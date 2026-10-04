ביום שישי האחרון הושבתו בצרפת כ-400 בתי ספר תיכוניים, אחד מכל עשרה, זאת בתום שבוע שבמהלכו ‏נחסמו, שותקו או הוצתו יותר מכ-1,200 בתי ספר. ובזמן שהתלמידים שורפים פחים בטולוז ובליל, ‏ממשלתו של סבסטיאן לקורנו הגישה לפרלמנט את תקציב 2027 הכולל "התייעלות" (או קיצוצים) בהיקף ‏של 54 מיליארד אירו.‏

לא במקרה מתרחשים האירועים הללו בסמיכות. מדובר בחלקים שונים של אותו אירוע מאקרו-כלכלי ‏שעובר על צרפת זה זמן ו"מתפוצץ" בכל פעם במוקד אחר. אף כי בארמון האליזה יעדיפו לא לנסח זאת כך, ‏מהות הבעיה היא כזו: הצרפתים רוצים לקבל מהמדינה כמות ואיכות מסוימות של שירותים ציבוריים – ‏כולל שירותי חינוך – שהמדינה אינה מסוגלת עוד לממן.‏

מפגינים בעיירה ברסט במערב צרפת, ביום שישי האחרון ( צילום: ‏AFP/Fred Tanneau )

בשבוע שעבר דווח, כי החוב הציבורי של צרפת צפוי להגיע השנה ל-119.3% מהתוצר – שיא של כל ‏הזמנים – ולזנק ל-121.7% כבר בשנה הבאה. כך לפי אומדנים שמסר משרד האוצר הצרפתי למועצה ‏הפיסקאלית – גוף ייעוץ-פיקוח עצמאי ציבורי הבודק את התחזיות הממשלתיות הרשמיות.‏

בזו אחר זו, ממשלות צרפת כשלו בהשתלטות על הגירעון, העומד על 5.4% מהתוצר, מהגבוהים באיחוד ‏האירופי ורחוק מאוד מהתקן האירופי המקובל (עד 3% תוצר). השווקים כבר מספרים את כל הסיפור ומזמן ‏הבינו את התמונה הפיסקאלית. ביום שבו הוגש התקציב טיפסה התשואה על אג"ח צרפתיות לעשור ל-‏‏4.96%, שיא של 24 שנים. ‏

שר האוצר רולאן לסקור הודה, שתשלומי הריבית לבדם יהוו יותר ממחצית הגירעון בשנה הבאה ועלולים ‏להגיע ל-100 מיליארד אירו בסוף העשור. המשמעות: החוב הציבורי שממשלת צרפת סוחבת הוא כל כך ‏משמעותי, שהוא מתחיל להכביד על החשבונאות התקציבית. כך, ב-2027 תשלם צרפת ריבית בהיקף של ‏‏74 מיליארד אירו על החוב שלה, יותר מתקציב החינוך העומד על 65 מיליארד אירו ומתקציב הביטחון (63 ‏מיליארד אירו), שקיבל את התוספת הגדולה ביותר. למעשה, סעיף הריבית יוכתר כגדול ביותר.‏

הסיבה שהחשבון לא מתאזן איננה התנהלות בזבזנית של שנה אחת, כי אם פער מבני בין מה שהמדינה ‏מבטיחה לבין מה שהכלכלה מייצרת. להערכת הנציבות האירופית, ללא צעדים חדשים ימשיך הגירעון ‏לתפוח ויגיע בשנה הבאה ל-5.7%. לטענת לקורנו, ללא קיצוצים, הגירעון היה חורג ל-6.5% תוצר, וגם ‏לאחריהם, שר האוצר הודה כי חזרה לתקרה של 3% צפויה רק ב-2029. קצב צמיחה איטי יותר מהריבית ‏מחייב ויתורים, וההחלטה עליהם היא בדיוק הסיבה שמונעת את שרידותן של ממשלות צרפת בשנתיים ‏האחרונות.‏

השווקים, כאמור, כבר הגיבו. תשואה של כ-5% על אג"ח של כלכלה מקרטעת איננה עונש, כי אם תמחור ‏סיכונים. ממדינה שהפילה שני ראשי ממשלה בתוך פחות משנה, שניהם על תקציב, השוק גובה פרמיה ‏גבוהה יותר. כך גם ממדינה שלא הצליחה לתווך לאזרחיה על מה בדיוק היא מתכוונת לוותר.‏

מערכת החינוך חושפת את המלכוד במלוא היקפו. במכרזי הגיוס של 2026 אוישו 24,351 משרות מתוך 25 ‏אלף, ובשנה החולפת לא התקיימו 20 מיליון שעות הוראה. לפי משרד מבקר המדינה הצרפתי, כעשירית ‏משעות הלימוד בחטיבות הביניים הציבוריות אינן מתקיימות בגלל מחסור במורים, זאת למרות מיליארדי ‏אירו שהזרימה הממשלה. ברקע המצוקה במערכת החינוך, התקציב החדש גם מציע להקפיא את שכרם של ‏המורים, זאת במסגרת הקפאה רחבה של שכר עובדי מדינה. לגודל האבסורד, הכיתות בצרפת צפופות ‏למרות צניחה של 20% בילודה מאז 2010, לאחר שהממשלה נאלצה למנף את ההתכווצות הדמוגרפית הזו ‏לקיצוץ במשרות במקום להקטנת מספר התלמידים בכל כיתה.‏

זו אינה הפעם הראשונה, ובוודאי גם לא האחרונה, שבה ההמונים בצרפת יוצאים לרחובות כדי למחות נגד ‏הממשלה. ב-2018, מס על הדלק הוליד את מחאת האפודים הצהובים. ב-2023, העלאת גיל הפרישה ‏הוציאה מיליוני אזרחים לרחובות, ובשנה שעברה, התקציב הממשלתי הצית הפגנות ענק שהפילו לבסוף ‏את ממשלתו של פרנסואה בירו. עכשיו הגיעה תורה של מערכת החינוך, ובליווי זינוק במחירי הסולר ‏לשיאים חדשים, הרחוב הצרפתי מבעבע. ‏