עבור רבים, רכישת דירה חדשה בתל אביב הפכה בשנים האחרונות לאתגר של ממש. מחירי הדירות במרכז העיר ובצפון הישן מרחיקים לא מעט זוגות צעירים, משפרי דיור ומשקיעים מחלום המגורים בעיר. אלא שבמקביל לעליית המחירים, שכונות ותיקות בתל אביב עוברות תהליכי התחדשות משמעותיים ומציעות הזדמנויות חדשות למי שמבקש ליהנות מכל היתרונות של העיר, במחירים נגישים יותר ובסביבה מתחדשת.

אחת השכונות הבולטות בהקשר זה היא יד אליהו. השכונה הוותיקה, המזוהה עם אופי קהילתי ועם מיקום מרכזי ונוח, מושכת בשנים האחרונות אוכלוסייה צעירה ומגוונת, ונהנית מתנופת התחדשות עירונית שמשנה את פניה. השכונה המתעוררת מציעה שילוב בין חיי העיר התוססים ובין סביבת מגורים שכונתית ונעימה, במרחק קצר ממוקדי התעסוקה, התרבות והבילוי של תל אביב.

בלב ההתחדשות הזו ממוקם פרויקט NEO שד' יד לבנים , מבית ע.ט החברה להתחדשות עירונית. הפרויקט משלב בין מיקום עירוני מבוקש לסביבת מגורים ירוקה ותכנון אדריכלי עכשווי, ומציע מגוון רחב של דירות חדשות בעיר.

גלריה פרויקט NEO שד' יד לבנים, תל אביב ( הדמיה: EVOLVE MEDIA )





שכונה מתחדשת עם נגישות עירונית מלאה

פרויקט NEO ממוקם בשדרות יד לבנים 10–14, אחת השדרות הירוקות והמוכרות של השכונה. סביבת הפרויקט מציעה שילוב של שירותים קהילתיים, מוסדות חינוך, מתקני ספורט ופארקים, לצד היכל מנורה מבטחים, מהאתרים המרכזיים בעיר.

יתרון משמעותי נוסף הוא הנגישות. הקרבה לצירים מרכזיים, כמו יגאל אלון, לה גווארדיה ונתיבי איילון, מאפשרת הגעה נוחה למרכזי התעסוקה והמסחר של גוש דן. במרחק קצר נמצאים גם מתחם שרונה, מרכז עזריאלי וקניוןTLV, כך שהדיירים נהנים מכל מה שיש לתל אביב להציע, מבלי לוותר על תחושת שכונתיות ועל מרחב ירוק בסביבת המגורים.

דירות חדשות ואכלוס קרוב

הפרויקט כולל שלושה בנייני מגורים שתוכננו על ידי האדריכל איל מושלין ממשרד MASA architects. תמהיל הדירות כולל דירות בנות 2.5 עד 5 חדרים, במטרה לתת מענה למגוון רחב של רוכשים, החל מיחידים וזוגות צעירים ועד משפחות.

אחד המאפיינים הבולטים של הפרויקט הוא האפשרות לרכוש דירת 2.5 חדרים חדשה בתל אביב החל מ־2,990,000 שקל. עבור מי שמחפש כניסה לשוק הדירות החדשות בעיר מבלי להתחייב לדירה גדולה יותר, מדובר באפשרות שראוי לבחון.

הדירות תוכננו בדגש על חללים מוארים, ויטרינות רחבות וחיבור בין פנים הבית למרחב החיצוני, לצד חניון תת־קרקעי המשרת את דיירי המתחם.

פרויקט NEO שד' יד לבנים, תל אביב ( הדמיה: EVOLVE MEDIA )





לצד המחיר, בולט גם שלב ההתקדמות של הפרויקט. בזמן שבפרויקטים רבים נדרשים הרוכשים להמתין שנים עד לקבלת המפתח, שניים משלושת הבניינים במתחם כבר נמצאים לקראת מסירת מפתחות, כאשר הבניין השלישי מהווה את השלב הבא בהתפתחות הפרויקט.

מאחורי המיזם עומדת ע.ט החברה להתחדשות עירונית, הביצוע מתבצע על ידי אשטרום בנייה והליווי הבנקאי ניתן על ידי בנק מזרחי טפחות.

עבור מי שחולם לגור בתל אביב ומחפש דירה חדשה בשכונה הנמצאת בתנופת התחדשות, בפרויקט שכבר ניתן לראות את התקדמותו בשטח, פרויקט NEO שד' יד לבנים מציע הזדמנות ליהנות מכל היתרונות של העיר, במחיר ובתזמון שעשויים להתאים לרבים יותר מבעבר.