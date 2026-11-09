הגירעון בתקציב המדינה הגיע באוקטובר לכ־18.3 מיליארד שקל, לעומת גירעון של כ־15.2 מיליארד שקל באוקטובר אשתקד, כך עולה מנתוני ביצוע התקציב שפרסם היום (שני) משרד האוצר. הגירעון המצטבר ב־12 החודשים האחרונים עלה בכ־0.1 נקודת אחוז, מ־3.2% מהתוצר בסוף ספטמבר לכ־3.3% מהתוצר, ומסתכם בכ־74.8 מיליארד שקל.
מתחילת השנה נרשם גירעון מצטבר של כ־47.8 מיליארד שקל, הרבה פחות מהגירעון של כ־71.5 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. יעד הגירעון לשנת 2026 עומד על 4.9% מהתוצר.
הכנסות המדינה באוקטובר הסתכמו בכ־46.2 מיליארד שקל. מתחילת השנה הצטברו ההכנסות לכ־503.3 מיליארד שקל, לעומת כ־457.6 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ־10%. ההכנסות ממסים לבדן עלו בתקופה הזו בכ־12.9%.
הוצאות הממשלה באוקטובר עמדו על כ־64.5 מיליארד שקל, לעומת כ־58.6 מיליארד שקל באוקטובר 2025. מתחילת השנה הסתכמו ההוצאות בכ־551.1 מיליארד שקל, לעומת כ־529.1 מיליארד שקל אשתקד, גידול של כ־4.2%, נמוך מהגידול המתוכנן של כ־7.4%. הוצאות מערכת הביטחון עלו מתחילת השנה בכ־9.9%, לכ־153.4 מיליארד שקל, בעוד שהוצאות המשרדים האזרחיים עלו בכ־1.4% בלבד. התשלומים מקרן הפיצויים מתחילת השנה מוערכים בכ־10.7 מיליארד שקל.
לפי דוח הכנסות המדינה ממסים, באוקטובר נגבו מסים בהיקף של 44.6 מיליארד שקל, עלייה ריאלית של 8% לעומת אוקטובר 2025. בנטרול שינויי חקיקה וגורמים חד־פעמיים, העלייה עמדה על 4%. האוצר מציין שבגלל חגי תשרי נקלטו בתחילת אוקטובר חלק מהתשלומים על חשבון ספטמבר, כחצי מיליארד שקל במע"מ וכמה מאות מיליוני שקלים במסים ישירים. מתחילת השנה עלו הכנסות המדינה ממסים ריאלית ב־8%, והגבייה גבוהה כיום בכ־16% מקו המגמה ארוך הטווח. יצוין שהעלייה בגביית המיסים השוטפים למעשה גבוהה יותר, שכן ב-2025 גבתה רשות המיסים 17.5 מיליארד שקלים מהרווחים הכלואים.
המסים הישירים הסתכמו באוקטובר ב־25.2 מיליארד שקל, עלייה ריאלית של 9%. הגבייה מעצמאים קפצה ב־70%, בעיקר בגלל הכנסות נמוכות באוקטובר אשתקד, והגבייה מחברות עלתה ב־8%. הניכויים משכר ומקורות אחרים הגיעו ל־15.2 מיליארד שקל, עלייה של 4%. לעומת זאת, הגבייה משוק ההון ירדה ריאלית ב־19%, ל־1.1 מיליארד שקל, וכללה צניחה של 32% בניכויים מניירות ערך, אף שמתחילת השנה הם עדיין גבוהים ב־42%.
ההכנסות ממיסוי מקרקעין הגיעו ל־1.4 מיליארד שקל, עלייה של 11%: מס השבח קפץ ב־36%, ואילו מס הרכישה ירד ב־3%. מתחילת השנה ירדו ההכנסות ממיסוי מקרקעין ב־2%.
המסים העקיפים הסתכמו ב־18.6 מיליארד שקל, ירידה ריאלית של 3% שמוסברת בתקופת החגים. ההכנסות נטו ממע"מ הגיעו ל־14.1 מיליארד שקל, עלייה של 1%, ומתחילת השנה עלו ב־7%. מס הקנייה על יבוא זינק ב־14%, ל־2.3 מיליארד שקל, בעיקר בזכות יבוא גבוה של כלי רכב. ההכנסות מבלו הדלק ירדו ב־18%, ל־2 מיליארד שקל, בעקבות הפחתת הבלו באוקטובר.