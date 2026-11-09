מהחברה נמסר כי העסקה היא מהלך משמעותי במסגרת אסטרטגיית הצמיחה של פלאפון, וכי היא צפויה להרחיב את בסיס הלקוחות שלה ולחזק את יכולתה להמשיך לפתח את הרשת, את השירות ואת החדשנות. להערכת פלאפון, בטווח הקצר צפויה לעסקה השפעה חיובית של 50 מיליון שקל על הרווח התפעולי התזרימי (EBITDA) שלה, ובטווח הארוך עד 100 מיליון שקל.