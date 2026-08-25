הממשלה לא תדון מחר (ד') בפריצת תקציב המדינה והגדלת תקציב הביטחון עוד לפני הבחירות. כעת לא ברור אם יוזמת ראש הממשלה בנימין נתניהו תידחה או תבוטל לחלוטין.

רק לפני ימים אחדים טען ראש הממשלה כי יש להגדיל בדחיפות את תקציב הביטחון בעשרות מיליארדי שקלים "כי דחוף לדאוג לצרכי התחמשות צה"ל והשלמת רכש צבאי דחוף שלא ניתן לעכבו", כפי שהתבטא בשיחות עם חברי ממשלה ועם שר האוצר, שהסכים עמו.

נתניהו וסמוטריץ' בישיבת התקציב. הגיעו להסכמות אבל הדיון בוטל ( צילום: חיים צח/ לע״מ )

אולם, היום התברר שלמרות הסכמה בין ראש הממשלה לשר האוצר בצלאל סמוטריץ להגדיל את תקציב הביטחון באופן מיידי לפחות ב-25 מיליארד שקל לכ-183 מיליארד שקל - הדיון בממשלה מחר בוטל ואף לא הוצג מסמך "מחליטים" מראש כנדרש לחברי הממשלה.

תקציב הביטחון המקורי לשנת 2026, שהוצג תחילה בעת הדיונים לאישורו, הגיע רק ל-111 מיליארד שקל, אולם כבר בחודש מרץ ראש הממשלה הורה להגדילו ב-32 מיליארד שקל בעקבות דרישות מערכת הביטחון ל-143 מיליארד שקל.

בשבועות האחרונים הוחלט כבר על היענות חלקית נוספת לתביעות מערכת הביטחון והתקציב הוגדל בעוד 15 מיליארד שקל ל-158 מיליארד שקל. בדיונים שהיו בימים האחרונים בין נתניהו לסמוטריץ סוכם על היענות נוספת לצרכי הביטחון, שתשלים את הגדלת התקציב הנוספת ב-40 מיליארד שקל, דהיינו עוד 25 מיליארד בנוסף ל-15 המיליארד שכבר אושרו.

הגדלת תקציב הביטחון ל-183 מיליארד שקל תביא אותו כמעט לשיא בכל הזמנים, לאחר שבשנה שעברה הגיע התקציב בסך הכל לסכום של 186 מיליארד שקל.

מאחר שכעת דובר על הצעה לפריצת התקציב, לא היו צפויים הפעם קיצוצים נוספים בתקציבי משרדי הממשלה שכבר קיצצו בסכומים ניכרים בשנות המלחמה וגם לא בהטלת מיסים חדשים.