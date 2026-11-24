בשיתוף רקיע

"חיבורים אישיים יביאו אותך רחוק בתעשיית החלל" ( צילום: ירון שרון, הפקה: ניצן כהן )

"זה חלום שמתגשם, אנחנו עובדים על זה למעלה משנה", משתפת מלודי קורמן, מנכ"לית פורום החלל הישראלי, בכניסה לביתן הישראלי בכנס החלל הגדול באירופה - Space Tech Expo Europe. ההתרגשות של קורמן מובנת - זאת הפעם הראשונה שישראל זוכה לייצוג כזה בכנס, שנערך בעיר ברמן בגרמניה מדי שנה, ומפגיש מעל אלף חברות מכל העולם. המטרה - לחשוף את היכולות והחדשנות של תעשיית החלל הישראלית בפני גורמים מובילים בעולם, ולייצר שיתופי פעולה עסקיים והזדמנויות חדשות.

את המשלחת הישראלית והביתן הישראלי מוביל פורום החלל הישראלי מבית "רקיע" (חברה לתועלת הציבור, שהוקמה לאחר משימת שיגורו של האסטרונאוט איתן סטיבה במטרה לקדם את תעשיית החלל המקומית), בשיתוף סוכנות החלל הישראלית. "בנינו פה מתחם שמורכב גם מחברות קטנות וגם משלוש החברות הגדולות של תעשיית החלל הישראלית - אלביט, רפאל והתעשייה האווירית, שנתנו את חסותן", מסבירה קורמן. "הם גם עזרו לנו להביא חמישה סטודנטים לכנס שרוצים להיכנס לתעשייה. לדעתי הם כבר קיבלו כמה הצעות עבודה, ומבחינתי זה האימפקט הכי גדול. לצד זה, יש כאן יזמים שאין להם עמדה, אבל הם חלק מהמשלחת. אנחנו עוזרים להם בתיאומי פגישות, איתור משקיעים ולקוחות חדשים ואפילו הדגמת יכולות".

גיא אורן, סמנכ"ל מערכות מודיעין, חלל וסייבר ברפאל מסביר למה הנוכחות בכנס משמעותית גם עבור החברות הגדולות: "יש הרבה דברים גדולים שאנחנו עושים במדינת ישראל שאי אפשר להציג בתערוכה מסיבות של סיווג, והמוצר שמוצג פה הוא תולדה של שיתוף פעולה ישראלי-גרמני. חשוב לנו להציג את היכולות שלנו, אבל גם את הגישה שלנו לשיתוף פעולה רב-ממדי. זה מפגש מעניין מאוד בין חברה מסורתית-ביטחונית, שבאה להיפגש עם חברת סטארט-אפ והדנ"א של שתי החברות ביחד מייצר סינרגיה מעניינת. מדינות שונות מביאות איכויות שונות, והחיבור של תקציבים של מדינות והון מבחוץ שיאיץ את התהליכים, הוא זה שיאפשר לנו לשמור על הקצב של החלל שרץ קדימה".

גלריה "הביתן הישראלי מאוד גדול והתעקשנו להיות במקום מרכזי" ( צילום: ירון שרון )

גם נציג אלביט (שמו נשאר חסוי מטעמי ביטחון) מפרט על החשיבות של שיתופי הפעולה הבינלאומיים בתחום: "אנחנו מביאים לחלל מצלמות שמסוגלות לצלם רזולוציה כל כך גבוהה שאפשר לראות כדורגל על מגרש. מערכות כאלה צריכות להיות מספיק חזק בשביל לעמוד ברעידות של שיגור לחלל, ושם לשרוד אווירה מאוד עוינת. בתערוכות כמו אלו אנחנו פוגשים הרבה לקוחות, ספקים וחברות שרוצות לבצע שיתופי פעולה, ומהחיבורים האלה נולדים דברים מדהימים. אנחנו מאוד גאים לייצג את ישראל".

תמונות לווין של הכנרת ורפואת חלל

"הביתן מאוד גדול והתעקשנו להיות במקום מרכזי, ככה כולם עוברים דרכו", אומרת קורמן. "אנחנו מציגים כאן לווין של התעשייה האווירית שמושך מבקרים - כולם שואלים עליו. דאגנו לצלם מגנטים כדי לייצר אינטראקציה - אנשים חוזרים לקחת את המגנט שלהם, ומבקרים פעמיים בביתן. אנחנו מקיימים שעות שמחות, כי אין משהו שמושך יותר מאוכל ושתייה. יצרנו מקום שאפשר לשבת בו בשקט ולקיים פגישות, כדי ליצור את החיבורים האישיים שבסופו של דבר יכולים להביא אותך רחוק בתעשיית החלל. מבחינת העיצוב, הכל בגווני כחול-לבן, ויש תמונות לוויין של הכנרת וים המלח, ככה גם כשעושים פגישות, אפשר להראות את היופי והייחודיות של ישראל מעבר לתעשייה".

על אחד מקירות הביתן מתנוסס מיפוי של תעשיית החלל הישראלית, בחלוקה לקטגוריות. "יש כאן למעלה מ-115 חברות וארגונים של חלל בישראל, ומתוכן 24 איתנו בביתן הישראלי", מצהירה קורמן בגאווה. "החלוקה הגסה היא מה שעולה לחלל, מה שמיוצר בחלל ומה שיורד מהחלל כמו תקשורת ויכולות GPS. יש כאן גם חברות עם שימוש כפול - ביטחון לצד אזרחי, וחברות שיש להן ערך כפול - כלומר שימוש על כדור הארץ, וגם מחלקה או מוצר שרלוונטיים לחלל. התחומים הגדולים בישראל הם תתי מערכות, תקשורת, חישה מרחוק ומערכות קרקעיות לתקשורת עם לוויינים. תחום שאולי יפתיע אנשים הוא רפואת חלל. אלה חברות שרוב הפעילות שלהן היא על כדור הארץ, אבל יש להן אלמנטים שרלוונטיים לחלל. למשל חברת בריינספייס שהשתתפה במשימת AX-1 ושלחה קסדה שמודדת גלים אלקטרומגנטיים במוח לאסטרונאוטים, אחת מהחברות הכי פורצות דרך שיש לנו".

כנס החלל Space Tech Expo Europe ( צילום: ירון שרון )

למה חשוב לעשות את המיפוי הזה?

"הוא כמו שער כניסה דו-כיווני. כשאנשים מהעולם רוצים ללמוד מה יש לישראל להציע - קרן השקעות שמחפשת סטארט-אפ פורץ דרך, או לקוח שמחפש חברה שתבנה לו לוויין או רכיב, הם יכולים להבין מי השחקנים הרלוונטיים. גם בתוך ישראל זה מאוד חשוב. אם אני סטודנטית שרוצה להיכנס לתעשייה, אני יכולה ללמוד מה קיים, חברות אחרות יכולות למצוא לקוחות בתוך ישראל. המיפוי ודרכי יצירת קשר עם החברות נמצאים גם בקטלוג שהפקנו".

מה היתרון שהחברות מקבלות מזה שהן מגיעות יחד?

"אנחנו מקיימים שיחות רצופות עם החברות לאורך השנה, ובהתאם בונים את הפעילות שלנו. כך שמענו מחברות שקשה להן להגיע לכנס הזה, שהן מחפשות ביתן ישראלי ועזרה בתיאומי פגישות, והבנו שזה ואקום שצריך למלא. בניגוד לכנסים אחרים שמכוונים לסקטור מסוים - הכנס הזה פתוח לכולם. יש כאן ביתן קוריאני, יפני, חברות אמריקאיות ועוד. חברות ישראליות יכולות לקבל כאן חשיפה לספקים ולקוחות, סטארט-אפים יכולים לחפש כאן משקיעים".

הנוכחות של ישראל על במות בינלאומיות, גם בעולם העסקי, הפכה למאתגרת בשנים האחרונות. "אנחנו שומעים מדי פעם על כנסים ביטחוניים שסוגרים ביתנים ישראלים - ותעשיית החלל עוד פתוחה", ממשיכה קורמן. |אמנם יש קשיים, ויש כמה חברות ישראליות שמציגות בכנס, אבל הן לא בביתן הישראלי, כי הן מנסות לקדם את עצמן ברמה הבינלאומית. לצד זה, אי אפשר להגיד שתעשיית החלל היא רק אזרחית. יש בה סקטור גדול של הגנה - וישראל חלוצה בתחום בעל כורחה, אז אנשים רוצים לעבוד איתנו כי הם מבינים את הערך שאנחנו יכולים לתת. אנחנו מקבלים כאן במה מאוד יפה".

צילום: ירון שרון

מה ייחשב מבחינתכם להצלחה של הכנס?

"אני חושבת שכבר הצלחנו. בשנה שעברה הייתי בכנס הזה ועשיתי עבודת הכנה. היו כאן בערך 8 חברות ישראליות, ויש לנו השנה 24. זה מראה לעולם כמה דינמית ופעילה תעשיית החלל של ישראל. מעבר לזה נרצה שהכנס יעזור לנו להביא עוד אנשים לשבוע החלל הישראלי - אירוע דגל של התעשייה, ומאוד חשוב לנו להביא לשם חברות בינלאומיות".