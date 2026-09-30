החברה הישראלית סמארט שוטר, המפתחת כוונות מתוחכמות שמתחברות לנשק קל, דיווחה הבוקר (רביעי) כי זכתה בחוזה של עד 150 מיליון דולר ממשרד המלחמה האמריקני במסגרתו היא תהיה ספק יחיד לאספקת מערכות "סמאש" ליירוט רחפנים עבור כוח המשימה JIATF 401. לאחר הדיווח המניה מזנקת בכ-20% במסחר בבורסה בתל אביב.

מדובר בפרויקט שהוקם באוגוסט 2025 כגוף מוביל במאבק נגד כטב"מים קטנים, תוך שילוב יכולות של זרועות צבא ארה"ב השונות (צבא היבשה, חיל האוויר, הצי והמארינס) וגופי אכיפת חוק פדרליים, להגנת בסיסים והתמודדות עם איומי כלי טיס בלתי מאוישים בארצות הברית ומחוצה לה. זאת במסגרת תכנית Domestic Shield המיועדת לתמיכה בדרישות בתחום הגנת כוחות, הגנת בסיסים והתמודדות עם איומי כלי טיס בלתי מאוישים בארצות הברית ומחוצה לה, בהתאם לצרכים המבצעיים של הכוחות האמריקאים.

הכוונת של סמארט שוטר ( צילום: יח"צ )





"יש בהסכם שני הישגים: הגדרה של הפתרון שלנו כמועדף, שמזכה אותנו בסטטוס של ספק יחיד, והמסגרת התקציבית המכובדת", אומרת מיכל מור, מייסדת ומנכ"לית סמארט שוטר. "הזכייה מהווה אבן דרך משמעותית בהרחבת פעילותנו בשוק הביטחוני האמריקני. מערכות ה־SMASH נועדו לספק את הכלים לעצירת רחפנים קטנים ומהירים, בטרם יספיקו לפגוע בכוחות, בבסיסים ובנכסים אסטרטגיים".

לפי החוזה, מוצרי החברה נועדו לצורכי השמדה של רחפנים קטנים וקלי משקל, באופן שנועד להגדיל את הסתברות הפגיעה ובכך לשפר את הקטלניות והשרידות של הלוחם. ההתקשרות היא לתקופה של 36 חודשים וכוללת אספקת מערכות, הדרכות ושירות. זו ההזמנה הגדולה ביותר שקיבלה סמארט שוטר מארה"ב. יש לציין שההסכם קובע תקרת התקשרות, אך אינו מהווה התחייבות של ממשלת ארה"ב לרכוש את מלוא הסכום.

סמארט שוטר היא חברה צעירה יחסית שזכתה להצלחה מהירה בעקבות המלחמה ואיום הרחפנים שנוסף מאז המלחמה ברוסיה-אוקראינה. היא הוקמה על ידי מיכל מור, בוגרת לימודי פסיכולוגיה קוגניטיבית, שעבדה שנים רבות ברפאל בתחום הנדסת אנוש בחטיבת הטילים המדויקים. הכול התחיל כשבעלה גויס למילואים במלחמת לבנון, ומשיחות עמו הבינה כי יש מקום לשיפור הירי של חיילי המילואים, בגלל הזמן הנדרש להם כדי לחזור לכשירות מבצעית, באמצעות שיפור יכולות הכוונת. היא שמחה על האפשרות להביא את עבודתה וניסיונה ברפאל לשימוש. לדבריה: "באתי מעולם הטילים המדויקים, שבו המגמה היא להקטין אותם במטרה למינימום אש – מקסימום פגיעה".

היא ושותפיה, שפרשו גם הם מרפאל, פיתחו כוונת שמתלבשת על הרובה ומסוגלת באמצעות אלגוריתמים לעבד את תמונת המטרה, לבצע חישובים בליסטיים ולנעול את הכוונת עליה, ורק אז, לאחר לחיצת הלוחם על ההדק, הכדור משתחרר. המלחמה ואיום הרחפנים האיצו את צמיחת החברה: משפחת מערכות בקרת האש SMASH נמצאת בשימוש כוחות ביטחון בארה"ב, ישראל, בריטניה, גרמניה ומדינות נוספות החברות בנאט"ו או בעלות ברית. החוזה הנוכחי מגיע בהמשך לסדרה של חוזים חדשים וחוזי המשך שבהם זכתה החברה בשנה החולפת לתמיכה בצבא, בצי, בחיל האוויר ובחיל הנחתים של ארה"ב. אלפי מערכות SMASH כבר מצויות בשימוש בקרב זרועות הצבא האמריקני.