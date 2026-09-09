מצוקת החניה בתל אביב ובערים הסמוכות לה ממשיכה להכביד על כיסם של הנהגים, אך כעת עולה לאוויר כלי חדש שמבקש להחזיר חלק מהשליטה לידי הציבור: אתר אינטרנט חדש שאינו מסחרי, שפיתח איש הדאטה גלעד כהן-טל, מרכז ומשווה בין מחירי חניונים בתל אביב, ברמת גן ובגבעתיים, לצד מידע על מיקומם וחיזוי של מצב התפוסה.

היוזמה באה על רקע מציאות שבה שוק החניה הפרטי והעירוני סובל ממחסור מובנה בשקיפות. כיום, רק רשתות בודדות מפרסמות את תעריפיהן ברשת ולנהגים אין אפשרות לדעת מראש מה מחיר החניה הצפוי, והם נאלצים לקבל החלטה ללא יכולת להשוות חלופות באיזור.

גלריה האתר שמסייע במציאת חניה ( צילום מסך )

את המצב הקיים החמיר "חוק החניונים" שנכנס לתוקף בדצמבר האחרון, אשר חייב גבייה לפי דקות חניה בפועל, אך השאיר את התמחור חופשי. בעלי חניונים רבים ניצלו את השינוי והקפיצו את התעריפים בצורה דרמטית כדי לקזז את אובדן ההכנסות מגביית שעות מלאות, מה שהפך כל שהייה בחניון להוצאה משמעותית ומצטברת עבור בעלי הרכבים.

"אני גר בתל אביב, עובד בתחום הדאטה, נשוי עם שלושה ילדים ולא אוהב לחפש חניה", מספר כהן-טל על הדרך שהובילה לפיתוח המיזם. "הסיפור של החניה הפך להיות קשה בעיר. יום אחד הייתי צריך להגיע לשוק הפשפשים וחיפשתי חניה. ניסיתי לבדוק אם יש לי דרך להשוות מחירים לחניונים באיזור ולא היה דבר כזה, אז אמרתי 'בוא ניצור דבר כזה'".

צילום: פרטי

הפלטפורמה מרכזת בשלב זה כ-200 חניונים מרכזיים באיזור גוש דן. האתר מאפשר לנהגים להזין את סוג ההנחות שברשותם, כגון הנחת תושב תל אביב, הטבות כרטיסי אשראי או שימוש באפליקציות ייעודיות, ולקבל חישוב של העלות המשוערת בהתאם ליום ולשעות החניה המבוקשות. בנוסף, משלב האתר אינדיקציה לחיזוי עומסים ותפוסה בחניונים וכן סימון של עמדות טעינה לרכב חשמלי.

נכון לשלב זה, אמינות הנתונים המוצגים באתר עומדת על כ-90%, שכן בחלק מהמקרים הנתונים מבוססים על דיווחים ומידע קיים ברשת. כדי לשפר את הדיוק ולהרחיב את המאגר, האתר כולל אפשרות ליצירת קשר ומזמין את ציבור הנהגים לדווח על מחירים מעודכנים ולשתף תיעודים ישירות מהשטח.

אפשר להזין את סוגי ההנחות ולקבל חישוב עלות ( צילום מסך )

על תהליך הפיתוח והתגובות הנרגשות להשקה סיפר כהן-טל: "התחלתי לאסוף מידע מרשתות שמפרסמות מחירים רשמיים, ואיפה שלא היה פרסום רשמי בדקתי לפי דיווחים ברשתות. עבדתי על זה שלושה שבועות והעליתי את האתר לשימוש. לא ציפיתי שכל כך הרבה אנשים ישתפו ויעשו לייק. קיבלתי המון תגובות חמות, הרבה התעניינות ואפילו האתר קרס מרוב כניסות, והייתי צריך לעשות התאמות בהתאם לביקוש".