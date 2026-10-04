יש ערים שמגיעים אליהן כדי לראות אתר אחד, ויש ערים שהן בעצמן "אתר". עכו העתיקה שייכת לסוג השני. במרחק הליכה קצר נפגשות אלפי שנות היסטוריה, סמטאות ציוריות, שוק צבעוני, נמל, אוכל מקומי, חומות מרשימות ואתרי מורשת. עכשיו מצטרפת אליהם חוויה חדשה שהופכת את הביקור בעכו ליום טיול שלם, כזה שמתחיל בבוקר ומסתיים בשעות הערב מול מופע לילי חדש ומרהיב.

יש ערים שמגיעים אליהן כדי לראות אתר אחד, ויש ערים שהן בעצמן "אתר". עכו העתיקה שייכת לסוג השני. במרחק הליכה קצר נפגשות אלפי שנות היסטוריה, סמטאות ציוריות, שוק צבעוני, נמל, אוכל מקומי, חומות מרשימות ואתרי מורשת. עכשיו מצטרפת אליהם חוויה חדשה שהופכת את הביקור בעכו ליום טיול שלם, כזה שמתחיל בבוקר ומסתיים בשעות הערב מול מופע לילי חדש ומרהיב.

יש ערים שמגיעים אליהן כדי לראות אתר אחד, ויש ערים שהן בעצמן "אתר". עכו העתיקה שייכת לסוג השני. במרחק הליכה קצר נפגשות אלפי שנות היסטוריה, סמטאות ציוריות, שוק צבעוני, נמל, אוכל מקומי, חומות מרשימות ואתרי מורשת. עכשיו מצטרפת אליהם חוויה חדשה שהופכת את הביקור בעכו ליום טיול שלם, כזה שמתחיל בבוקר ומסתיים בשעות הערב מול מופע לילי חדש ומרהיב.

המופע הלילי החדש, שנוצר ביוזמת משרד התיירות והחברה לפיתוח עכו העתיקה ונצרת בע"מ, הופך את קירות האבן העתיקים של המצודה הצלבנית למסך ענק וחי באמצעות טכנולוגיית וידאו מאפינג מתקדמת. במשך כ 35 דקות יוצאים המבקרים למסע ויזואלי בין התקופות השונות שעיצבו את סיפורה של עכו, מהעולם הקדום, דרך התקופות ההלניסטית, הרומית והביזנטית, התקופה המוסלמית והצלבנית ועד למדינת ישראל.

המופע הלילי החדש, שנוצר ביוזמת משרד התיירות והחברה לפיתוח עכו העתיקה ונצרת בע"מ, הופך את קירות האבן העתיקים של המצודה הצלבנית למסך ענק וחי באמצעות טכנולוגיית וידאו מאפינג מתקדמת. במשך כ 35 דקות יוצאים המבקרים למסע ויזואלי בין התקופות השונות שעיצבו את סיפורה של עכו, מהעולם הקדום, דרך התקופות ההלניסטית, הרומית והביזנטית, התקופה המוסלמית והצלבנית ועד למדינת ישראל.

המופע הלילי החדש, שנוצר ביוזמת משרד התיירות והחברה לפיתוח עכו העתיקה ונצרת בע"מ, הופך את קירות האבן העתיקים של המצודה הצלבנית למסך ענק וחי באמצעות טכנולוגיית וידאו מאפינג מתקדמת. במשך כ 35 דקות יוצאים המבקרים למסע ויזואלי בין התקופות השונות שעיצבו את סיפורה של עכו, מהעולם הקדום, דרך התקופות ההלניסטית, הרומית והביזנטית, התקופה המוסלמית והצלבנית ועד למדינת ישראל.