פחות משבועיים בלבד לפני הבחירות לכנסת, צפוי משרד האוצר לבקש את אישור הכנסת בדיון חריג מיוחד לבצע קיצוץ "פלאט" בתקציבי כל משרדי הממשלה ללא יוצא מן הכלל, וזאת כדי לממן פעילות ביטחונית דחופה.

אחת ההערכות היא שהאוצר יבקש לקצץ בתקציבי המשרדים האזרחיים כדי לנסות ולהציל את עסקת רכישת תריסר מסוקי האפאצ'י שנפלה בימים האחרונים, לאחר שמערכת הביטחון לא חתמה על ההסכם ולא העבירה את הכסף הדרוש בעת ההזמנה.

נתניהו לצד מסוק אפאצ'י. באוצר ממתינים להחלטה ( צילומים: דובר צה"ל אלכס קולומויסקי )

במשרד האוצר ממתינים להחלטת ראש הממשלה בנימין נתניהו באיזה סכום לקצץ את התקציב, וההערכות נעות בין מיליארד לשלושה מיליארד שקלים.

עסקת האפאצ'י נפלה לאחר שלוש ארכות שהעניקה חברת בואינג למערכת הביטחון בישראל. בין משרד האוצר למשרד הביטחון התעוררה מחלוקת סביב קרוב ל-300 מיליארד דולר מעלות העסקה (קרוב למיליארד שקלים) וככל שהתארכה המחלוקת הגיע מועד הדד-ליין האחרון, השביעי באוקטובר, ומשלא נחתם החוזה הודיעה בואינג כי היא תפנה למזמינים הבאים בתור לרכוש את המסוקים.

בתקציב המדינה אין מימון לרכישת המסוקים ולכן יידרש קיצוץ רוחבי אם יתברר שניתן להציל את העסקה, לאחר שבגין רשלנות של הממשלה היא למעשה בוטלה לאחר תכנון של יותר משנה.

כעת השאלה היא כפולה: האם ניתן יהיה לאשר בכנסת קיצוץ רוחבי כ-10 ימים לפני הבחירות לכנסת והאם יימצא לכך רוב. כמו כן לא ברור האם הקיצוץ יהיה רק עבור תשלום מקדמה או לכל העסקה שעלותה כמיליארד דולר.