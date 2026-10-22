צעיר שעבר ליד בית קפה בשכונת סאבדרה בבואנוס איירס היה בטוח שיש לו הזדמנות קלה להרוויח כסף. מעט לפני השעה 16:00 הוא נכנס לעסק כשהדלפק לא היה מאויש, הכניס את ידו לכוס הטיפים ויצא. אלא שאז חיכתה לו הפתעה לא צפויה.
אחת העובדות, ששמעה את הדלת, יצאה מהחלק האחורי, ראתה שהצנצנת ריקה והסיקה שהמזומן נלקח. לפי אתר החדשות אינפובאה, היא עקבה אחריו כשהיא עדיין אוחזת בסכין ששטפה, ודרשה ממנו להחזיר את הטיפים. הצעיר הכחיש בתחילה, ובסופו של דבר מסר את הכסף. בשלב זה הסיפור קיבל עוד תפנית כאשר העובדת התגלתה לא רק כאמיצה אלא גם כבעלת חמלה והציע לגנב מאפה. האירוע תועד במצלמות אבטחה, הופץ ברשתות והפך לוויראלי.
לפי הדיווח העובדת שאלה את הצעיר אם השיב את כל הכסף, ואמרה לו: "תן לי את הטיפ שהוצאת". היא הסבירה שהטיפים הם פרי עבודתה ושל חברתה למשמרת, והוסיפה: "בוא, אני אתן לך לאכול בכל מקרה". אחר כך נעלה את הדלת, הניחה את הסכין בצד וארזה לו מאפה.
בהמשך הסבירה העובדת שלא התכוונה להתעמת איתו עם סכין, וכי ניגשה אליו מפני ששמעה שמישהו נכנס, והכלי מהכיור נשאר בידה. לדבריה, הגבר אמר שנכנס כדי לבקש משהו, אבל היא הייתה משוכנעת שרוקן את הצנצנת והתעקשה שיחזיר את הכסף. היא סיפרה שרצתה להראות לו שאפשר לבקש עזרה בלי לגנוב. "אמרתי לו 'תישאר כאן כי אני אתן לך מאפה, אבל את זה אני מרוויחה מעבודה, אתה לא צריך לקחת לי את זה'", סיפרה.
העובדת קישרה את התנהגותה לשנותיה בקהילה הסלזיאנית, שנוסדה ע"י נזירים קתולים במאה ה-19, ופועלת בעיקר בחינוך ובטיפול בנוער במצוקה ובילדים מרקע חלש. לדבריה, "אנחנו מונחים על ידי דון בוסקו, שאמר לנו שעלינו לעבוד עבור הפגיעים יותר ולהראות לו דבר אחר, שקיימת דרך אחרת לעשות את הדברים".