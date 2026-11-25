עוזרת אישית של עורכת דין בכירה ומוכרת ממרכז הארץ מעלה ב-2.5 מיליון נקודות נוסע מתמיד בשווי כ-300 אלף שקל, ומימנה באמצעותן טיסות במחלקת עסקים, מלון יוקרה ושוברי אוכל, לרבות רכישת סיגריות בדיוטי פרי. כך נטען בתביעה שהגיש לאחרונה משרד עורכת הדין, העוסקת בתחום הנדל"ן, לבית הדין לעבודה בתל אביב. התביעה נועדה לשלול את פיצויי הפיטורים של מי ששימשה עוזרתה האישית.

לפי הנטען בכתב התביעה ובנספחים שצורפו אליו, ניצלה העובדת במשך כשנתיים גישה חופשית לחשבון המועדון של הבוסית כדי לממן כביכול לעצמה, לבן זוגה ולאחרים פינוקים רבים: טיסות הלוך ושוב במחלקת עסקים לארה"ב תמורת כ-520 אלף נקודות, טיסה לפריז במחלקת עסקים וחזרה במחלקת תיירים תמורת כ-300 אלף נקודות, טיסה הלוך ושוב לבולגריה במחלקת עסקים תמורת כ-184 אלף נקודות, חופשה מלאה ביוון, כולל מלון יוקרה, תמורת מאות אלפי נקודות, וכן עשרות שוברי Wolt דיגיטליים בשווי 6,500 שקל, שוברי קניות וסיגריות בדיוטי פרי.

המראות מנתב"ג ( צילום: shutterstock )

בתביעה נטען כי העובדת לשעבר "ניצלה את הגישה ואת האמון המוחלט שניתנו לה, והנפיקה על חשבון עורכת הדין (השם שמור במערכת – ל.ד) כרטיסי טיסה ומימשה הטבות צבורות מחשבונה האישי של עו"ד לשימושה האישי, וכן לשימושם של מקורביה וקרובי משפחתה, לרבות בן זוגה, משפחתו, חבריו ואנשים נוספים מטעמה. מעשים אלו נעשו ללא ידיעתה, ללא הסכמתה וללא הרשאתה של עורכת הדין , ולמעשה מהווים גניבה על ידי עובד על כל המשתמע מכך".

עוד נטען כי העובדת לשעבר "הודתה כי ניצלה במרמה את נקודות הנוסע המתמיד של עורכת הדין, והזמינה לעצמה ולמקורביה כרטיסי טיסה, מלונות ושירותים נוספים מתוך חשבון הנוסע המתמיד האישי של עורכת הדין, שאליו הייתה לעובדת לשעבר גישה חופשית ובלתי מפוקחת, ונרשמו על שמה ועל שם מקורביה".

לפי כתב התביעה, לאחר שהצטברו חשדות נגד העובדת, זימנה אותה עורכת הדין הבכירה לשיחת בירור לפני כחודשיים והציגה בפניה את הראיות. למחרת חתמה העובדת על מסמך שכותרתו "כתב התפטרות, הודאה, סילוק, ויתור והצהרת היעדר תביעות". נטען כי במסמך הודתה בשימוש האסור בנקודות הנוסע המתמיד לטובתה, לטובת בן זוגה, ואחרים, הודיעה על התפטרותה לאלתר, תוך ויתור על הליך שימוע, כדי להימנע מפיטורים בגין הפרת משמעת, ונתנה הסכמה בלתי חוזרת לשלילת פיצויי הפיטורים ודמי ההודעה המוקדמת.

"הריני מתנצלת"

לתביעה צורף נספח שנטען כי עליו חתומה העוזרת האישית בו נכתב: "הריני מתנצלת ומודיעה על התפטרותי לאלתר מתפקידי בחברה, וזאת לאור מעילה באמון ובכספים שביצעתי. אני מודה כי עשיתי שימוש אסור, שלא כדין וללא כל הרשאה בנקודות הנוסע המתמיד האישיות של הבעלים לצרכיי האישיים. במסגרת זו, ניצלתי את הגישה והאמון המוחלט שניתנו לי לצורך הנפקת כרטיסי טיסה ומימוש הטבות צבורות מחשבונה האישי..., עבור בן זוגי, משפחתו, חבריו ואנשים נוספים מטעמנו. מעשים אלו נעשו ללא ידיעתה, ללא הסכמתה וללא הרשאתה של ... והם מהווים הפרה בוטה של חובת האמון שלי כעובדת".

בכתב התביעה נטען כי "לפנים משורת הדין ומשיקולים הומניטריים" הסכימה עורכת הדין הבכירה להפחית את דרישת ההחזר הכספי הישיר מהעובדת לסך של 50 אלף שקל, בתשלומים, וזאת בהתבסס על ההסכמה כי כספי הפיצויים שנצברו בקופה יוחזרו במלואם למשרד.

הרקע להגשת התביעה לבית הדין הוא סירובה הטכני של קופת הגמל לשחרר את הכספים למעסיקה על סמך מכתב ההודאה בלבד. במענה לפניית המשרד הבהירה הקופה כי בהתאם להוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), השבת כספי פיצויים למעסיק מחייבת המצאת פסק דין הצהרתי מבית הדין לעבודה, בתוך ארבעה חודשים ממועד סיום יחסי העבודה.