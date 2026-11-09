מתחילת השנה נרשם גירעון מצטבר של כ־47.8 מיליארד שקל, הרבה פחות מהגירעון של כ־71.5 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. יעד הגירעון לשנת 2026 עומד על 4.9% מהתוצר.

מתחילת השנה נרשם גירעון מצטבר של כ־47.8 מיליארד שקל, הרבה פחות מהגירעון של כ־71.5 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. יעד הגירעון לשנת 2026 עומד על 4.9% מהתוצר.

מתחילת השנה נרשם גירעון מצטבר של כ־47.8 מיליארד שקל, הרבה פחות מהגירעון של כ־71.5 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. יעד הגירעון לשנת 2026 עומד על 4.9% מהתוצר.

הוצאות הממשלה באוקטובר עמדו על כ־64.5 מיליארד שקל, לעומת כ־58.6 מיליארד שקל באוקטובר 2025. מתחילת השנה הסתכמו ההוצאות בכ־551.1 מיליארד שקל, לעומת כ־529.1 מיליארד שקל אשתקד, גידול של כ־4.2%, נמוך מהגידול המתוכנן של כ־7.4%. הוצאות מערכת הביטחון עלו מתחילת השנה בכ־9.9%, לכ־153.4 מיליארד שקל, בעוד שהוצאות המשרדים האזרחיים עלו בכ־1.4% בלבד. התשלומים מקרן הפיצויים מתחילת השנה מוערכים בכ־10.7 מיליארד שקל.

הוצאות הממשלה באוקטובר עמדו על כ־64.5 מיליארד שקל, לעומת כ־58.6 מיליארד שקל באוקטובר 2025. מתחילת השנה הסתכמו ההוצאות בכ־551.1 מיליארד שקל, לעומת כ־529.1 מיליארד שקל אשתקד, גידול של כ־4.2%, נמוך מהגידול המתוכנן של כ־7.4%. הוצאות מערכת הביטחון עלו מתחילת השנה בכ־9.9%, לכ־153.4 מיליארד שקל, בעוד שהוצאות המשרדים האזרחיים עלו בכ־1.4% בלבד. התשלומים מקרן הפיצויים מתחילת השנה מוערכים בכ־10.7 מיליארד שקל.

הוצאות הממשלה באוקטובר עמדו על כ־64.5 מיליארד שקל, לעומת כ־58.6 מיליארד שקל באוקטובר 2025. מתחילת השנה הסתכמו ההוצאות בכ־551.1 מיליארד שקל, לעומת כ־529.1 מיליארד שקל אשתקד, גידול של כ־4.2%, נמוך מהגידול המתוכנן של כ־7.4%. הוצאות מערכת הביטחון עלו מתחילת השנה בכ־9.9%, לכ־153.4 מיליארד שקל, בעוד שהוצאות המשרדים האזרחיים עלו בכ־1.4% בלבד. התשלומים מקרן הפיצויים מתחילת השנה מוערכים בכ־10.7 מיליארד שקל.

לפי דוח הכנסות המדינה ממסים, באוקטובר נגבו מסים בהיקף של 44.6 מיליארד שקל, עלייה ריאלית של 8% לעומת אוקטובר 2025. בנטרול שינויי חקיקה וגורמים חד־פעמיים, העלייה עמדה על 4%. האוצר מציין שבגלל חגי תשרי נקלטו בתחילת אוקטובר חלק מהתשלומים על חשבון ספטמבר, כחצי מיליארד שקל במע"מ וכמה מאות מיליוני שקלים במסים ישירים. מתחילת השנה עלו הכנסות המדינה ממסים ריאלית ב־8%, והגבייה גבוהה כיום בכ־16% מקו המגמה ארוך הטווח. יצוין שהעלייה בגביית המיסים השוטפים למעשה גבוהה יותר, שכן ב-2025 גבתה רשות המיסים 17.5 מיליארד שקלים מהרווחים הכלואים.

לפי דוח הכנסות המדינה ממסים, באוקטובר נגבו מסים בהיקף של 44.6 מיליארד שקל, עלייה ריאלית של 8% לעומת אוקטובר 2025. בנטרול שינויי חקיקה וגורמים חד־פעמיים, העלייה עמדה על 4%. האוצר מציין שבגלל חגי תשרי נקלטו בתחילת אוקטובר חלק מהתשלומים על חשבון ספטמבר, כחצי מיליארד שקל במע"מ וכמה מאות מיליוני שקלים במסים ישירים. מתחילת השנה עלו הכנסות המדינה ממסים ריאלית ב־8%, והגבייה גבוהה כיום בכ־16% מקו המגמה ארוך הטווח. יצוין שהעלייה בגביית המיסים השוטפים למעשה גבוהה יותר, שכן ב-2025 גבתה רשות המיסים 17.5 מיליארד שקלים מהרווחים הכלואים.

לפי דוח הכנסות המדינה ממסים, באוקטובר נגבו מסים בהיקף של 44.6 מיליארד שקל, עלייה ריאלית של 8% לעומת אוקטובר 2025. בנטרול שינויי חקיקה וגורמים חד־פעמיים, העלייה עמדה על 4%. האוצר מציין שבגלל חגי תשרי נקלטו בתחילת אוקטובר חלק מהתשלומים על חשבון ספטמבר, כחצי מיליארד שקל במע"מ וכמה מאות מיליוני שקלים במסים ישירים. מתחילת השנה עלו הכנסות המדינה ממסים ריאלית ב־8%, והגבייה גבוהה כיום בכ־16% מקו המגמה ארוך הטווח. יצוין שהעלייה בגביית המיסים השוטפים למעשה גבוהה יותר, שכן ב-2025 גבתה רשות המיסים 17.5 מיליארד שקלים מהרווחים הכלואים.