מנהל רשות מקרקעי ישראל לשעבר עובר לשוק הגז: שותפות ניו-מד אנרג'י, שמחזיקה בכ-45% ממאגר לוויתן, דיווחה היום (רביעי) כי יעקב (ינקי) קוינט ימונה ליו"ר החברה. קוינט ייכנס לתפקיד ב-1 בנובמבר, פחות משנה אחרי שסיים את כהונתו כראש רמ"י. קוינט כיהן כמנהל רשות מקרקעי ישראל בין 2020 ל-2025. לפני כן, בין 2017 ל-2020, עמד בראש רשות החברות הממשלתיות.

"ניו-מד אנרג'י היא שותפות אנרגיה מובילה שחוללה את מהפכת הגז הטבעי בישראל ותורמת תרומה אדירה למשק האנרגיה ולכלכלה הישראלית", אמר קוינט עם הודעת המינוי. "יחד עם הדירקטוריון והשדרה הניהולית המקצועית נמשיך לקדם את פעילות השותפות, לממש את הפוטנציאל הקיים בנכסיה ולהביא להישגים חדשים שישיאו ערך לבעלי המניות".

גלריה קוינט ( צילום: יואב דודקביץ )

קוינט מגיע לחברה שנמצאת בעיצומו של חילוף דורות בהנהלה. בתחילת מאי הודיע יוסי אבו, שניהל את ניו-מד מאז אפריל 2011, על סיום תפקידו אחרי 15 שנה. בכהונתו פותח והורחב מאגר לוויתן, והשותפות הובילה מ-2016 את הסכמי היצוא האזוריים, שבמסגרתם נחתמו חוזים לייצוא גז מלוויתן ומתמר למצרים ולירדן בשווי מצטבר של קרוב ל-100 מיליארד דולר.

בסביבתו של אבו הסבירו את הפרישה בתחושת מיצוי וברצון לעבור לתפקיד בכיר בזירה הבינלאומית. בענף העריכו שגם היחסים שלו עם בעל השליטה יצחק תשובה התקררו. את מקומו של אבו תפס ניב סרנה, שמונה ב-1 ביוני ליו"ר השותפות ועבר ב-1 באוגוסט לכיסא המנכ"ל. סרנה הוביל בעבר את מכירות הגז מתמר, ובהן חוזי היצוא למצרים. המעבר שלו לניהול השוטף פינה את כיסא היו"ר שקוינט ייכנס אליו עכשיו.

קוינט נכנס לתפקיד בתקופה סוערת במיוחד לשותפות ניו-מד ורציו. במאי, השותפות שמחזיקות יחד בכ-60% ממאגר לוויתן, חתמו על עסקה לאספקת גז לשתי תחנות הכוח החדשות שמקימה דליה, באתר אשכול באשדוד ובאתר צפית. היקף העסקה הוערך בכ-6.7 מיליארד דולר, ולפיה השותפויות היו אמורות לספק 1.3 BCM גז בשנה החל מינואר 2030, ובהמשך 1.7 BCM בשנה. זו הייתה העסקה הגדולה הראשונה במתכונת של "מכר בנפרד", ושברון, המחזיקה בכ-40% מהמאגר, לא הייתה צד לה. ב-24 בספטמבר הודיעו ניו-מד ורציו לדליה על ביטול ההסכם. לטענתן, התנאים המתלים לא התקיימו במועד, ובראשם אישור רשות התחרות. ב-6 באוקטובר אישרה רשות התחרות כמעט את כל ההסכם, אבל ניו-מד ורציו הודיעו למחרת שהביטול עומד בעינו. דליה טוענת שההסכם בתוקף.

יצחק תשובה ( צילום: אלבטרוס, משה בנימין )

בענף האנרגיה מעריכים שהסיבה האמיתית לביטול אינה עיכוב של פחות משבועיים באישור, אלא רצון לפתוח מחדש את תנאי ההסכם, ובעיקר את משכו. תקרת המחיר שקבע משרד האנרגיה חלה עד 2040, וההסכם עם דליה נמשך עד 2050. בינתיים עלו מחירי הגז באירופה, ומסקנות ועדת דיין לא הטילו מגבלות חדשות על יצוא גז. המחלוקת צפויה להתברר בבוררות בלונדון בפני שלושה בוררים, הליך שעשוי להימשך שנה לפחות.

קוינט עזב את רמ"י באמצע דצמבר האחרון, בתום כהונה של חמש שנים שמועד סיומה היה ידוע מראש. אלא שההחלטה על מחליפו נדחקה לשולי סדר היום. עידן מועלם, מנכ"ל הרשות הארצית לתחבורה ציבורית, מונה לממלא מקום, ורק כחמישה חודשים אחרי פרישתו של קוינט חתמה הממשלה על מינויו של יהודה אליהו למנהל קבוע. אליהו, ראש מינהלת ההתיישבות ומקורבו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ', מונה חרף התנגדות המשנה ליועצת המשפטית לממשלה.