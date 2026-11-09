מניית אנבידיה נסחרת היום (שני) בירידה חדה, אחרי שהמנכ"ל ג'נסן הואנג הודה כי בגד באשתו עם מי שחשודה כמרגלת סינית, ודירקטוריון החברה פתח בחקירה עצמאית בשאלה אם היה יעד למאמץ מודיעיני זר. במסחר המוקדם בוול סטריט המניה יורדת ביותר מ-5%. בכך היא מוחקת את כל העלייה של 2.78% שרשמה ביום שישי, ויורדת אל מתחת לשער הסגירה של יום חמישי.

בבורסה בפרנקפורט צנחה המניה ביותר מ־6% והגיעה לשפל של כמה חודשים, בהמשך לגל המכירות של השבוע שעבר. לפי סוכנות רויטרס, ברמות האלה אנבידיה עלולה לאבד כ־270 מיליארד דולר משוויה ביחס לשער הסגירה של יום שישי.

מנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג ( צילום: Jonathan Drake/Reuters )

החקירה הפנימית באה בעקבות דיווח שלפיו להואנג היה קשר קרוב עם אליס הואנג, אשת עסקים לשעבר בחברת מגהספיד (Megaspeed) הסינגפורית, שלפי הניו יורק טיימס רשויות בארה"ב חקרו והגיעו למסקנה שהיא נכס של המודיעין הסיני. הואנג אמר לעובדי אנבידיה שהיה לא נאמן לאשתו, בלי לפרט את טיב הקשר. הדירקטוריון מסר כי אין לו סיבה להאמין שהביטחון הלאומי של ארה"ב או סודות החברה נפגעו, והביע אמון בהואנג ובהנהלה.

"השוק כנראה אומר לכם עכשיו שזה לא עושה שום טובה למניה, בתקופה שיש בה הרבה ספקולציות לגבי בניית מרכזי הנתונים", אמר כריס ווסטון, ראש המחקר בבית ההשקעות פפרסטון במלבורן. עם זאת, לדבריו הוא אינו חושב שהואנג, שאותו כינה "הסנדק של הבינה המלאכותית", יוחלף. "אם באמת היינו חושבים שהוא עומד לפרוש, המניה הייתה יורדת. זה היה מרחץ דמים מוחלט, למען האמת", אמר.

גם האנליסט דן אייבס כתב כי הואנג עלול בהחלט להיות מודח, בהתאם לממצאי הדירקטוריון, אך הוא מעריך שהואנג יישאר בתפקידו בטווח הקרוב. ביאהו פייננס צוין כי הירידה פוגעת במניה שכבר נסחרת קרוב למכפיל הרווח העתידי הנמוך ביותר שלה זה חמש שנים, כ־15, פחות ממחצית הממוצע של כ־36 בחמש השנים האחרונות. רוב השחיקה התרחשה עוד לפני סוף השבוע: ב־5 בנובמבר צנחה המניה ב־9% על רקע חששות אחרי הבחירות לאמצע הקדנציה מרגולציה על בינה מלאכותית ומהיתרים למרכזי נתונים.

ההשלכות הגיעו גם לדרום קוריאה. מדיסון הואנג, בתו של המנכ"ל ובכירה באנבידיה, ביטלה ביקור מתוכנן בסיאול לכנס של החברה. חברת הבינה המלאכותית הקוריאנית רבליונס מסרה שהאירועים בוטלו בשל "נסיבות פנימיות בלתי נמנעות באנבידיה".

אקמן: "מקווה שמדובר ברומן פשוט"

לעומת זאת, מניות ספקיות השבבים המרכזיות של אנבידיה באסיה עלו היום, אחרי גל המכירות במניות הבינה המלאכותית בשבוע שעבר. מניית TSMC זינקה ב־6.5%, ומניות סמסונג ו־SK הייניקס עלו ב־2.9% וב־4.7%, בהתאמה. ריו יונג־הו, אנליסט בכיר ב־NH Investment & Securities, אמר שמתחרות כמו AMD עשויות למשוך יותר תשומת לב בטווח הקצר. עם זאת, לדבריו קשה להחליף את המוצרים של אנבידיה, והמשלוחים לסין עלולים להתעכב עוד, תלוי בהתפתחויות. אנליסטים הזהירו כי חקירה ממושכת עלולה לעכב החלטות השקעה והשקות מוצרים של אנבידיה.

ביל אקמן כתב ברשת X כי הואנג הוא "בן אדם מדהים", אך "אם זה אכן יותר מרומן, זו כמובן בעיה אמיתית". "אני מקווה שמדובר ברומן פשוט, ולא בסיכון לביטחון הלאומי שלנו", הוסיף. אילון מאסק הגיב "אני מסכים" לפוסט שלפיו הואנג "עשה משהו טיפשי להפליא", אך "אין לו תחליף" בהובלה האמריקנית בבינה מלאכותית.

הנשיא דונלד טראמפ אמר שלא שוחח עם הואנג על הטענות, אך כינה אותו אדם טוב. "אני חושב שהוא אדם מכובד", אמר. משרד החוץ הסיני הגדיר את "נרטיב המרגלת הסינית" כ"האשמה חסרת בסיס, השמצה והכפשה".