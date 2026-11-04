חג ההנחות שופינג איי אל (ShopingIL) של גוגל ישראל יוצא היום (ד') לדרך בפעם ה-13. לא בטוח שכל ההנחות בשני ימי ההנחות האלה הן המשתלמות ביותר בשנה, אבל זהו יום שבו בתי עסק קטנים רבים מציעים הוזלות והזדמנות לקנות אצלם. המהלך הישראלי יוצא לדרך על רקע התחרות מול מבצעי יום הרווקים של האתרים הסיניים ובראשם עלי אקספרס שעד כה משכו את תשומת הלב.

האם המבצעים של הרשתות הגדולות באמת עמוקים הפעם? לא תמיד. בללין מציעים 50% הנחה על כל הפריטים באתר, מבצע חריג למותג, אבל בפוקס יש 30% הנחה ולא על כל הפריטים, מבצע דומה ליום הבחירות. בקסטרו למשל מציעים במסגרת "נובמבר סייל" עד 50% הנחה באתר, כשבפועל מוצגים פריטים בהנחות משתנות של 13%, 20%, 23%, 25%, 27% ו-50%, כי המבצע הוא "על הדגמים המשתתפים", כשחלק מהדגמים כלל לא משתתפים במבצע.

בקרטר'ס מציעים מבצע: קנה 2 פריטים קבל 4 בחינם: זאת הנחה טובה אמנם של 66% ומטה, אך היא די שכיחה ברשת שמתמחרת את הפריטים גבוה. בדלתא יצאו ב-20% הנחה בדומה ליום הבחירות. יש גם פריטים ב-50% הנחה. זה טוב יותר ממבצעי הכמות שבדרך כלל יש לרשת, אבל המבצע לא עמוק והמחירים לא נמוכים.

בסטורי יש 25% הנחה כשהמחירים שם מלכתחילה גבוהים. טרמינל x מציע הנחה של 40% על נייקי ושני יעקובי יצאה בעד 70% הנחה, כשחלק מההנחות הן של 20% ו-30% וכולן לא כוללות כפל הנחות ושוברי מתנה. שימו לב לשימוש במילה "עד" ולכך שרוב האתרים לא מחילים את ההנחות על קולקציות חדשות: למשל ברנואר יש שמלות בהנחה של עד 70%, אבל אין מגפיים או ז'קטים בהנחה.

בעצמלה יש מבצע משתלם על חלק קטן מהדגמים: 30%-50% הנחה. למשל מיטת ילדים רחבה דור ב-1,295-871.5 שקל במקום 1,245-2,090 שקל. בגולף אנד קו יש 50% הנחה לא כולל אאוטלט.

בזוהרה נותנים 25% הנחה על כל האתר ובהודיס כל האתר עד 99.90 שקל. אתר weshoes מציע 30% הנחה על בלנדסטון והוקה ועד 65% הנחה על חלק מהתיקים, הארנקים והמזוודות. במשביר יש סייל על נעלי On וקונברס.

בסטימצקי ובצומת ספרים מציעים לרגל shopping IL אלפי ספרים ומשחקים ב-50-10 שקלים לפריט, ב-11-3 בנובמבר, באתר בלבד. לא נכנסו למבצע חלק מהקלאסיקות וכמה מהלהיטים העכשוויים.

באתרי רשתות החשמל יש הנחות של כ-20% ו-ksp ומחסני חשמל מורידים מחירים כעת של פריטים מסוימים בתגובה לעלי אקספרס. אם לא דחוף לכם, היינו ממתינים לבלאק פריידיי, אלא אם תיתקלו במבצע קיצוני על הפריט שאתם צריכים.

ללין. מבצע חריג של 50% הנחה על כל האתר ( צילום: אסף אמברם )

גם ברשתות הסופרמרקט והפארם יש הנחות: למשל, בסופר החברתי של ההסתדרות: שמן קנולה 1 ליטר ב-2.5 שקלים בלבד ורביעיית טונה ב-7.90 שקלים. רמי לוי פרסם הנחות במסגרת "פינק נובמבר" כשלמחזיקי כרטיס האשראי סופר פליי ההנחות עמוקות יותר. בין היתר: 1.5 ק"ג שניצל מאמא עוף ב-10 שקלים ושלישיית ריו מארה קטנות ב-16.90 שקל. בנוסף, ברשתות מזון מהיר מצטרפים לחגיגה: בשייק שאק למשל מחלקים המבורגר חינם בקניית ארוחת ילדים שמתומחרת בהחל מ-42 שקל.

יש גם מבצעי נובמבר ברשת אפריל: 33% הנחה + 10% על היתרה (39.7% הנחה). גם ביוחננוף ובויקטורי יש הנחות. ב-be פארם: עד 60% הנחה במחלקות שונות. באתר סנו יש הנחה של 20% ומומלץ לחפש הנחות משפיענים בנוסף ולהשווות מחירים למתחרים ולהנחות קודמות כדי לבדוק כדאיות.

יש גם הנחות בחלק מרשתות המלונות ואתרי חברות האשראי, כולל קאשבק מוגבר (למשל בישראכרט: 50 שקל על קנייה אונליין ב-350 שקל) וכן הנחות במועדוני הלקוחות למשל בפיס פלוס מוכרים שוברים לרשתות אופנה בשווי 300 שקל ב-200 שקל הנחה של 33%.

שעתם של העסקים הקטנים

אנחנו כאמור ממליצים להתנסות בהנחות אצל עסקים קטנים אונליין של נשים, מילואימניקים וניצולי פסטיבל הנובה שהקימו מתחם עסקים באתר tribeofnova.org.il.

צחיל'ה למשל, הוא עסק אונליין לפירות וירקות תוצרת חקלאות ישראלית בבעלות זוג אחים משרתי מילואים צחי וערן שיעניקו 15% הנחה בקנייה מעל 250 שקל.

יקב יונה הוא יקב בוטיק משפחתי שהוקם מציפורי, אותו מנהל גל יונה, מהנדס מכונות ירושלמי במקור, מילואימניק פעיל ששירת כ-300 ימים במספר חזיתות. במסגרת שופינג איי אל הוא מציע 20% הנחה בהזמנת ארגז יין ו-15% בהזמנת שלישיית יינות, לצד משלוח חינם.

מבצע שופינג IL באתר עיישה

ירדן אבידני כהן בת 32, נשואה לשי, איש בטחון, קצינת משטרה לשעבר ואם לשניים, מוכרת פריטים מהעולם באתר עיישה: ראשי תיבות שלה, של בעלה והילדים. במרוקאית פירוש המילה הוא חיים. את האתר, עיצוב וייבוא הפריטים היא מנהלת לבד.

"אני מוכרת בו פריטים לבית ממרוקו, יוון, איטליה ובקרוב גם מפורטוגל. למכור חוויות ממדינות שונות". היא מספרת. "לפני ה-7 באוקטובר, אמא שלי שלי הייתה קונסול ישראל ברבאט במרוקו. התאהבתי בתרבות, בטאג'ינים. החלטתי להקים עסק ופניתי לספקים מקומיים שניתקו איתי קשר אחרי השביעי. הפריט שהכי התחבר לי אליו היה צלחת הגשה בצורת חמסה ושש קערות שמתחברות אליו מבחינתי זו גולת הכותרת. מעצב מרוקאי עיצב לי אותה והיום אני מייצרת אותה בסין, במפעלים שבחרתי וייצרתי שם מאפס. היום כבר חזרתי למרוקו ואני מייצרת שם מפות שולחן מדהימות. אני מביאה גם טאג'ינים ממרוקו וכלים נוספים. אני מוכרת באתר שלי ובדוכן בעזריאלי מודיעין מדי שישי. במסגרת שופינג איי אל אתן 20% הנחה".

לשרית סטרלץ' יש מותג בשם safegirl, קונספט עליו חשבה כשבן זוגה לירון למד הנדסת מחשבים באוניברסיטה העברית בירושלים והתגורר באזור שהיא לא חשה בנוח להסתובב בו. היא פיתחה איתו את סייפלי, מוצר הגנה עצמית לנשים, מכשיר בטיחות מתקדם שנראה כמו אביזר אופנה, מחזיק מפתחות, שכולל אזעקה מאוד חזקה של 130 דציבלים, פנס מסנוור והוא מתקשר לאיש קשר חירום או למשטרה. הוא גם שולח הודעות מצוקה ומיקום לכל בן אדם שמגדירים במכשיר, באמצעות חיבור בלו טות' לטלפון.

"יש לזה גם כפתור שקט עבור מישהי שחוששת לעשות רעש, היא יכולה ללחוץ חמש פעמים על הכפתור של הפנס, אף אחד לא יודע, אף אחד לא שומע, והיא יודעת שהיא קראה לעזרה והעזרה בדרך", היא מספרת. "אפשר גם לקחת אותו לחו"ל. הוא נשלח לכל הארץ דרך האתר שלנו ונמכר במסגרת השופינג איי אל ב-10%-50% הנחה ממחיר של ב-249 שקל ויש הנחות כמות".

דנה כידון מקלין דוט מוכרת יחד עם אחותה דנה מוצרי כביסה וניקיון ייחודיים, חוסכי מקום אחסון ואקולוגיים. בין היתר: דפי כביסה ויראליים (במקום קפסולות, אבקה או ג'ל), קפסולות לניקוי משטחים וכלי מזכוכית לסבון ידיים קצף, שנמכר בצורת ג'ל בשקיקים שנראים כמו רטבים של רשת מזון מהיר והופך במגע עם מים לסבון קצף שממלא מכל של חצי ליטר. העסק נולד אחרי שחזרה מעשור בניו יורק ואחותה השתחררה מתפקיד משמעותי בצבא.

"דפי הכביסה הפכו לויראליים בלי שעבדנו בזה", היא מספרת. "אומרים לי שסבון הקצף יקר, אבל זה לא נכון. הבקבוק הראשון עם שני מילויים עולה כמעט 100 שקל, אבל אז שומרים את הבקבוק האסתטי וחבילה של 5 מילויים עולה 85 שקל. אז זה לא יקר ולא תופס מקום. יצאנו גם עם דפים למדיח, זאת בקשה שהגיעה מהלקוחות שסובלים מהריחות של חומרי הניקוי הרגילים שהם גם לא תמיד בריאים".