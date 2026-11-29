רשת טוגו, הגדולה בישראל לנעליים מוזלות, סוגרת לאחר 24 שנה את כל פעילותה ואת 34 הסניפים שנותרו לה. הרשת נכשלה בתחרות מול אתרי קניות זולים מחו"ל ומול רשתות האופנה, שהוסיפו בשנים האחרונות את תחום הנעליים כמוצר משלים. כעת מקיימת הרשת מכירת חיסול בסניפיה: שני זוגות ב-50 שקל.

טוגו נוסדה בשנת 2002 על ידי מאיר נאג'יבי, חמו יהודה ניסני והאחים רחמני, עולים מאיראן, שפתחו את החנות הראשונה ברחוב אלנבי בתל אביב. הרשת התפרסמה תחת הסיסמה "אחד לא מספיק לך?", ובשורת המחיר שלה הייתה עוצמתית. בתחילה נרתעו הקניונים מעסקי הדיסקאונט ולא השכירו לרשת שטחים.

מאיר נאגיבי. זכויות על הסניפים נמכרו להראל ויזל ( צילום: איציק קנטי )

בשיאה מנתה טוגו 70 סניפים. לפני שלושה חודשים מכרה את זכויות השכירות ב-10 מסניפיה להראל ויזל, שהסב אותם למותגים של קבוצת פוקס. במהלך השנתיים האחרונות צמצמה הרשת ברציפות את מספר סניפיה, בעיקר באמצעות אי חידוש חוזים שהסתיימו ומסירת חלק מהחנויות לשוכרים אחרים.

רשתות מוזלות כמו טוגו, שמייצרת עבור הרשת נעליים בסין במחיר זול במיוחד, היו אמורות לשגשג דווקא בתקופות של האטה כלכלית. אלא שהתחרות בענף התעצמה מאוד: אם בעבר נקנו נעליים ברשתות ייעודיות, כיום רשתות האופנה הגדולות, כמו זארה ורנואר, מציעות נעליים כחלק מהקולקציות. לתחרות נוספו רשתות מוזלות כמו אורבניקה, וכן הקניות בסיילים בחו"ל ובאתרים המקוונים. בניסיון לגוון את פעילותה נכנסה טוגו לראשונה לתחום הטקסטיל, עם קולקציה לבגדי נוחות שנמכרת בסניפים.

מאיר נאג'יבי, מבעלי הרשת, אמר: "אנחנו בתהליך התייעלות. השוק השתנה, התחרות גברה והעלויות קפצו. ענף הנעליים עובר קושי, כי היום אפשר לקנות נעליים במחיר נגיש כמעט בכל רשת אופנה, ולכן מה שהיה נכון בעבר – חנויות גדולות בכל מקום – כבר לא נכון היום. אנחנו רשת של ווליו פור מאני, והעלייה בעלויות השכירות, התפעול ושכר העובדים הפכה את העסק ללא כדאי עבורנו".

לדבריו, "בהתחלה חשבנו רק להקטין, אבל השוק, במיוחד תחום הווליו פור מאני, עובר מהפכה בגלל האתרים. אחרי הקורונה התחזקה אופנת נעלי הספורט, אחר כך הגיע אתגר המלחמה, ובהתחלה חשבנו שהתייעלות תספיק. לקוחות מחפשים היום חוויה. אמנם סגרנו את החנויות הפיזיות, אבל המותג נשאר אצלנו, וגם מועדון הלקוחות. אנחנו חושבים על רעיונות להפעלתו, ואולי על הדבר הבא מעולם האופנה".

נאג'יבי הוסיף: "זה לא נפוץ שבעלי עסקים מקבלים החלטה יום אחד לסגור, אבל קיבלנו החלטה מושכלת שכבר לא נכון לנו להשקיע משאבים בטוגו. יש לנו גם עסק נדל"ן, טוגו מקרקעין, והיו ציפיות לתשואה מטוגו. אנחנו משלמים את כל ההתחייבויות לכל הגורמים – ספקים, עובדים וקניונים – ולא יישאר חוב לאף אחד".