בנק וואן זירו יוצא בסבב התייעלות נוסף, שבמסגרתו יפטר כ-25 עובדים, המהווים כ-7% מ-350 עובדי הבנק. במקביל, הבנק יוותר על גיוס עובדים לכעשר משרות נוספות, כך שמצבת כוח האדם תהיה נמוכה בכ-10% מזו שתוכננה. המהלך מגיע בשעה שהבנק מרחיב את השימוש באוטומציה ובכלי בינה מלאכותית, ובמקביל מציג צמיחה בפעילות ושיפור בתוצאות הכספיות.
הבוקר נשלחו זימונים לעובדים שמהם ייפרד הבנק. במכתב ששלח לעובדים כתב מנכ"ל וואן זירו, אייל גפני, כי "זו החלטה קשה. מדובר בעובדות ובעובדים שבנו את ONE ZERO יחד איתנו, השקיעו בו והיו חלק משמעותי מהדרך שעשינו ומההצלחות שלנו".
הקיצוץ אינו מתמקד ביחידה מסוימת. בבנק מסבירים כי ההתאמות נעשות "בכל מקום שבו הטכנולוגיה מסייעת לנו להאיץ תהליכים". במכתבו הדגיש גפני את השינוי שעובר הבנק, לדבריו, משלב ההקמה לשלב שבו הוא נדרש לצמוח בקנה מידה גדול יותר מבלי להגדיל במקביל את בסיס ההוצאות. "השינויים האלה, יחד עם השאיפה הברורה שלנו להיות הבנק הטוב וההוגן ביותר במערכת, מחייבים אותנו להיות ארגון מהיר, גמיש ויעיל בכל עת, כך שנוכל להמשיך לצמוח בלי שמצבת כוח האדם ובסיס ההוצאות יצטרכו לגדול גם הם", כתב.
גפני מצביע גם על התפתחות כלי הבינה המלאכותית כאחד הגורמים שמאפשרים לבנק לפשט ולהאיץ תהליכים. עם זאת, בבנק לא טוענים כי העובדים שמפוטרים מוחלפים באופן ישיר על ידי AI, אלא שהרחבת השימוש באוטומציה ובכלי GenAI מאפשרת להפעיל את הבנק במבנה רזה יותר.
זהו סבב הפיטורים השלישי שמבצע וואן זירו מאז תחילת 2024. בתחילת אותה שנה פוטרו יותר מ-30 עובדים, ובספטמבר פוטרו 23 עובדים נוספים. בסך הכול פיטר הבנק במהלך 2024 יותר מ-50 עובדים. בסוף 2025 העסיק הבנק 354 עובדים ישירים, מספר דומה למצבת העובדים הנוכחית. בניגוד לסבבים הקודמים, הקיצוץ הנוכחי מגיע בשעה שהבנק מציג צמיחה בפעילות ושיפור מתמשך בשורת ההפסד.