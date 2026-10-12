פחות משבועיים בלבד לפני הבחירות לכנסת, צפוי משרד האוצר לבקש את אישור הכנסת בדיון חריג מיוחד לבצע קיצוץ "פלאט" בתקציבי כל משרדי הממשלה ללא יוצא מן הכלל, וזאת כדי לממן פעילות ביטחונית דחופה.
אחת ההערכות היא שהאוצר יבקש לקצץ בתקציבי המשרדים האזרחיים כדי לנסות ולהציל את עסקת רכישת תריסר מסוקי האפאצ'י שנפלה בימים האחרונים, לאחר שמערכת הביטחון לא חתמה על ההסכם ולא העבירה את הכסף הדרוש בעת ההזמנה.
במשרד האוצר ממתינים להחלטת ראש הממשלה בנימין נתניהו באיזה סכום לקצץ את התקציב, וההערכות נעות בין מיליארד לשלושה מיליארד שקלים.
עסקת האפאצ'י נפלה לאחר שלוש ארכות שהעניקה חברת בואינג למערכת הביטחון בישראל. בין משרד האוצר למשרד הביטחון התעוררה מחלוקת סביב קרוב ל-300 מיליארד דולר מעלות העסקה (קרוב למיליארד שקלים) וככל שהתארכה המחלוקת הגיע מועד הדד-ליין האחרון, השביעי באוקטובר, ומשלא נחתם החוזה הודיעה בואינג כי היא תפנה למזמינים הבאים בתור לרכוש את המסוקים.
בתקציב המדינה אין מימון לרכישת המסוקים ולכן יידרש קיצוץ רוחבי אם יתברר שניתן להציל את העסקה, לאחר שבגין רשלנות של הממשלה היא למעשה בוטלה לאחר תכנון של יותר משנה.
כעת השאלה היא כפולה: האם ניתן יהיה לאשר בכנסת קיצוץ רוחבי כ-10 ימים לפני הבחירות לכנסת והאם יימצא לכך רוב. כמו כן לא ברור האם הקיצוץ יהיה רק עבור תשלום מקדמה או לכל העסקה שעלותה כמיליארד דולר.
גורם בכיר במשרד האוצר ציין כי "כעת מחכים לאישור ראש הממשלה ולאישור משפטי שניתן לבצע ימים ספורים לפני הבחירות קיצוץ בכל תקציבי משרדי הממשלה". יצוין ששרים כבר אמרו לאחרונה כי "הגענו במשרד למצב שלא ניתן לבצע בו קיצוצים מבלי לפגוע קשות באזרחים", כך שלא ברור אם כל השרים, כולל כאלה שמצויים במקומות לא ריאליים בבחירות לכנסת יתמכו בהצבעתם בקיצוץ הרוחבי.