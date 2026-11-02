חברת השבבים מארוול טכנולוג'י (Marvell Technology) רוכשת את יצרנית הרכיבים האופטיים לומנטום (Lumentum) בעסקה בשווי 115 מיליארד דולר, כך לפי דיווח ב-CNBC. יצרנית השבבים המותאמים אישית מגבירה בכך את התחרות מול יריבתה הגדולה ממנה, ברודקום, על רקע גל ההשקעות ב-AI.

זו נחשבת לאחת העסקאות הגדולות של 2026, ולהימור נועז על הביקוש לתשתיות AI, שלדברי בכירים בתעשיית השבבים צפוי להמשיך ולתמוך בענף בשנים הבאות. במארוול מעריכים כי ההשקעות הגדולות של ענקיות הטכנולוגיה בתשתיות AI ימשיכו עוד זמן מה, וכי הביקוש לרכיבים אופטיים המשמשים להעברת נתונים במהירויות גבוהות ימשיך לעלות על ההיצע.

מארוול טכנולוגיות ( צילום: Shutterstock )

מוקדם יותר השנה השקעה אנבידיה כ-2 מיליארד דולר בכל אחת מהחברות, מארוול ולומנטום. רק לפני שלוש שנים היתה מארוול יצרנית שבבים פחות ידועה. אך מאז זינק שווי השוק שלה ליותר מ-170 מיליארד דולר, בין היתר הודות לתפקידה בסיוע לענקיות טכנולוגיה כמו אמזון לפתח שבבי AI מותאמים אישית וטכנולוגיות תקשורת למרכזי נתונים. ביוני קיבלה המניה דחיפה נוספת, אז מנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג, כינה אותה "החברה הבאה שתגיע לשווי של טריליון דולר". הכנסותיה השנתיות של מארוול יותר מהכפילו את עצמן, מ-3 מיליארד דולר בשנת הכספים 2021 ל-8.2 מיליארד דולר בשנת הכספים 2026.

העסקה עשויה גם לחזק את מעמדה של מארוול במרוץ מול המתחרה ברודקום, ששימשה במשך שנים שותפה מרכזית של גוגל, בפיתוח שבבים מותאמים אישית, ומציעה ללקוחות מגוון רחב יותר של חומרה למרכזי נתונים של AI תחת קורת גג אחת.

באוגוסט רשמה מארוול את אחד ההישגים הגדולים שלה, כשחתמה על הסכם לאספקת שבבים הפועלים לצד מעבדי ה-AI של גוגל, בהיקף מכירות שעשוי להגיע ל-120 מיליארד דולר עד שנת הכספים 2033. במסגרת ההסכם קיבלה גוגל את הזכות לרכוש נתח של 12.2 מיליארד דולר במארוול.

לומנטום, המתחרה בקוהרנט (Coherent), הנסחרת בארה"ב, וביצרנית הסינית Zhongji Innolight, קרוב לוודאי שתרוויח מהצעה אמריקאית לאסור על יבוא מקמ"שים אופטיים חדשים מתוצרת סין — מהלך שעשוי להסיט את הביקוש לעבר ספקיות מקומיות.

מארוול כבר פועלת להרחבת עסקי הפוטוניקה שלה השנה. בפברואר השלימה רכישה של חברת Celestial AI תמורת 3.5 מיליארד דולר, על רקע העלייה בשימוש בסוכני AI ובצ'אטבוטים, שמגבירה את הביקוש לקישורים אופטיים מהירים יותר בין אלפי שבבים במרכזי נתונים של AI. רכישת לומנטום תהיה הרכישה הגדולה ביותר של מארוול מאז רכשה את Inphi תמורת 10 מיליארד דולר ב-2021.