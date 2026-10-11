הקיצוץ אינו מתמקד ביחידה מסוימת. בבנק מסבירים כי ההתאמות נעשות "בכל מקום שבו הטכנולוגיה מסייעת לנו להאיץ תהליכים". במכתבו הדגיש גפני את השינוי שעובר הבנק, לדבריו, משלב ההקמה לשלב שבו הוא נדרש לצמוח בקנה מידה גדול יותר מבלי להגדיל במקביל את בסיס ההוצאות. "השינויים האלה, יחד עם השאיפה הברורה שלנו להיות הבנק הטוב וההוגן ביותר במערכת, מחייבים אותנו להיות ארגון מהיר, גמיש ויעיל בכל עת, כך שנוכל להמשיך לצמוח בלי שמצבת כוח האדם ובסיס ההוצאות יצטרכו לגדול גם הם", כתב.