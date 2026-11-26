חברת הנדל"ן דוניץ אלעד הודיעה היום (חמישי) כי חתמה על הסכם לרכישת מלוא מניות חברת דן נדל"ן באחת העסקאות המשמעותיות בענף הנדל"ן הישראלי. העסקה צפויה ליצור קבוצת נדל"ן בשווי של כ-3 מיליארד שקל. עם השלמת העסקה תהפוך דן נדל"ן לחברה פרטית בבעלות מלאה של דוניץ אלעד.

בחברת דוניץ אלעד אומרים כי רכישת דן נדל"ן מהווה מהלך אסטרטגי רחב היקף, שצפוי להרחיב משמעותית את פעילותה. "העסקה מהווה קפיצת מדרגה משמעותית בתחום הנכסים המניבים, באמצעות צירוף פורטפוליו נרחב של משרדים, שטחי מסחר וחניונים, לצד מלאי קרקעות אסטרטגי ופרויקטים באזורי ביקוש מרכזיים", נמסר.

גלריה רונן יפו, מנכ"ל דוניץ אלעד ( צילום: שי בראל )

בתחום הנכסים המניבים, דן נדל"ן מחזיקה בפורטפוליו המייצר הכנסות של כ-52 מיליון שקל בשנה, הכולל כ-104 אלף מ"ר של משרדים, שטחי מסחר וחניונים, לצד כ-90 אלף מ"ר של קרקעות ונכסים לייזום וכ-120 אלף מ"ר של זכויות בנייה מאושרות. בין הנכסים הבולטים נמנים נכסים בשיכון דן בתל אביב, מתחם תמנע בחולון, מגדלי LYFE בבני ברק, חניון אוויס ברמת גן והחזקות בבית שאפ ובבית הדר דפנה בתל אביב.

בתחום המגורים, דוניץ אלעד מחזיקה כיום בצבר של כ-27 אלף דירות ב-55 פרויקטים וקרקעות, בחלקם יחד עם שותפים. מתוך צבר זה, כ-8,500 דירות נכללות בפרויקטים בעלי תב"ע מאושרת וכ-3,000 דירות קיבלו היתרי בנייה או החלטות ועדה למתן היתרים.

לצבר זה צפויה להתווסף פעילות המגורים של דן נדל"ן, הכוללת כ-1,330 דירות בפרויקטים לייזום ולהקמה, לצד התחדשות עירונית. פעילות זו כוללת פרויקט בחדרה בהיקף של כ-1,452 יחידות דיור, לצד כ-13 פרויקטים נוספים בהיקף של כ-3,000 יחידות דיור. עוד בקנה: כ-17 פרויקטים בהיקף של כ-6,900 דירות. בין הפרויקטים הבולטים: מתחם הולילנד בירושלים, פרויקט ERA בחדרה, פרויקט SEVEN SEAS במתחם שדה דב בתל אביב ופרויקט העמל בבת ים. בנוסף, הפורטפוליו כולל שטחי מסחר, תעסוקה ותיירות.

רונן יפו, מנכ"ל דוניץ-אלעד, מסר: "אנחנו מאמינים בשוק הנדל"ן הישראלי לא רק בגלל מה שהוא היום, אלא בעיקר בגלל הפוטנציאל שלו לעשורים הבאים. ישראל היא מדינה שממשיכה לצמוח ולהתפתח וקיים ביקוש מתמשך למגורים, לתעסוקה ולמסחר ולכן גם בתקופה מאתגרת לענף, אנחנו בוחרים להסתכל קדימה, להשקיע ולבנות את התשתית לצמיחה הבאה. העסקה עם דן נדל"ן היא מהלך אסטרטגי שמחבר בין נכסים ופרויקטים איכותיים במיקומים מבוקשים לבין יכולות הייזום, הניהול והביצוע שבנינו לאורך השנים. היא אינה רק מגדילה את היקף הפעילות שלנו, אלא יוצרת קבוצה מגוונת וחזקה יותר, עם יכולת להאיץ פרויקטים, להשביח נכסים ולייצר ערך לאורך זמן. מבחינתנו, זו הבעת אמון בעתיד המדינה ומחויבות להמשיך לבנות ולפתח אותה".

יאיר אפרתי, שותף בקרן ווליו LBH והיו"ר המיועד של דוניץ-אלעד, מסר: "המיזוג עם דוניץ הוא מהלך אסטרטגי משמעותי, המייצר עבור בעלי המניות של דן נדל"ן ודוניץ-אלעד הזדמנות להרחיב ולגוון את מנועי הצמיחה, תוך חיזוק מעמדה של החברה כאחת מקבוצות הנדל"ן המובילות בישראל. החיבור בין פורטפוליו הנכסים האיכותי, עתודות הקרקע והפוטנציאל היזמי של דן נדל"ן, לבין היכולות הניהוליות, הפיננסיות והביצועיות של דוניץ-אלעד, יוצר בסיס איתן להמשך התרחבות, להשבחת נכסים ולמימוש הזדמנויות עסקיות. בכוונתנו להמשיך ולהוביל יחד עם רונן ואנשיו את אסטרטגיית הצמיחה ארוכת הטווח של החברה הממוזגת, במטרה לממש את הפוטנציאל העסקי הטמון בה ולייצר ערך משמעותי לקרן ולחברי דן לשעבר".

את דוניץ ייצגו בעסקה ד"ר שאול (שוקי) חיון ועו"ד עופר פרייליך ממשרד עו"ד מיתר. את ווליו LBH ייצגו בעסקה עו"ד אורי הלר ועו"ד מאיה גולדשטיין ממשרד עו"ד גורניצקי. השלמת העסקה צפויה עד ליום 31 במרץ 2027, והיא כפופה להתקיימות התנאים המתלים והאישורים הנדרשים.

תמורה של יותר מ-170 מיליון שקל

בתוך כך, חברת נתנאל גרופ דיווחה הבוקר על חתימת הסכם מותנה, במסגרתו תמכור לחברת תדהר את מלוא זכויותיה בפרויקט "כרמי גת" בקריית גת, בתמורה כוללת של כ- 171 מיליון שקל, בתוספת מע"מ. הפרויקט יוקם על קרקע בשטח כולל של כ-36.8 דונם בשכונת כרמי גת מערב, ויכלול 382 יחידות דיור, מהן 192 יחידות במסגרת מסלול "מחיר מטרה". להערכת נתנאל גרופ, עם השלמת העסקה היא צפויה לרשום בגינה רווח לפני מס של כ-45 מיליון שקל.

במסגרת העסקה תרכוש תדהר את מלוא זכויות החכירה המהוונות של נתנאל גרופ במקרקעין, וכן את מלוא הזכויות וההתחייבויות הקשורות בפרויקט, לרבות חוזי המכר עם רוכשי יחידות מחיר מטרה וההתקשרויות עם נותני השירותים. מתוך התמורה, 60 מיליון שקל ישולמו לנתנאל גרופ במועד חתימת ההסכם, היתרה תשולם במועד השלמת העסקה.

פרויקט כרמי גת קריית גת ( הדמיה: סטודיו אור )

קבוצת נתנאל היא חברת נדל"ן ציבורית הפועלת למעלה מ-50 שנה בייזום, תכנון והקמה של פרויקטים למגורים, לצד פעילות בתחום ההתחדשות העירונית והנדל"ן המניב, בישראל ובחו"ל. הקבוצה מקדמת פרויקטים בהיקף של למעלה מ-18 אלף יחידות דיור בשלבים שונים של תכנון וביצוע. בשנה האחרונה נכנסה לאומי פרטנרס כשותפה בקבוצה, כשרכשה כ-10% ממניות החברה.

קבוצת תדהר פועלת מאז שנת 1993 בייזום בנייה למגורים, משרד ומסחר, לוגיסטיקה, התחדשות עירונית ועבודות גמר בארץ ובעולם, תכנון ורישוי, שיווק ומכירות וביצוע, בדק ואחריות. מאז הקמתה בנתה מעל 22 אלף יחידות דיור. ביוני 2026 הונפקה הקבוצה בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

אריה נתנאל, יו"ר נתנאל גרופ, מסר: "העסקה הזו היא חלק מהאסטרטגיה שלנו לניהול אקטיבי של פורטפוליו הפרויקטים של הקבוצה. קידמנו את כרמי גת משלב רכישת הקרקע ועד לשלב מתקדם של תכנון ורישוי, וכעת אנחנו מממשים את הערך שנוצר בפרויקט בעסקה שצפויה לייצר לחברה רווח לפני מס של כ-45 מיליון שקל ולחזק באופן משמעותי את תזרים המזומנים שלה. אנחנו ממשיכים לבחון את פורטפוליו הפרויקטים שלנו באופן שוטף ולפעול בנקודות שבהן אנחנו מזהים הזדמנות לייצר ערך משמעותי לחברה ולבעלי המניות".

עמי פליישר, משנה למנכ"ל תדהר ייזום, הוסיף: "אנחנו מאמינים בשוק המגורים בישראל ובפוטנציאל הצמיחה שלו לאורך זמן. הבחירה להשקיע בקריית גת משקפת את האמון הזה, והחוסן של תדהר והניסיון המוכח שלנו בייזום ובבנייה מאפשרים לנו לקדם עסקאות משמעותיות ולהמשיך להוביל בתחום המגורים בישראל. בכרמי גת זיהינו הזדמנות להצטרף לפרויקט שנמצא בשלב מתקדם של תכנון ורישוי ולקחת חלק בהמשך הפיתוח של השכונה. נמשיך לחפש הזדמנויות שבהן נוכל להביא את היכולות האלה לידי ביטוי ולהרחיב את פעילות המגורים של הקבוצה".