בשיתוף פרוטיאה בים

במשפחות רבות מגיע רגע שבו מתעוררת השאלה: מה עושים כשההורה כבר לא רוצה, או לא יכול, לנהל לבד בית גדול? בנקודה הזו, שאלות יסוד חשובות הופכות לחשובות פי כמה: מי יגיע אם אפול בלילה? עם מי אשתה קפה בערב? ואיפה אהיה כשיש אזעקה ?אילן גושן ואשתו שאלו את השאלות האלה שנים מראש, עוד בתקופה שבה דיור מוגן כמעט לא היה מוכר בארץ.

"בארץ עדיין לא היה מקובל דיור מוגן וכבר אז חשבנו שיהיה נחמד מאוד אם נוכל בשלבים מתקדמים של החיים להיכנס לדיור מוגן", הוא מספר. אשתו נפטרה לפני כמה שנים, ואילן בחר לממש את התוכנית המשותפת שרקמו יחד ונכנס לבדו ל"פרוטיאה בים" בראשון לציון. "מהרגע שנכנסנו לזה, הרגשתי כאילו אני בקרוז", הוא מספר בחיוך.





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"הטעות הכי נפוצה היא לחכות": מתי עוברים?

"מי שעובר אלינו עושה את זה כי הוא בוחר ליהנות מהחיים ולהקיף את עצמו בחיי חברה", אומר שאולי דור, מנכ"ל "פרוטיאה בים", שעובד בתחום הדיור המוגן יותר מעשור. לדבריו, הדימוי הישן של דיור מוגן, כוויתור או כ"תחנה אחרונה", פשוט לא רלוונטי למציאות. "בגיל הזה אנשים עושים אצלנו הרבה דברים בפעם הראשונה", הוא אומר. "מתי בפעם האחרונה עשית משהו בפעם הראשונה? זאת שאלה טובה לכולם, גם בלי קשר לדיור מוגן. זאת עוד הזדמנות להתחיל משהו חדש".

לשאלה מתי נכון לעבור, שאולי עונה בלי היסוס: "הטעות הנפוצה היא לחכות. מי שמחכה עד שהוא חייב לעבור מפסיד את השנים שבהן אפשר ליהנות מהמקום. הכי טוב להגיע כשאתה עצמאי ופעיל, ולהכיר חברים לפני שאתה צריך אותם". שאולי מציין היבט נוסף שחשוב לשים לב אליו: "כדאי לשאול גם כמה ניסיון יש למפעיל ולוודא שאתם בידיים טובות. 'רשת פרוטיאה' מבית קבוצת שפונדר מפעילה ארבעה בתים ופועלת למעלה מ-27 שנה".





גלריה עם מרפסת שמשקיפה לחוף: חגית ודורון, דיירי "פרוטיאה בים" ( צ )





"אין את הבדידות הזו": קהילה חדשה שצומחת ביחד

חגית דנה, סטייליסטית שעברה לגור במקום עם בן זוגה, רופא השיניים ד"ר דורון הררי, מתארת מה משתנה עם השנים. "במשך השנים חברים נעלמים, הניידות כבר לא אותו הדבר ותקועים בבית עם מטפלת, זה המקסימום", היא אומרת. "ופה אין את הדבר הזה, את אף פעם לא בודדה, יש כאן מעטפת של חברים". שאולי מוסיף כי "בקהילה ותיקה מגיעים לחבורות שכבר סגורות, ואצלנו כולם מתחילים ביחד - מי שמצטרף עכשיו, וגם מי שיגיע לבניין השני, משפיע על איך שהמקום ייראה בעוד כמה שנים. מהיום הראשון צוות קשרי הדיירים מלווה כל דייר חדש, מכיר לו את הפעילויות ומחבר אותו לדיירים עם תחומי עניין דומים".

בפועל, אומר שאולי, שאין רגע דל: "יש חוגי זומבה בלובי, חבורת זמר, ערבי ברידג', והרצאות והצגות באולם המופעים". שרהל'ה אוקון, דיירת, מצאה את עצמה רוקדת בלובי כבר בימים הראשונים, וכשהילדים ראו את התמונות הם זיהו אצלה ניצוץ חדש בעיניים. "הם שאלו אותי, 'אמא, מה עם הכאבים? אמרת שהכל כואב לך'", היא נזכרת. "כנראה שהנפש שלי כל כך שמחה, כל כך טוב לי פה, שאני לא מרגישה כאבים". גם חגית מוצאת שהכול קרוב: "פשוט צריך לרדת במעלית ויש לך פילאטיס, ויש יוגה, ויש חדר כושר, ויש בריכה. איפה היה לי דבר כזה מתחת לבית?".

מה כדאי לבדוק בנוגע לביטחון הרפואי?

דורון הררי מצביע על הביטחון הרפואי שהוא מקבל כדייר ב'פרוטיאה בים'. "חשוב שיהיה כיסוי רפואי ולא בכל דיור מוגן יש את זה", הוא מציין.

מנכ"ל פרוטיאה בים מוסיף שחשוב לברר זמינות צוותים רפואיים בכל שעות היממה. "מה שכדאי לבדוק הוא מי נמצא בלילה ובסופי שבוע, לא רק בבוקר. אצלנו, למשל, נוכחים בכל שעה רופא וצוות אחיות, בכל דירה יש לחצן מצוקה שמחובר למוקד רפואי וביטחוני, ובמתחם פועלים מרפאה, צוות עבודה סוציאלית ומערך אבטחה היקפי עם מוקד מאויש".





אין רגע דל: חיי החברה ב"פרוטיאה בים" ( צילום: ירון שרון )





האם יש רופא 24/7 ומרחב מוגן בדירה?

לחגית ודורון המעבר קיבל משמעות נוספת בתקופת המלחמה. "הגענו בתקופת המלחמה ולנו זה היה מאוד חשוב כי בדירה בירושלים לא היה ממ"ד, היה מקלט וירדנו כל פעם 3 קומות, לפעמים כמה פעמים בלילה", משחזרת חגית. "כאן כיף לעבור מחדר לחדר, סידרנו שם חדר נחמד עם טלוויזיה וספה שנפתחת".

"כדאי לשאול כל מקום אם יש ממ"ד בכל דירה, ולא רק מקלט בקומת הקרקע", אומר שאולי. "אצלנו, למשל, זו הייתה החלטה שלא התפשרנו עליה". ולפני שחותמים, מוסיף שאולי, כדאי לברר מה כלול במחיר ומה לא: "אצלנו הניקיון השבועי, האחזקה השוטפת, ביטוח המבנה והתקשורת כלולים, ובדירה יש מטבח מעוצב, מיזוג מיני מרכזי ודאבל גלאס למניעת רעשים".

130 מטר מהמים: "אם יש מקום להזדקן בו – זה כאן"

המיקום של הפרויקט, בחוף הים של ראשון לציון ובמרחק נסיעה קצרצר מתל אביב, מעניק לו אופי ייחודי של ריזורט יוקרתי על המים. "כמעט אין בישראל אפשרות חוקית לגור 130 מטר מקו המים מלבד מלונות ודיור מוגן", מסביר שאולי. "המתחם בנוי משני בניינים מדורגים הפונים לים, כך שהשקיעות והזריחות מלוות את הדיירים מכל חלון ומרפסת". מבחינת חגית, הקרבה הזו לים היא מה שהכריע. "כשהגענו לכאן הים כבש אותי", היא אומרת, "ואמרתי לו שאם יש מקום שאני מוכנה להזדקן בו איתך, זה כאן".

בימים אלה נפתח לאכלוס הבניין השני ב"פרוטיאה בים". לפרטים ומידע נוסף לחצו כאן

בשיתוף פרוטיאה בים