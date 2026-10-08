גירעון חודשי גבוה יחסית נרשם בתקציב המדינה בספטמבר, שהסתכם ב-10.1 מיליארד שקל, בהשוואה לספטמבר אשתקד, שבו נרשם גירעון של 9.5 מיליארד שקל. יצוין שהגירעון גבוה למרות שבתוך 90 הימים שקודמים לבחירות אסור לממשלה לבצע הוצאות חדשות בתקציב שלא אושרו קודם לכן.

גירעון חודשי גבוה יחסית נרשם בתקציב המדינה בספטמבר, שהסתכם ב-10.1 מיליארד שקל, בהשוואה לספטמבר אשתקד, שבו נרשם גירעון של 9.5 מיליארד שקל. יצוין שהגירעון גבוה למרות שבתוך 90 הימים שקודמים לבחירות אסור לממשלה לבצע הוצאות חדשות בתקציב שלא אושרו קודם לכן.

גירעון חודשי גבוה יחסית נרשם בתקציב המדינה בספטמבר, שהסתכם ב-10.1 מיליארד שקל, בהשוואה לספטמבר אשתקד, שבו נרשם גירעון של 9.5 מיליארד שקל. יצוין שהגירעון גבוה למרות שבתוך 90 הימים שקודמים לבחירות אסור לממשלה לבצע הוצאות חדשות בתקציב שלא אושרו קודם לכן.

יחד עם זאת, מהנתונים עולה כי הגירעון המצטבר בתקציב המדינה ב-12 החודשים האחרונים נותר ללא שינוי - ועומד על כ-3.2% מהתוצר, נמוך בשיעור משמעותי מהגירעון שאישרה הממשלה לשנת 2026 - 4.9%. הגירעון הסתכם ב-71.8 מיליארד שקל מאז חודש ספטמבר אשתקד.

יחד עם זאת, מהנתונים עולה כי הגירעון המצטבר בתקציב המדינה ב-12 החודשים האחרונים נותר ללא שינוי - ועומד על כ-3.2% מהתוצר, נמוך בשיעור משמעותי מהגירעון שאישרה הממשלה לשנת 2026 - 4.9%. הגירעון הסתכם ב-71.8 מיליארד שקל מאז חודש ספטמבר אשתקד.

יחד עם זאת, מהנתונים עולה כי הגירעון המצטבר בתקציב המדינה ב-12 החודשים האחרונים נותר ללא שינוי - ועומד על כ-3.2% מהתוצר, נמוך בשיעור משמעותי מהגירעון שאישרה הממשלה לשנת 2026 - 4.9%. הגירעון הסתכם ב-71.8 מיליארד שקל מאז חודש ספטמבר אשתקד.