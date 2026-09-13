OpenAI לא תצא להנפקה ציבורית ב-2026, כך אמר מנכ"ל החברה סם אלטמן, שהסביר כי החברה מעדיפה להתמקד בעבודת הבטיחות וההתאמה (alignment) של מערכות הבינה המלאכותית שלה על פני הליך הנפקה. אלטמן אמר למגזין העסקים פורצ'ן כי "זה יהיה רגע לא נכון" לצאת לשוק ההון לנוכח האתגרים הבטיחותיים שמציבה הטכנולוגיה, והוסיף כי החברה אינה חשה לחץ להנפיק את מניותיה השנה.

הדברים מגיעים בעיצומו של גל לחץ הולך וגובר על ממשלות ומחוקקים להטיל רגולציה על מערכות בינה מלאכותית מתקדמות, לאחר אזהרות של חוקרים מפני הסיכונים הטמונים במודלים החזקים יותר ויותר. אלטמן ציין כי אפילו סיכוי נמוך יחסית לכך שהבינה המלאכותית תוביל להכחדת המין האנושי הוא בלתי מתקבל על הדעת, אם כי הטיל ספק באפשרות לחשב הסתברות שכזו במדויק. "בין אם מדובר ב-10, 8 או 6 אחוזים, הנקודה היא שיש לכולנו אחריות עצומה", אמר, והוסיף כי חברות וממשלות חייבות לפעול באופן שלא יאפשר סיכונים כאלה.

מנכ"ל OpenAI, סם אלטמן ( AFP )

OpenAI שקלה בעבר הנפקה בשווי של עד טריליון דולר, כאשר המועד המקורי שעלה לדיון היה 2026. כעת נראה כי לוח הזמנים ידחה אל 2027. "יש לנו הרבה מה לעשות, כמו לעמוד ברגע הזה של מה שיידרש לבטיחות ולהתאמה, ואיך התעשייה והממשלות יכולות לפעול יחד", אמר אלטמן. הוא גם רמז כי OpenAI וחברות בינה מלאכותית מובילות נוספות עשויות להיות קרובות להכרזה על הסכם משותף לעבודה על בטיחות, ואולי אף להאטת קצב הפיתוח.

הדברים הגיעו בעקבות קריאה של מנכ"ל אנתרופיק דריו אמודיי לחברות הבינה המלאכותית לנקוט גישה מתונה יותר בפיתוח הטכנולוגיה. אמודיי כתב ב-X בשבת כי "עלינו להאט את הקצב שבו אנחנו משפרים את היכולות של מודלים של בינה מלאכותית". אלטמן הגיב כי הוא מסכים עם הרוח הכללית של הדברים, וכתב כי על OpenAI "לקצב את החזית", וכי הנושא עמד במרכז דיונים פנימיים בשבועות האחרונים.