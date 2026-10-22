צעיר שעבר ליד בית קפה בשכונת סאבדרה בבואנוס איירס היה בטוח שיש לו הזדמנות קלה להרוויח כסף. מעט לפני השעה 16:00 הוא נכנס לעסק כשהדלפק לא היה מאויש, הכניס את ידו לכוס הטיפים ויצא. אלא שאז חיכתה לו הפתעה לא צפויה.

צעיר שעבר ליד בית קפה בשכונת סאבדרה בבואנוס איירס היה בטוח שיש לו הזדמנות קלה להרוויח כסף. מעט לפני השעה 16:00 הוא נכנס לעסק כשהדלפק לא היה מאויש, הכניס את ידו לכוס הטיפים ויצא. אלא שאז חיכתה לו הפתעה לא צפויה.

צעיר שעבר ליד בית קפה בשכונת סאבדרה בבואנוס איירס היה בטוח שיש לו הזדמנות קלה להרוויח כסף. מעט לפני השעה 16:00 הוא נכנס לעסק כשהדלפק לא היה מאויש, הכניס את ידו לכוס הטיפים ויצא. אלא שאז חיכתה לו הפתעה לא צפויה.

אחת העובדות, ששמעה את הדלת, יצאה מהחלק האחורי, ראתה שהצנצנת ריקה והסיקה שהמזומן נלקח. לפי אתר החדשות אינפובאה, היא עקבה אחריו כשהיא עדיין אוחזת בסכין ששטפה, ודרשה ממנו להחזיר את הטיפים. הצעיר הכחיש בתחילה, ובסופו של דבר מסר את הכסף. בשלב זה הסיפור קיבל עוד תפנית כאשר העובדת התגלתה לא רק כאמיצה אלא גם כבעלת חמלה והציע לגנב מאפה. האירוע תועד במצלמות אבטחה, הופץ ברשתות והפך לוויראלי.

אחת העובדות, ששמעה את הדלת, יצאה מהחלק האחורי, ראתה שהצנצנת ריקה והסיקה שהמזומן נלקח. לפי אתר החדשות אינפובאה, היא עקבה אחריו כשהיא עדיין אוחזת בסכין ששטפה, ודרשה ממנו להחזיר את הטיפים. הצעיר הכחיש בתחילה, ובסופו של דבר מסר את הכסף. בשלב זה הסיפור קיבל עוד תפנית כאשר העובדת התגלתה לא רק כאמיצה אלא גם כבעלת חמלה והציע לגנב מאפה. האירוע תועד במצלמות אבטחה, הופץ ברשתות והפך לוויראלי.

אחת העובדות, ששמעה את הדלת, יצאה מהחלק האחורי, ראתה שהצנצנת ריקה והסיקה שהמזומן נלקח. לפי אתר החדשות אינפובאה, היא עקבה אחריו כשהיא עדיין אוחזת בסכין ששטפה, ודרשה ממנו להחזיר את הטיפים. הצעיר הכחיש בתחילה, ובסופו של דבר מסר את הכסף. בשלב זה הסיפור קיבל עוד תפנית כאשר העובדת התגלתה לא רק כאמיצה אלא גם כבעלת חמלה והציע לגנב מאפה. האירוע תועד במצלמות אבטחה, הופץ ברשתות והפך לוויראלי.

לפי הדיווח העובדת שאלה את הצעיר אם השיב את כל הכסף, ואמרה לו: "תן לי את הטיפ שהוצאת". היא הסבירה שהטיפים הם פרי עבודתה ושל חברתה למשמרת, והוסיפה: "בוא, אני אתן לך לאכול בכל מקרה". אחר כך נעלה את הדלת, הניחה את הסכין בצד וארזה לו מאפה.

לפי הדיווח העובדת שאלה את הצעיר אם השיב את כל הכסף, ואמרה לו: "תן לי את הטיפ שהוצאת". היא הסבירה שהטיפים הם פרי עבודתה ושל חברתה למשמרת, והוסיפה: "בוא, אני אתן לך לאכול בכל מקרה". אחר כך נעלה את הדלת, הניחה את הסכין בצד וארזה לו מאפה.

לפי הדיווח העובדת שאלה את הצעיר אם השיב את כל הכסף, ואמרה לו: "תן לי את הטיפ שהוצאת". היא הסבירה שהטיפים הם פרי עבודתה ושל חברתה למשמרת, והוסיפה: "בוא, אני אתן לך לאכול בכל מקרה". אחר כך נעלה את הדלת, הניחה את הסכין בצד וארזה לו מאפה.