משפט בעל חשיבות גבוהה סביב טענות לגזענות מערכתית במפעל ההרכבה של טסלה בפרימונט, קליפורניה, נפתח אתמול (שני) בבחירת מושבעים ובהצהרות פתיחה, ומכין את הקרקע לשבועות של עדויות על סביבת העבודה במפעל הדגל של יצרנית המכוניות החשמליות.

התביעה טוענת להפרות של חוק ההעסקה והדיור ההוגנים של קליפורניה, ולפיה עובדים שחורים היו נתונים להטרדה ולאפליה גזעית נרחבות, כאשר החברה כשלה בנקיטת פעולה אפקטיבית. מאחר שחוק איסור האפליה של המדינה אינו מגביל את גובה הפיצויים שניתן לפסוק, טסלה חשופה לאחריות כספית משמעותית אם המושבעים ימצאו אותה אחראית.

מפעל טסלה בפרמונט, קליפורניה ( צילום: Noah Berger\AP )

לפי כתב התביעה של CRD, עובדים שחורים במפעל ספגו התעללות נרחבת – כינויי גנאי גזעיים, גרפיטי גזעני שכלל צלבי קרס ואזכורים לקו קלוקס קלאן, ואווירה שבה עובדים מסוימים כינו את המפעל "המטע" או "ספינת עבדים".

הסוכנות טוענת כי המתקן היה בפועל מופרד גזעית: עובדים שחורים הוקצו באופן לא מידתי לתפקידים הנמוכים בשכר והפחות רצויים, תוך מניעת שכר שווה והזדמנויות קידום. עובד שחור אחד דיווח כי שמע כינויי גנאי גזעיים עד 100 פעמים ביום, ומנהלת אבטחה לשעבר תיארה חשיפה חוזרת לכינויים כאלה, וטענה כי לא קיבלה כל מענה ממשאבי אנוש לאחר שהתלוננה, עד שהתפטרה. עובדים נוספים תיארו את הסביבה במפעל כמעין "סיר לחץ", שבו תלונות הוזנחו על ידי ההנהלה.

טסלה דוחה מכל וכל את הטענות. עורך הדין הראשי של החברה, טיירי ג'ונס, כינה את התביעה "מוטעית" וטען כי טסלה אינה סובלת אפליה ואף פיטרה עובדים שהתברר שהיו מעורבים בהתנהגות בלתי תקינה, כך על פי The Guardian. החברה חולקת גם על הפרשנות שנתנה המדינה לשפה ששררה ברצפת הייצור, וטוענת כי ההתמקדות במילת ה-N מתעלמת מהאופן שבו אנשים שחורים רבים משתמשים בה זה כלפי זה בברכה, ואינה משקפת שימוש בכינוי גנאי.