חברת פלאפון חתמה היום (שני) על הסכם לרכישת חברת הסלולר וויקום בתמורה לכ-265 מיליון שקל. וויקום, שבשליטת יריב לרנר וקרן כלימרק (Klimark), מונה יותר מ-300 אלף לקוחות ומחזיקה בנתח שוק של כ-3%.
החתימה על ההסכם מגיעה אחרי השלמת בדיקת נאותות וניהול משא ומתן בין הצדדים בחודשים האחרונים. השלמת העסקה כפופה לאישור משרד התקשורת ולאישור הממונה על התחרות.
בנוסף, פלאפון תצטרך להגיע להבנות ולפיצוי עם סלקום, שכן עד כה השתמשה וויקום במערכת האנטנות של סלקום, בהסכם שנחתם עד 2032.
מהחברה נמסר כי העסקה היא מהלך משמעותי במסגרת אסטרטגיית הצמיחה של פלאפון, וכי היא צפויה להרחיב את בסיס הלקוחות שלה ולחזק את יכולתה להמשיך לפתח את הרשת, את השירות ואת החדשנות. להערכת פלאפון, בטווח הקצר צפויה לעסקה השפעה חיובית של 50 מיליון שקל על הרווח התפעולי התזרימי (EBITDA) שלה, ובטווח הארוך עד 100 מיליון שקל.
פלאפון היא החברה השלישית בגודלה בשוק הסלולר, ומונה יותר מ-2.7 מיליון מנויים, ובהם יותר מ-1.6 מיליון מנויי דור 5. היא גם הייתה החברה הראשונה בישראל שהפעילה ליבת רשת דור 5 עצמאית.
מנכ"ל פלאפון, אילן סיגל, אמר: "אנו פועלים כעת לקבלת האישורים הרגולטוריים הדרושים ממשרד התקשורת ומהממונה על התחרות. שוק הסלולר הוא שוק עתיר השקעות, והשלמת העסקה תאפשר לנו להמשיך ולהוביל את ההשקעה בתשתיות התקשורת המתקדמות של ישראל, המהוות תשתיות לאומיות. אנו מאמינים כי היא תחזק את התחרות על איכות הרשת, השירות והחדשנות".