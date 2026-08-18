הגבינה הצהובה המוזלת יוצאת מהסופרמרקטים הגדולים ומגיעה גם למכולת השכונתית: משרד הכלכלה והתעשייה השלים את הליך הקצאת המכסות החדשות לייבוא גבינה צהובה בפטור ממכס, בהיקף של 880 טון, שישווקו בכ-540 נקודות מכירה ברחבי הארץ. המחיר לצרכן ינוע בין 4 ל-4.5 שקלים ל-100 גרם, כמחצית מהמחיר הנוכחי במדף.

בהליך זכו רשת גלובל ריטייל, המפעילה את קרפור בישראל, וחברת יורו מחלבות. השתיים התחייבו לשווק את הגבינה במחיר של עד 4 שקלים ל-100 גרם בסניפי הרשת, ועד 4.5 שקלים ל-100 גרם בנקודות מכירה קמעונאיות אחרות. הגבינה תשווק עד סוף השנה ב-140 סניפי קרפור ובכ-400 נקודות מכירה נוספות, בהן מכולות ומינימרקטים שכונתיים שהתחייבו לעמוד במחיר המקסימום שנקבע.

אילוסטרציה ( צילום: מירב קריסטל )

מדובר בשינוי מהותי באופן שבו מחולקות מכסות הגבינה. עד כה הגיעה הגבינה המוזלת בעיקר לרשתות הגדולות, וכעת, לראשונה, המכסה מאפשרת להביא אותה גם לנקודות המכירה הקטנות. אלה בדיוק המקומות שבהם רמת התחרות באספקת המוצרים נמוכה יותר והעלויות הלוגיסטיות גבוהות יותר, ולכן גם המחירים לצרכן גבוהים יותר.

המהלך מצטרף להליך תחרותי שקיים המשרד בתחילת השנה, שבמסגרתו הוקצו מכסות לייבוא גבינה צהובה ששווקה במחירים של 3 עד 3.5 שקלים ל-100 גרם. באותו הליך זכו יורו מחלבות, רמי לוי, נטו מלינדה ואושר עד, והשיווק התרכז במספר מצומצם של רשתות. כעת מרחיב המשרד את התחרות גם אל מחוץ לרשתות הגדולות, במטרה להגדיל את מספר הנקודות שבהן צרכנים יכולים לרכוש גבינה צהובה במחיר מוזל.

בנוסף, הזוכים בהליך קיבלו הטבת בונוס של 45% בהיקף המכסה, לטובת יבוא גבינות קשות נוספות בפטור ממכס. הגדלת היצע הגבינות המיובאות צפויה להרחיב את התחרות גם בקטגוריית הגבינות הקשות ולהפעיל לחץ על המחירים.