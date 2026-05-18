שכונת נווה יהושע ברמת גן, אחת השכונות הוותיקות והמוכרות באזור אלוף שדה, עוברת בשנים האחרונות שינוי עמוק. מה שהיה במשך שנים מרקם עירוני שקט, נמוך יחסית ובעל אופי קהילתי, הופך בהדרגה למוקד מגורים חדש: בניינים ישנים מפנים את מקומם למגדלים מודרניים, המרחב הציבורי מתחדש, ותשתיות התחבורה בשכונה ובסביבתה משתדרגות בקצב מואץ.

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המיקום הוא אחד הנכסים הבולטים של השכונה. נווה יהושע נמצאת בסמיכות לצומת אלוף שדה, לכביש 4, לדרך השלום, לפארק הלאומי ברמת גן ולכפר המכבייה. השילוב בין נגישות גבוהה למרכזי תעסוקה ובילוי ובין סביבת מגורים קהילתית ושקטה יחסית, הוא שמושך אליה כיום משפחות צעירות, משפרי דיור וגם משקיעים שמזהים את פוטנציאל ההשבחה. בנוסף, השכונה נהנית מקרבה למוסדות חינוך מבוקשים, בהם בית הספר התיכון בליך, ביה"ס יסודי ארנון ומוסדות חינוך מובילים נוספים.

הגורם שעשוי לשנות את כללי המשחק הוא הקירבה לקו הסגול של הרכבת הקלה. תחנת הקו המתוכננת נמצאת במרחק של כ־200 מטר מהשכונה, ובענף הנדל״ן מעריכים, כי נגישות כזו לתחבורה ציבורית איכותית תהפוך בשנים הקרובות לאחד הפרמטרים המרכזיים בהחלטה על רכישה. עבור תושבי השכונה, המשמעות היא אפשרות להגיע ללב תל אביב ולמוקדי תעסוקה מרכזיים בתוך זמן קצר, בלי להישען על רכב פרטי או להיתקע בעומסי התנועה של גוש דן.

״תושבי השכונה יוכלו להגיע למרכז תל אביב בתוך כ-20 דקות מקצה לקצה, בלי תלות ברכב פרטי ובלי להיות שבויים בפקקים״, אומר אפי כץ, מנכ״ל ענב. לדבריו, השינוי בהרגלי התחבורה כבר משפיע על שוק המגורים: ״בשוק הנדל״ן היום הקירבה לצירי תחבורה ציבורית – ובמיוחד לרכבת הקלה – היא שיקול מרכזי. כשהעומסים בכבישים הולכים ומחריפים, האפשרות להתנייד לעבודה ולמרכזי החיים בתחבורה ציבורית משנה את איכות החיים באופן ממשי״.

( הדמייה: Viewpoint )





ענב מקדמת בשכונה את פרויקט NEW , הכולל שלושה מגדלים בני 21 קומות, עם מפרט פרימיום ומעטפת שירותים רחבה לדיירים: לובי מעוצב, חדר כושרי, חלל עבודה משותף מועדון דיירים, ג׳ימבורי ומרחבים משותפים נוספים. בין המגדלים יוקם פארק ירוק בשטח של כ־1.5 דונם, ובשטחו יוקם גם מתחם סקייטפארק ייחודי. הפארק יחובר בשביל גישה לשביל האופניים בציר אלוף שדה, כך שהמרחב הפנימי של הפרויקט ימשיך באופן טבעי אל רשת התנועה העירונית.

במקביל תוכנית שאושרה לאחרונה בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה, כוללת השקעה משמעותית בתשתיות באזור: הרחבה של צומת הרחובות נווה יהושע והירדן, הוספת נתיבי נסיעה וחיבור שביל האופניים ברחוב הירדן לשביל באלוף שדה. עבור שכונה הנמצאת בציר מרכזי, מדובר במהלך שמחזק את מעמדה כאחת הנקודות הנגישות בגוש דן.

קהילה חדשה בתוך שכונה מתחדשת

אחד השינויים המעניינים שמביאה ההתחדשות העירונית לנווה יהושע הוא גם השינוי ההדרגתי באופי האוכלוסייה. לצד התחדשות הבניינים והתשתיות, פרויקטים חדשים מושכים לשכונה משפחות וזוגות צעירים שמחפשים את היתרונות של מגורים בעיר – נגישות, שירותים ומוקדי תעסוקה – לצד סביבת מגורים נעימה ותחושת קהילה.

( הדמייה: Viewpoint )





הבנייה החדשה מצטרפת לשכונה קיימת, עם מוסדות חינוך מובילים, מסחר פעיל, שירותים קהילתיים וגינות ירוקות, ובמקביל יוצרת בה מוקדי חיים חדשים. עבור רוכשים שמגיעים כיום לשכונה, החיבור בין סביבת מגורים ותיקה לבין אוכלוסייה חדשה ופרויקטים מודרניים הוא חלק משמעותי מהשינוי שמתרחש בה.

״אנחנו רואים יותר ויותר משפחות שמחפשות לא רק דירה חדשה, אלא גם סביבת מגורים שמתאימה לאורח החיים שלהן״, אומר כץ. ״בנווה יהושע יש היום הזדמנות מעניינת – להיכנס לשכונה שנמצאת בתהליך של התחדשות, עם בנייה חדשה, תחבורה ותשתיות שמשתפרות, ובמקביל ליהנות מהנוחות של שכונה עירונית שכבר יש בה את השירותים והחיים היומיומיים״.

( הדמייה: Viewpoint )





במבט קדימה, נווה יהושע מסמנת את השינוי שעובר על שכונות ותיקות במרכז הארץ: התחדשות של בנייני המגורים לצד השקעה בתשתיות, תחבורה ומרחב ציבורי. עבור מי שמחפש דירה חדשה ברמת גן, השילוב בין סביבת מגורים מבוססת לבין התפתחות משמעותית של האזור הופך את השכונה לרלוונטית במיוחד. פרויקט NEW של ענב מציע דירות חדשות במגדלים בני 21 קומות, לצד פארק ירוק, מרחבים משותפים ונגישות למוקדי התחבורה והפנאי באזור.