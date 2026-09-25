סוף עידן הוואטסאפ חינם בארגונים ובעסקים גדולים. רוב בתי העסק והארגונים בעולם שמפעילים שירות לקוחות, עושים היום שימוש בגרסת ה-API העסקית של אפליקציית וואטסאפ, שחוסכת במקרים רבים נציג שירות אנושי. עד היום גבתה מטא מהעסקים תשלום על כל פתיחת פנייה, אך אפשרה התכתבויות המשך בחינם במשך 24 השעות שאחריה; החל מיום חמישי הקרוב, 1 באוקטובר, היא תחל לגבות תשלום על כל מסר, "מהרגע הראשון".
התעריף שנקבע ל"הודעת שירות" אחת הוא כ-0.0056 דולר להודעה – כ-2 אגורות. עם זאת, כיוון שמטא מעניקה לעסקים 1,000 הודעות שירות חינם בכל חודש, החיוב יתחיל רק מההודעה ה-1,001. המשמעות: רוב בעלי העסקים הקטנים, עם מספרי פניות נמוכים, לא ייפגעו מהמהלך. מי שיידרשו מעתה לשלם יותר הן בעיקר חברות גדולות, וכאלה שמפעילות במוקדי הלקוחות שלהן בוטים שנוטים לשוחח באמצעות רצף ארוך של הודעות קצרות. עם זאת, מטא תמשיך לא לגבות תשלום על הודעה נכנסת של לקוח.
לאורך שנים, בעקבות כל פנייה חדשה של לקוח לוואטסאפ של העסק, אפשרה מטא לעסק להתכתב אתו (בדרך כלל באמצעות בוט) חינם לאורך 24 שעות. במקרים רבים, "חלון הזמן" הזה מספיק כדי לסגור את מעגל הפנייה. מעתה, מטא תתחיל לגבות תשלום על כל הודעה היוצאת מבית העסק, בין על-ידי צ'אט-בוט ובין אם על-ידי נציג אנושי. ההמלצה לחברות היא להגדיר לבוטים ולנציגי השירות להעדיף הודעות מרוכזות על שיח מבזקי המבוסס על הודעות קצרצרות.
יודגש כי לא מדובר באפליקציית הוואטסאפ הרגילה, שמשמשת היום מיליארדים ברחבי העולם וממשיכה להיות חינמית לחלוטין, וגם לא באפליקציית WhatsApp Business למכשירים ניידים, שמיועדת בעיקר לעסקים קטנים. המדיניות החדשה נוגעת אך ורק לעסקים העושים שימוש בגרסה העסקית-ארגונית של התוכנה, WhatsApp Business API.