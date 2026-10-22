קרן העושר של נורבגיה, שמנהלת נכסים בהיקף של 2.3 טריליון דולר, דיווחה היום (חמישי) על הפסד כ-29.7 מיליארד דולר. עם פרסום התוצאות הבהירה הנהלת הקרן כי היא "זהירה במקצת" כלפי שוק המניות בכללותו וכלפי כמה מחברות הטכנולוגיה הגדולות.

קרן העושר של נורבגיה, שמנהלת נכסים בהיקף של 2.3 טריליון דולר, דיווחה היום (חמישי) על הפסד כ-29.7 מיליארד דולר. עם פרסום התוצאות הבהירה הנהלת הקרן כי היא "זהירה במקצת" כלפי שוק המניות בכללותו וכלפי כמה מחברות הטכנולוגיה הגדולות.

קרן העושר של נורבגיה, שמנהלת נכסים בהיקף של 2.3 טריליון דולר, דיווחה היום (חמישי) על הפסד כ-29.7 מיליארד דולר. עם פרסום התוצאות הבהירה הנהלת הקרן כי היא "זהירה במקצת" כלפי שוק המניות בכללותו וכלפי כמה מחברות הטכנולוגיה הגדולות.

בישראל מכירים את הקרן היטב, בשנים האחרונות לרעה. בדצמבר 2024 הודיעה הקרן על מכירת כל אחזקותיה בבזק, בנימוק שהחברה מספקת שירותי תקשורת להתנחלויות בגדה המערבית, לאחר שכבר צמצמה את האחזקה מ-2.2% בתחילת אותה שנה ל-0.76% בסוף יוני. במאי 2025 מכרה, לפי רויטרס, גם את אחזקותיה בפז, בטענה שלחברה תשתיות לאספקת דלק להתנחלויות.

בישראל מכירים את הקרן היטב, בשנים האחרונות לרעה. בדצמבר 2024 הודיעה הקרן על מכירת כל אחזקותיה בבזק, בנימוק שהחברה מספקת שירותי תקשורת להתנחלויות בגדה המערבית, לאחר שכבר צמצמה את האחזקה מ-2.2% בתחילת אותה שנה ל-0.76% בסוף יוני. במאי 2025 מכרה, לפי רויטרס, גם את אחזקותיה בפז, בטענה שלחברה תשתיות לאספקת דלק להתנחלויות.

בישראל מכירים את הקרן היטב, בשנים האחרונות לרעה. בדצמבר 2024 הודיעה הקרן על מכירת כל אחזקותיה בבזק, בנימוק שהחברה מספקת שירותי תקשורת להתנחלויות בגדה המערבית, לאחר שכבר צמצמה את האחזקה מ-2.2% בתחילת אותה שנה ל-0.76% בסוף יוני. במאי 2025 מכרה, לפי רויטרס, גם את אחזקותיה בפז, בטענה שלחברה תשתיות לאספקת דלק להתנחלויות.

באוגוסט 2025 העיתון הנורבגי אפטנפוסטן חשף כי הקרן בנתה ב-2023 וב-2024 אחזקה של כ-2% בחברת מנועי בית שמש, שמספקת שירותים לצה"ל, כולל תחזוקת מטוסי קרב. ממשלת נורבגיה הורתה על בחינה מקיפה של תיק ההשקעות, כדי להבטיח שחברות ישראליות התורמות לכיבוש או למלחמה בעזה לא יישארו בו.

באוגוסט 2025 העיתון הנורבגי אפטנפוסטן חשף כי הקרן בנתה ב-2023 וב-2024 אחזקה של כ-2% בחברת מנועי בית שמש, שמספקת שירותים לצה"ל, כולל תחזוקת מטוסי קרב. ממשלת נורבגיה הורתה על בחינה מקיפה של תיק ההשקעות, כדי להבטיח שחברות ישראליות התורמות לכיבוש או למלחמה בעזה לא יישארו בו.

באוגוסט 2025 העיתון הנורבגי אפטנפוסטן חשף כי הקרן בנתה ב-2023 וב-2024 אחזקה של כ-2% בחברת מנועי בית שמש, שמספקת שירותים לצה"ל, כולל תחזוקת מטוסי קרב. ממשלת נורבגיה הורתה על בחינה מקיפה של תיק ההשקעות, כדי להבטיח שחברות ישראליות התורמות לכיבוש או למלחמה בעזה לא יישארו בו.