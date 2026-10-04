יש ערים שמגיעים אליהן כדי לראות אתר אחד, ויש ערים שהן בעצמן "אתר". עכו העתיקה שייכת לסוג השני. במרחק הליכה קצר נפגשות אלפי שנות היסטוריה, סמטאות ציוריות, שוק צבעוני, נמל, אוכל מקומי, חומות מרשימות ואתרי מורשת. עכשיו מצטרפת אליהם חוויה חדשה שהופכת את הביקור בעכו ליום טיול שלם, כזה שמתחיל בבוקר ומסתיים בשעות הערב מול מופע לילי חדש ומרהיב.
המופע הלילי החדש, שנוצר ביוזמת משרד התיירות והחברה לפיתוח עכו העתיקה ונצרת בע"מ, הופך את קירות האבן העתיקים של המצודה הצלבנית למסך ענק וחי באמצעות טכנולוגיית וידאו מאפינג מתקדמת. במשך כ 35 דקות יוצאים המבקרים למסע ויזואלי בין התקופות השונות שעיצבו את סיפורה של עכו, מהעולם הקדום, דרך התקופות ההלניסטית, הרומית והביזנטית, התקופה המוסלמית והצלבנית ועד למדינת ישראל.
22 מקרנים רבי עוצמה, אנימציות, אפקטים חזותיים, תאורה ומוזיקה מקורית הופכים את חומות המצודה לבמה שעליה מתעורר סיפורה של אחת הערים העתיקות והמרתקות בישראל.
אחד המאפיינים המיוחדים של החיזיון הוא שאין בו מלל או קריינות. הסיפור כולו מועבר באמצעות דימויים, תנועה, אור ומוזיקה, ולכן החוויה מתאימה לכל גיל ולכל שפה. עבור משפחות זו גם דרך מצוינת לסיים יום של טיול באווירה אחרת לגמרי, כאשר המבנה ההיסטורי המוכר הופך לפתע למופע עכשווי ועוצמתי.
אבל כדי להגיע לחיזיון כדאי להקדיש לעכו יום שלם. את הבוקר אפשר להתחיל באולמות האבירים, בלב המצודה הצלבנית. מתחת לרחובות העיר מסתתר עולם של אולמות, חצרות ומבנים שנבנו בתקופה הצלבנית ושימשו את האבירים ההוספיטלרים. החללים העצומים, עמודי האבן והארכיטקטורה המרשימה ממחישים עד כמה הייתה עכו מרכז חשוב ואסטרטגי לפני מאות שנים.
עבור משפחות, הביקור יכול להפוך להרפתקה של ממש באמצעות משחק אודיו חווייתי לכל המשפחה בהנחיית יובל מלחי. המשחק משלב סיפור, חידות ומשימות, ומזמין את הילדים וההורים לצאת למסע בעקבות סיפורה של עכו. תוך כדי ההיכרות עם אולמות האבירים ועם העולם שבו חיו ופעלו האבירים לפני יותר מ 800 שנה, המשתתפים פותרים חידות ומבצעים משימות. המשחק כלול במחיר הכניסה לאתרים, והופך את הילדים מצופים למשתתפים פעילים בסיפור ההיסטורי.
משם ממשיכים אל מנהרת הטמפלרים, שנחפרה בתקופה הצלבנית וחיברה בין אזור המצודה של הטמפלרים לבין נמל עכו. המנהרה התגלתה בשנת 1994 וכיום ניתן לצעוד בתוכה ולחוות מקרוב חלק מסקרן מהעיר שהסתתר במשך מאות שנים מתחת לרחובותיה.
בהמשך אפשר להיכנס לחמאם הטורקי, ולהכיר את עכו של התקופה העות'מאנית באמצעות חוויה המשלבת סיפור, דמויות ומולטימדיה. גם הסיפור היהודי של העיר מקבל מקום במרכז המבקרים ובבית הכנסת ומרכז המורשת של הרמח"ל, ולחובבי האמנות כדאי להוסיף לביקור גם את מוזיאון עוקשי ואפילו את מוזיאון אוצרות בחומה.
ובין כל האתרים, כדאי להשאיר זמן ופשוט להסתובב. הסמטאות, השוק, החנויות, הגלריות ודוכני האוכל הם חלק בלתי נפרד מהחוויה. אפשר לעצור לארוחה או לקפה, לטעום מהמטבח המקומי, להמשיך אל הנמל לשייט סביב החומות או לצפות בסירות ובדייגים, לשבת מול הים וליהנות מהאווירה של העיר העתיקה.
כך, כשהשמש מתחילה לשקוע, אפשר לחזור אל המצודה ולסיים את היום בשיאו. החיזיון הלילי מעניק לעכו העתיקה נקודת מבט חדשה ומפתיעה: האבנים בנות מאות השנים הופכות למסך, החומות לבמה וההיסטוריה לחוויה ויזואלית שמדברת גם אל מי שאינו חובב היסטוריה מושבע.
וזה אולי הסוד של עכו. היא מצליחה לחבר בין עבר להווה, בין היסטוריה להרפתקה, בין אוכל, תרבות ובילוי ובין חוויה משפחתית בשעות היום למופע מרהיב בלילה.
אז בפעם הבאה שאתם מחפשים יום טיול שמתאים לכל המשפחה, אל תסתפקו בכמה שעות. הקדישו לעכו יום שלם ואולי אפילו לילה. התחילו באולמות האבירים, המשיכו במנהרות ובאתרי המורשת, טיילו בשוק ובנמל, עצרו לאכול, וכשהערב יורד, תנו לעיר העתיקה להפתיע אתכם מחדש.
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