מניית תומר מזון צונחת היום (רביעי) ב-14% במסחר, ונתקלת בקבלת פנים צוננת מצד המשקיעים עם שובה להיסחר, אחרי שהושעתה במשך חודשיים בהוראת רשות ניירות ערך.

ההשעיה באה בעקבות אי סדרים חשבונאיים בהצגת נתוני המלאי של החברה, שהגדילו את הרווח הנקי שלה. לאחר התיקונים נמחקו שניים עד שלושה מיליון שקלים מהרווח שהציגה החברה עם כניסתה לבורסה במאי האחרון, והיא הורשתה לחזור ולהיסחר.

גלריה דורון קימלוב ( צילום: אריאל זנדברג )

כחלק מהפקת לקחים והגברת הפיקוח והממשל התאגידי, הורחק המייסד והבעלים, דורון קימלוב, מתפקיד היו"ר. החברה הודיעה היום כי תמנה במקומו ליו"ר פעיל את רביב ברוקמאייר, לשעבר מנכ"ל ויסוצקי ורשת מגה. ברוקמאייר יכהן בהיקף של 40% משרה החל מ-1 בנובמבר 2026. במקביל הוא מכהן כסגן יו"ר אקסטרה ריטייל, זרוע הקמעונאות הפרטית של קבוצת אלון ריבוע כחול, שבשליטת מוטי בן משה.

המינוי נועד לחזק את מבנה הניהול והממשל התאגידי בחברה, תוך הפרדה בין תפקידי יו"ר הדירקטוריון והמנכ"ל. במסגרת זו נכנס בשבוע שעבר לתפקיד סמנכ"ל הכספים והמשנה למנכ"ל גיא פרימן.

קימלוב, בעל השליטה, ימשיך לכהן כמנכ"ל תומר מזון, אך הפחית את שכרו החודשי, העומד על 98 אלף שקל, ב-15 אלף שקל עד סוף 2027. הוא אף הודיע כי יוותר לחלוטין על מענק שנתי בגין 2026, ככל שיהיה זכאי לו, ועל 50% מהמענק השנתי בגין 2027, ככל שתקום לו זכאות.

חלק ממוצרי תומר מזון ( צילום: עידו קימלוב )

תומר ניצלה את הטרנד שהיה השנה בענף המזון בבורסה, ונכנסה למסחר במאי האחרון בהנפקה הפוכה: מיזוג לתוך שלד בורסאי קיים בשם סיפיה ויזן. פעילות תומר הוערכה ב-82 מיליון שקלים, והשווי הכולל לאחר המיזוג עמד על 100 מיליון שקלים. זמן קצר לאחר המיזוג מונתה סמנכ"לית כספים חדשה, שגילתה אי סדרים בהצגת המלאי והתפטרה עוד בטרם נכנסה לתפקיד. בעקבות זאת פתחה רשות ניירות ערך בחקירה, והליקויים תוקנו.