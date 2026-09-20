חמישה כלי רכב לא מסומנים סגרו ב-10 ביולי על המכונית שנסעה בדרך כפרית בצפון איביזה. בפנים ישבו המיליונר ג'יימס "פרגי" צ'יימברס, רעייתו היהודיה סטלה שנאבל ובנם בן החמש. בני הזוג, שתכננו לעבור לאי מאירלנד, היו בדרכם לבדוק בית ספר לילד. שישה שוטרים ספרדים יצאו מהמכוניות, אזקו את צ'יימברס והודיעו לשנאבל כי ארצות הברית מבקשת את הסגרתו בחשד להלבנת הון. "תגידי לילדים שאני אוהב אותם", הספיק לומר לפני שנלקח, לפי התיאור שמסרה שנאבל. מאז יושב יורש אימפריית התקשורת האמריקנית בכלא ארנחואס שמדרום למדריד.

ביום שלישי אמורה מועצת השרים של ספרד להחליט אם לאפשר לבקשת ההסגרה של ממשל טראמפ להתקדם לשלב המשפטי. צ'יימברס, בן 41, אינו מחכה רק להכרעתה. ה"ניו יורק טיימס" דיווח כי הוא החל לבקש מקלט מדיני בספרד, בטענה שהחזרתו לארצות הברית תחשוף אותו לרדיפה בשל השקפותיו ותמיכתו בפלסטינים. אם הממשלה במדריד תדחה את בקשת ההסגרה מוושינגטון כבר בשלב המינהלי, הוא צפוי להשתחרר; אם תאשר אותה, צפוי הליך בבית המשפט הלאומי הספרדי, ואחריו ייתכן סיבוב נוסף בממשלה. ההליך יכול להימשך שנה ויותר.

גלריה צ'יימברס. טוען לקונספירציה ציונית נגדו ( צילום: Club Africain )

לפי צו האינטרפול ופרטי הבקשה שפורסמו בספרד, הרשויות מייחסות לצ'יימברס הפרות סדר, קשירת קשר להתפרעויות והלבנת 7.5 מיליון דולר, שלטענתן נועדה לספק תמיכה חומרית ולממן את חמאס. העבירות עשויות לשאת עונש מצטבר של עד 30 שנות מאסר. זהו המקרה הידוע הראשון שבו ארצות הברית מבקשת להסגיר אזרח בשל תמיכה נטענת בחמאס. משרד המשפטים האמריקני סירב לפרט, וצ'יימברס לא הורשע בפרשה. עורך דינו הספרדי, בלטסר גרסון, מכנה את התיק "פוליטי לחלוטין" וטוען כי אין בו ראיה שכסף הגיע למעשה טרור.

האישומים בהפרות סדר נוגעים ככל הנראה לפעולות נגד אלביט מערכות. באוקטובר 2023 כבל צ'יימברס את עצמו לדלת משרד של השלוחה האמריקנית של החברה בקיימברידג', מסצ'וסטס. חודש אחר כך פשטו פעילים על אתר אלביט במרימאק, ניו המפשייר: הם חסמו את הכניסה, טיפסו על הגג, שפכו צבע אדום על המבנה והדליקו אבוקות. חלונות נופצו. צ'יימברס התראיין בזירה ושילם 50 אלף דולר בערבויות לשלוש מהעצורות, ובהמשך מימן הוצאות משפטיות. כמה מהפעילות הודו בהסגת גבול ובהיזק לרכוש ונידונו למאסר קצר. הוא עצמו לא נעצר ולא הואשם אז.

הניסיון של תומכיו להציג את צ'יימברס כתורם הומניטרי בלבד מסתבך כשקוראים את הדברים שפרסם. שבוע אחרי טבח 7 באוקטובר כתב כי "אף פלג של ההתנגדות הפלסטינית, חמאס או אחר, לא עשה שום דבר רע". בראיון אחר תיאר את מתקפת חמאס כ"רגע של תקווה והשראה לעשרות מיליוני אנשים", ובהמשך כתב כי "לישראל אין זכות קיום". ברשתות קרא גם "לגרום לאנשים שתומכים בישראל לפחד לצאת בפומבי". בחודשים שלאחר מכן הופיע שוב ושוב בכאפייה, הגדיר את חמאס "תנועת התנגדות" וטען כי עזב את ארצות הברית מפני שנעשתה מסוכנת לאנטי-ציונים.

הקים קומונה ושילם לאקטיביסטים

הכסף שאפשר לו להפוך מילים למימון הגיע מאחד השמות הגדולים והחשאיים יחסית בכלכלה האמריקנית. צ'יימברס הוא נינו של ג'יימס מ' קוקס, מושל אוהיו לשעבר, המועמד הדמוקרטי לנשיאות ב-1920 ומייסד החברה שהפכה ל-Cox Enterprises. הקונגלומרט הפרטי מאטלנטה מחזיק בעסקי תקשורת, אינטרנט ורכב, בהם אתר החדשות Axios, לוח הרכב Autotrader, מחירון Kelley Blue Book ובתי המכירות Manheim. העסק מכניס כ-20 מיליארד דולר בשנה, ומשפחת קוקס מוערכת בעשרות מיליארדים. אביו של צ'יימברס הוא גם מבעלי קבוצת ה-NBA אטלנטה הוקס. סבתו, אן קוקס צ'יימברס, הייתה במשך שנים מן הנשים העשירות בעולם.

זקארי ריזאשה מאטלנטה הוקס. אביו של צ'יימברס הוא מבעלי הקבוצה ( צילום: AP Photo/Mike Stewart )

"פרגי" גדל בברוקלין ולמד בסנט אן, בית ספר פרטי המזוהה עם האליטה האמנותית של ניו יורק. לדבריו, רק בגיל 11 הבין כמה משפחתו עשירה, כשחבר לכיתה הראה לו את רשימת 400 עשירי אמריקה של פורבס. לפני כן הכיר בעיקר את האחוזה של סבתו בדרום צרפת, שכללה כרם בשטח כ-300 דונם. ילדותו הייתה רצופה אשפוזים, טיפולים והתמכרויות, על פי עדותו בפרופיל נרחב שפרסם מגזין Vanity Fair, מורה בחטיבת הביניים נתן לו לקרוא את לנין. הרעיונות נשארו, גם כשהזהויות מסביבם התחלפו.

בבגרותו היה לפרקים קתולי שמרן שהתנגד להפלות, בעל מכוני קרוספיט, פעיל במחאה נגד צינור הנפט בדקוטה, ולבסוף מרקסיסט-לניניסט שמגדיר את עצמו מהפכן. הוא קעקע על גופו את סטלין ומאו, ביקר בדונבאס הכבוש לאחר הפלישה הרוסית לאוקראינה ושיבח את ולדימיר פוטין כ"אחד המדינאים הטובים במאה שלנו". על ארצו שלו אמר ב-2024: "הדבר החשוב ביותר לשגשוג האנושות הוא השמדת ארצות הברית". ב-4 ביולי האחרון, יום העצמאות האמריקני, פרסם תמונה של דגל אמריקני בוער וקרא "מוות" לארצות הברית.

גם הניסיון שלו לחיות מחוץ לקפיטליזם נשען היטב על הקפיטל המשפחתי. אחרי המחאה נגד צינור הנפט בדקוטה, קנה שטח בג'ורג'יה והקים קומונה יחד עם פעילי המחאה, שבה קיבלו כל אחד, לפי דיווחים, 2,000 דולר בחודש תמורת עבודה בנכס והשתתפות בלימודי תיאוריה פוליטית. אחר כך רכש לפחות 260 דונם באלפורד, מסצ'וסטס, הקים שישה בתי מגורים, ספרייה קומוניסטית וחדר כושר לאמנויות לחימה, והודיע כי בעלי בתים וקפיטליסטים אינם רצויים. הקולקטיב שלו, "הקומוניסטים של ברקשייר", הציע מגורים חינם למי שהזדהה כקומוניסט והסכים לעבוד במשק.

הקרע הסופי עם המשפחה הגיע ב-2023, לאחר ש-Cox השקיעה 10 מיליון דולר במרכז אימונים משטרתי באטלנטה, "Cop City", מיזם שאת מתנגדיו מימן צ'יימברס. הוא כינה את קרוביו "אויבי העם" וגם "Cox Klux Klan", ומכר להם בחזרה את מניותיו. התשלום הראשוני, לדבריו, היה 250 מיליון דולר, ועוד כספים אמורים להגיע. כך נולד קומוניסט עם נזילות של רבע מיליארד דולר, צוות עובדים ויכולת לממן, לפי רעייתו, כ-100 מיזמים ב-20 מדינות. האידיאולוגיה לא חייבה אורח חיים צנוע: לפני המעבר המתוכנן לאיביזה שילמו בני הזוג, לפי הטיימס הלונדוני, 7 מיליון אירו על בית בדרום דבלין, כמה מיליונים מעל המחיר הממוצע באותו רחוב.

טקס רכישת מועדון הכדורגל קלאב אפריקן ( צילום: Club Africain )

אחד מהם היה קלאב אפריקן, מועדון הכדורגל של תוניס המזוהה עם מעמד הפועלים ועם תמיכה בפלסטינים. צ'יימברס, שהתאסלם ועבר להתגורר בסידי בו סעיד, הזרים למועדון מיליוני דולרים, סייע לפרוע חובות ולשלם משכורות, ומימן מתקני אימון ומגרשים לצעירים. 3.5 מיליון אירו מכספי החסות שלו כיסו כ-90% מחובות המועדון. ההגנה טוענת כי לשם כך הועברו 7.5 מיליון הדולר שעומדים במרכז התיק, ולא לחמאס. במקביל תרם יותר ממיליון דולר למיזמים בעזה, בהם מאפיות, אספקת מים, טיפול רפואי וסיוע לילדים. אנשיו מציגים תיעוד של התרומות. הרשויות האמריקניות טרם חשפו את הראיות שלהן.

נרגע במטוס בזמן שקרא בקוראן

צ'יימברס מציג את ההתאסלמות שלו כחלק מחיפוש דתי ארוך. לדבריו, התעניין באסלאם מאז שקרא בילדותו את האוטוביוגרפיה של מלקולם אקס, ובהמשך נחשף אליו דרך הפעילות הפלסטינית ותנועות השחרור השחורות. הוא אמר שהאסלאם סיפק לו משמעת ועזר לו להתמודד עם הניכור שחש כלפי החברה המערבית ועם המשיכה שלו ל"מין, סמים ואלימות". כשעזב את ארצות הברית, סיפר שנרגע במטוס בזמן שקרא בקוראן. בתוניסיה החל ללמוד ערבית ולהתפלל במסגד חמש פעמים ביום. הוא עבר למדינה אחרי המעצרים במחאה נגד אלביט, כשכבר חשש מחקירה פדרלית. לתוניסיה אין הסכם הסגרה עם ארצות הברית.

בספרד כבר התגבשה סביבו חזית תמיכה. כ-150 אמנים, פעילים ואנשי אקדמיה, בהם ריצ'רד גיר, סינתיה ניקסון, ויגו מורטנסן, גרטה תונברג וג'ודית באטלר, חתמו על קריאה למנוע את ההסגרה. איונה בלארה, חברת פרלמנט, כינתה אותו "האסיר הפוליטי הראשון בתולדות ספרד שנכלא בגלל תמיכתו בפלסטין"

התמיכה בפלסטינים לא נולדה אצלו עם ההתאסלמות. היא השתלבה בתפיסת העולם המרקסיסטית-לניניסטית שאימץ, שבה ישראל נתפסת כשלוחה של הכוח האמריקני והמאבק הפלסטיני כחלק ממאבק אנטי-קולוניאלי עולמי. מתקפת 7 באוקטובר הפכה את הסוגיה למוקד פעילותו.

את שנאבל, שחקנית ובתו של האמן והבמאי היהודי זוכה פרס גלובוס הזהב ג'וליאן שנאבל - שבסרטיו כיכבו בין השאר דיוויד בואי וג׳וני דפ - הכיר עוד בבית הספר הפרטי בברוקלין, אבל הקשר הרומנטי התחיל רק ב-2020. צ'יימברס ישב אז במסעדה בווסט וילג' עם אשתו דאז, קמרון פארק, שממנה כבר נפרד אך טרם התגרש רשמית. הוא הבחין בשנאבל מעבר למסעדה ואמר לה: "זה פרגי מסנט אן". היא ניגשה, הזמינה אותו לבקר בחנות שהפעילה בביתה והם החליפו מספרים. לפי גרסתו, היא כתבה לו אחר כך: "תמצא לי מישהו לעשות איתו ילד", והוא חשב מיד שזה יהיה הוא. זמן קצר לאחר מכן התחיל הקשר. נולד להם בן, והם נישאו בפברואר 2024.

שנאבל אומרת שהיא יכולה להוכיח לאן הועבר כל דולר שהעביר בעלה. "פרגי הוא פילנתרופ מסור המחויב לתמיכה במאמצים הומניטריים עולמיים", מסרה, וקראה לספרד לדחות את "הרדיפה הפוליטית". אחרי המעצר פשטו סוכני FBI על בית הנופש ששכרו בני הזוג באיביזה. לדברי עו"ד גרסון, הם לא מצאו דבר. כששנאבל הגיעה לאחרונה לניו יורק, לדבריה, סוכנים עיכבו אותה בנמל התעופה JFK והחרימו את הטלפון שלה.

בספרד כבר התגבשה סביבו חזית תמיכה. כ-150 אמנים, פעילים ואנשי אקדמיה, בהם ריצ'רד גיר, סינתיה ניקסון, ויגו מורטנסן, גרטה טונברג וג'ודית באטלר, חתמו על קריאה למנוע את ההסגרה. איונה בלארה, לשעבר השרה לזכויות חברתיות וכיום מנהיגת מפלגת פודמוס וחברת פרלמנט, כינתה אותו "האסיר הפוליטי הראשון בתולדות ספרד שנכלא בגלל תמיכתו בפלסטין", ואמרה שהוא "בצד הנכון של ההיסטוריה". סומאר, שותפה בקואליציה של ראש הממשלה פדרו סנצ'ס, פנתה אף היא לממשלה בדרישה לדחות את הבקשה.

זו אמנם אינה תמיכה רשמית של ממשלת ספרד, אך האקלים הפוליטי במדריד נוח לצ'יימברס. ממשלת סנצ'ס הכירה במדינה פלסטינית, האשימה את ישראל ברצח עם ונכנסה עקב כך לעימותים חוזרים עם ממשל טראמפ. החוק הספרדי מאפשר לממשלה לעצור הסגרה אם השתכנעה שהבקשה נועדה להעניש אדם על דעותיו. עו"ד גרסון, השופט לשעבר שהתפרסם בעולם כשביקש להסגיר לספרד את הרודן הצ'יליאני אוגוסטו פינושה, נמצא כעת בצד השני של המתרס ומנסה לשכנע את שרי ספרד שלא לשלוח את לקוחו הביתה.