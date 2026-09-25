סוף עידן הוואטסאפ חינם בארגונים ובעסקים גדולים. רוב בתי העסק והארגונים בעולם שמפעילים שירות לקוחות, עושים היום שימוש בגרסת ה-API העסקית של אפליקציית וואטסאפ, שחוסכת במקרים רבים נציג שירות אנושי. עד היום גבתה מטא מהעסקים תשלום על כל פתיחת פנייה, אך אפשרה התכתבויות המשך בחינם במשך 24 השעות שאחריה; החל מיום חמישי הקרוב, 1 באוקטובר, היא תחל לגבות תשלום על כל מסר, "מהרגע הראשון".

סוף עידן הוואטסאפ חינם בארגונים ובעסקים גדולים. רוב בתי העסק והארגונים בעולם שמפעילים שירות לקוחות, עושים היום שימוש בגרסת ה-API העסקית של אפליקציית וואטסאפ, שחוסכת במקרים רבים נציג שירות אנושי. עד היום גבתה מטא מהעסקים תשלום על כל פתיחת פנייה, אך אפשרה התכתבויות המשך בחינם במשך 24 השעות שאחריה; החל מיום חמישי הקרוב, 1 באוקטובר, היא תחל לגבות תשלום על כל מסר, "מהרגע הראשון".

סוף עידן הוואטסאפ חינם בארגונים ובעסקים גדולים. רוב בתי העסק והארגונים בעולם שמפעילים שירות לקוחות, עושים היום שימוש בגרסת ה-API העסקית של אפליקציית וואטסאפ, שחוסכת במקרים רבים נציג שירות אנושי. עד היום גבתה מטא מהעסקים תשלום על כל פתיחת פנייה, אך אפשרה התכתבויות המשך בחינם במשך 24 השעות שאחריה; החל מיום חמישי הקרוב, 1 באוקטובר, היא תחל לגבות תשלום על כל מסר, "מהרגע הראשון".