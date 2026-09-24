לתשומת לב מפעילי הרחפנים: אם לא תעמדו בכללים מדינת ישראל תקרקע אתכם, כך עולה מתוכן טיוטת תקנות הטיס שאותם מפרסם משרד התחבורה. הטיוטה מבהירה, כי התקנות האמורות תקפות גם לרחפנים המיועדים למטרות ספורט או פנאי. בנוסף התקנות יאסרו הטסה של כטב"ם הנשלט "על ידי סיב או תיל או המוטס באמצעות תקשורת סלולרית בחריגים מסויימים". לפי התקנות, מי שיטיס רחפן שאינו עומד בכללים שנקבעו - יעבור עבירה פלילית.

לתשומת לב מפעילי הרחפנים: אם לא תעמדו בכללים מדינת ישראל תקרקע אתכם, כך עולה מתוכן טיוטת תקנות הטיס שאותם מפרסם משרד התחבורה. הטיוטה מבהירה, כי התקנות האמורות תקפות גם לרחפנים המיועדים למטרות ספורט או פנאי. בנוסף התקנות יאסרו הטסה של כטב"ם הנשלט "על ידי סיב או תיל או המוטס באמצעות תקשורת סלולרית בחריגים מסויימים". לפי התקנות, מי שיטיס רחפן שאינו עומד בכללים שנקבעו - יעבור עבירה פלילית.

לתשומת לב מפעילי הרחפנים: אם לא תעמדו בכללים מדינת ישראל תקרקע אתכם, כך עולה מתוכן טיוטת תקנות הטיס שאותם מפרסם משרד התחבורה. הטיוטה מבהירה, כי התקנות האמורות תקפות גם לרחפנים המיועדים למטרות ספורט או פנאי. בנוסף התקנות יאסרו הטסה של כטב"ם הנשלט "על ידי סיב או תיל או המוטס באמצעות תקשורת סלולרית בחריגים מסויימים". לפי התקנות, מי שיטיס רחפן שאינו עומד בכללים שנקבעו - יעבור עבירה פלילית.

לפי רישומי המדינה, יש כיום בישראל כ 4,300 רחפנים הרשומים כחוק, שמשקלם הוא מתחת ל-25 קילוגרמים. בנוסף יש כ-6,000 טיסנים. בישראל יש גם כמות גדולה שהיקפה אינו ידוע של רחפנים שאינם רשומים כחוק. כדי להטיס כטב"ם באופן חוקי בישראל יש להחזיק ברישיון מטיס, שלפי משרד התחבורה מוחזק בידי כ-4,000 מפעילים. בנוסף יש כ-11,000 בעלי רישיון להטסת טיסן, וכ–1,500 מטיסים בעלי רישיון להטסת כטב"מים במשקל שבין 25 ק"ג ל-2,000 ק"ג.

לפי רישומי המדינה, יש כיום בישראל כ 4,300 רחפנים הרשומים כחוק, שמשקלם הוא מתחת ל-25 קילוגרמים. בנוסף יש כ-6,000 טיסנים. בישראל יש גם כמות גדולה שהיקפה אינו ידוע של רחפנים שאינם רשומים כחוק. כדי להטיס כטב"ם באופן חוקי בישראל יש להחזיק ברישיון מטיס, שלפי משרד התחבורה מוחזק בידי כ-4,000 מפעילים. בנוסף יש כ-11,000 בעלי רישיון להטסת טיסן, וכ–1,500 מטיסים בעלי רישיון להטסת כטב"מים במשקל שבין 25 ק"ג ל-2,000 ק"ג.

לפי רישומי המדינה, יש כיום בישראל כ 4,300 רחפנים הרשומים כחוק, שמשקלם הוא מתחת ל-25 קילוגרמים. בנוסף יש כ-6,000 טיסנים. בישראל יש גם כמות גדולה שהיקפה אינו ידוע של רחפנים שאינם רשומים כחוק. כדי להטיס כטב"ם באופן חוקי בישראל יש להחזיק ברישיון מטיס, שלפי משרד התחבורה מוחזק בידי כ-4,000 מפעילים. בנוסף יש כ-11,000 בעלי רישיון להטסת טיסן, וכ–1,500 מטיסים בעלי רישיון להטסת כטב"מים במשקל שבין 25 ק"ג ל-2,000 ק"ג.