חברת מליסרון, שמחזיקה בקניוני ״עופר״, הגישה היום (שני) עתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים מרכז נגד עיריית פתח-תקווה, המבקשת מבית המשפט להורות לעירייה להפעיל את שיקול דעתה ולקבל בהקדם החלטה בנוגע לבקשתה לפתוח בשבתות את בתי העסק במתחם עופר הקניון הגדול בעיר.

בעתירה מבקשת החברה להורות לעירייה לבחון לגופה את בקשתה לפתיחת כלל בתי העסק בקניון בימי מנוחה, ולמסור לה החלטה כתובה ומנומקת בתוך 30 יום. לחלופין, מתבקש בית המשפט להורות לעירייה להבהיר את מדיניות האכיפה שלה ואת משמעותה הקונקרטית לגבי פתיחת עסקים במתחם בשבתות ובחגים.

קניון עופר בפתח תקווה ( צילום: shutterstock )

לפי הנטען בעתירה, באוגוסט 2026 פנתה מליסרון לראש העיר ולאגף רישוי עסקים בבקשה לאשר כי מבחינת הסמכויות העירוניות אין מניעה לפתוח לאלתר את כלל העסקים במתחם בימי מנוחה, בהם חנויות אופנה, פארם, חשמל, בתי אוכל ובתי קולנוע. החברה הדגישה כי היא זקוקה למענה מראש נוכח ההיערכות וההשקעות המשמעותיות הכרוכות במהלך.

נטען כי לאחר תזכורות נוספות, השיבה היועצת המשפטית לעירייה בספטמבר 2026 בהודעה קצרה המפנה להוראות הדין, לחוק העזר העירוני ולמסמך מדיניות אכיפה.

במסמך נקבע כי באזורי התעשייה, ובהם קריית אריה, יישמר ה"סטטוס קוו" ביחס לפתיחת עסקים בימי מנוחה. מליסרון טענה בפנייה נוספת באוקטובר 2026 כי הפעילות הקיימת באזור בשבתות מתמצה בבתי אוכל ואינה כוללת מסחר קמעונאי, ולכן נדרשת הכרעה מפורשת לגבי הקניון, אך נטען כי פנייתה נותרה ללא מענה.

בעתירה נטען כי עירייה, ככל רשות, אינה יכולה להחליט שלא להחליט, וכי הפניה כללית למדיניות אינה פוטרת אותה מהפעלת שיקול דעת ומתן החלטה מנומקת כנדרש בדין. מליסרון מדגישה כי אינה מבקשת מבית המשפט להתיר בעצמו את פתיחת העסקים, אלא לחייב את הרשות להכריע.

לעתירה צורפו כמשיבות פורמליות בעלות מתחמים מסחריים סמוכים העלולות להיות מושפעות מההליך. את חברת מליסרון מייצגים בעתירה עורכי הדין כפיר ידגר, עומר רזין וגלעד אליטוב ממשרד עורכי הדין גורניצקי ושות'.