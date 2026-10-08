גירעון חודשי גבוה יחסית נרשם בתקציב המדינה בספטמבר, שהסתכם ב-10.1 מיליארד שקל, בהשוואה לספטמבר אשתקד, שבו נרשם גירעון של 9.5 מיליארד שקל. יצוין שהגירעון גבוה למרות שבתוך 90 הימים שקודמים לבחירות אסור לממשלה לבצע הוצאות חדשות בתקציב שלא אושרו קודם לכן.
יחד עם זאת, מהנתונים עולה כי הגירעון המצטבר בתקציב המדינה ב-12 החודשים האחרונים נותר ללא שינוי - ועומד על כ-3.2% מהתוצר, נמוך בשיעור משמעותי מהגירעון שאישרה הממשלה לשנת 2026 - 4.9%. הגירעון הסתכם ב-71.8 מיליארד שקל מאז חודש ספטמבר אשתקד.
על פי תחזיות האוצר ובנק ישראל, הגירעון יגדל מאוד לקראת סוף השנה, ובעיקר בחודש דצמבר, כמדי שנה, כאשר משרדי הממשלה מנצלים את יתרת התקציב שאושר להם. כמו כן, צפויה בסתיו תוספת של עוד 25 מיליארד שקל לתקציב הביטחון, שיעלה מ-158 מיליארד שקל ל-183 מיליארד שקל, ואולי אף מעבר לכך על פי דרישות מערכת הביטחון.
מהנתונים שפרסמה החשבת הכללית במשרד האוצר מיכל עבאדי בויאנג'ו, עולה כי הכנסות המדינה בחודש ספטמבר עמדו על כ-47 מיליארד שקל. מתחילת השנה הסתכמו ההכנסות ב-457.1 מיליארד שקל, גבוהות בהרבה מאשר בתקופה המקבילה אשתקד, אז הן הגיעו ל-414.1 מיליארדי שקל. הגירעון הנמוך בתקציב המדינה נובע בעיקר מההכנסות הגבוהות מהמצופה, כאשר הגידול הוא גבוה בכ-10.4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
הוצאות הממשלה הסתכמו בחודש ספטמבר בכ-57.1 מיליארד שקל. מתחילת השנה הסתכמו ההוצאות בכ-486.6 מיליארד שקל, לעומת כ-470.5 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד - גידול של כ-3.4% ביחס לתקופה המקבילה בשנת 2025.