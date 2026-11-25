בדרך כלל הסיכון הכספי בביקור בקזינו כרוך בעצם ההגעה אליו. במקרה של אברהם זנו, דווקא ההחלטה שלא להגיע לקזינו עלתה לו ב-10,000 דולר. זנו, ישראלי המתגורר בפלורידה, זכה ביום שישי האחרון בטורניר קלפים, אלא שאחרי שהמזל שיחק לטובתו, הוא נדרש להכריע בשאלה: מה חשוב יותר, הכסף או השבת?

"בראש שלי אמרתי, הילדים יבואו ויהיה לי כסף לפנק אותם. פצצה!", סיפר זנו בשיחה עם ynet. אלא שבקזינו Seminole Classic בעיר הוליווד, מצפון למיאמי, שנמצא בבעלות השבט האינדיאני המחזיק גם ברשת הארד רוק העולמית, הודיעו לו כי עליו להתייצב לקבלת הפרס בשעה 19:00 ביום שישי, כמעט שעתיים אחרי כניסת השבת. כשהסביר לעובדים שהוא יהודי שומר שבת וביקש להגיע במועד אחר, לדבריו, הם השיבו לו שאין מה לעשות.

גלריה קזינו Seminole Classic, הרב יוסף בניטה ואברהם זנו ( צילומים: Seminole Tribe of Florida, פרטי )

זנו, בן 40, במקור מבאר שבע, חי כבר כעשור בארה"ב ומתפרנס מעבודה בתחום ההובלות. הוא מתגורר במרחק חמש דקות מהקזינו, שבו הוא נוהג לבלות מדי פעם. בדצמבר הקרוב צפויים שני ילדיו, המתגוררים בישראל, להגיע לראשונה לביקור בביתו בפלורידה. הוא לא ראה אותם, לדבריו, קרוב לשנתיים, מסיבה שעליה הוא מדבר בפתיחות: עד לאחרונה ריצה עונש מאסר בארה"ב בגין עבירת הונאה.

"לא ניהלתי את העסק כמו שצריך. קיבלתי שש שנים וחצי, ואחרי התנהגות טובה קיצרו לי לשלוש שנים", סיפר. "חזרתי לעבוד, אני רוצה להתקדם, להשתקם, זה מאחוריי. רק השתחררתי מבית הסוהר ורציתי לפנק את הילדים. הם מגיעים לפה לראשונה ואני רוצה לקנות להם דברים".

ממשחק בינגו לאימפריית הימורים

הקזינו שבו ביקר זנו ביום שישי הוא לא רק אחד הוותיקים בפלורידה, אלא גם המקום שבו נולדה תעשיית בתי הקזינו של השבטים האינדיאניים בארה"ב. הוא נפתח ב-1979 כאולם בינגו בשטח השמורה של שבט הסמינול. השריף המקומי איים אז לבצע מעצרים, שכן החוק בפלורידה הגביל את הפרסים במשחקי הבינגו ל-100 דולר בלבד. השבט פנה לבית המשפט הפדרלי, ניצח וניצל את מעמדו המשפטי המיוחד כדי להקים אימפריית הימורים. ב-2007 כבר היו לסמינול מספיק אמצעים לרכוש את רשת הארד רוק העולמית תמורת 965 מיליון דולר.

הקזינו המקורי פועל כיום בסמוך למלון המפורסם של הרשת, שנבנה בצורת גיטרה ענקית. מדי יום שישי בנובמבר נערכים במקום טורנירים של משחק הקלפים בקרט, עם פרסים בסכום כולל של 20 אלף דולר. "זה מקום הבילוי שלנו, ויש שם טורנירים בחינם", סיפר זנו. "האמת, אני לא מכיר את המשחק הזה בכלל, לא מכיר את החוקים. התיישבתי ואמרו לי שיש לי אפשרות לשמונה מכות. ואז זכיתי".

במשחק הבקרט, שמזוהה בין היתר עם סרטי ג'יימס בונד, המשתתפים מהמרים על איזו משתי ידי הקלפים תתקרב יותר לערך תשע. בטופס הניקוד הצהוב שקיבל זנו מהקזינו מופיעים שמו, מספר השולחן שבו שיחק, 205, ומספר הנקודות שצבר בטורניר: 280 אלף.

קזינו Seminole Classic, פלורידה ( צילום: Seminole Tribe of Florida )

"עובדה ששרדתי, זה לא פיקוח נפש"

כשהתברר לו כי הוא נדרש לחזור לקזינו לאחר כניסת השבת, התקשר זנו לרב שלו, הרב יוסף בניטה. "אמרתי לו: אתה מכיר אותי, אתה מכיר את הסיטואציה שלי, מה לעשות? הרב אמר לי שאתה לא יכול, אתה לא יכול לעשות כלום, אתה לא יכול לקחת את הכסף".

בכל זאת, 10,000 דולר. זה לא דוחה שבת? "עובדה ששרדתי, אז זה לא פיקוח נפש".

במוצאי שבת חזר זנו לקזינו, בתקווה שההנהלה תתגמש ותאפשר לו לקבל את כספו. אלא שלטענתו, העובדים הסבירו לו כי על פי מדיניות המקום עמדה לרשותו שעה אחת בלבד להגיע ולקבל את הפרס. "אמרתי להם, תלכו לקראתי, אני יהודי, אני שומר שבת, זכיתי. הרי עשרת אלפים הדולר האלה עדיין אצלכם, זה לא שמישהו אחר זכאי להם", סיפר. לדבריו, הכסף הוחזר לקופת הקזינו.

"אחרי שהבאתם את המקרה לידיעתנו, אנו פונים ישירות ללקוח ועושים מאמץ משמעותי ובתום לב לפתור את העניין", מסר בתגובה לפניית ynet דובר הקזינו, גארי ביטנר. בקזינו לא התייחסו למדיניות חלוקת הפרסים או לשאלה אם בכוונתם להעביר לזנו את מלוא סכום הזכייה.

למרות הסכום שלא קיבל, והעובדה שרק לאחרונה החל לבנות מחדש את חייו הכלכליים בארה"ב, זנו אינו מצטער על ההחלטה שקיבל. "אני לא מתחרט, הייתי עושה את זה שוב. אני מוותר על זה בשביל השבת".