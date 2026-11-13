מי שנוסע היום בצפון-מזרח אשקלון, סמוך לשכונת ברנע, רואה עיר חדשה קמה מול העיניים. עיר היין, שתוכננה לכ-11 אלף יחידות דיור ולכ-40 אלף תושבים, היא כבר מזמן אינה תוכנית על הנייר: חלק ניכר ממנה מאוכלס, ומוסדות החינוך נבנים לצד הבתים.

במקביל מתפתח בסמוך אזור תעסוקה חדש, שאמור להביא לעיר חברות הייטק, עסקים ומאות מקומות עבודה. זו אינה עוד שכונת שינה שמתרוקנת מיושביה מדי בוקר, אלא מרחב שבו אפשר לגור, לעבוד ולבלות. אפי קפיטל בונה בשכונה כבר שנים, ועכשיו היא סוגרת את המעגל בשני מהלכים במקביל: מגורים ותעסוקה.

חלק א’ | מגורים: חצי עיר חדשה מתוכננת מהיסוד

“עיר היין היא שכונה חדשה לגמרי, שנבנית למעשה מאפס”, אומר אבי אלון, מנהל המכירות הארצי של אפי קפיטל. “אפשר לומר שזו כמעט חצי עיר חדשה”. היתרון, לדבריו, הוא שהכול מתוכנן מהיסוד: גנים ובתי ספר, תשתיות וכבישים, ועד מרכזי מסחר, תעסוקה ופנאי. באזור מתוכננים פארק הייטק ומרכזים מסחריים גדולים, ואחד מהם צפוי לקום בסמוך לפרויקט של החברה.

"השילוב של שכונה חדשה, חינוך, תעסוקה, נגישות ומחירים נוחים יחסית הוא מה שמושך משפחות”, אומר אלון. “משפחה יכולה לרכוש כאן דירה חדשה ומרווחת, במחיר שקשה למצוא בראשון לציון או באשדוד".

גלריה אפי קפיטל בעיר היין אשקלון ( הדמיה: VIEW POINT )





יוצאים מהעיר בלי לחצות אותה

עבור מי שגר מחוץ לגוש דן, התחבורה היא לרוב שיקול מרכזי, ובאשקלון הכניסה והיציאה עלולות לארוך זמן רב. לעיר היין כניסה ישירה מכביש 4, וכניסה נוספת דרך המחלף החדש בסמוך לבאר גנים. “האפשרות לצאת מהשכונה ומהעיר בלי לעבור דרך חלקים נרחבים של אשקלון משפרת את איכות החיים”, מסביר אלון.

גם הרכבת קרובה. מתחנת אשקלון הקיימת מגיעים לתל אביב החל מכ־45 דקות, בהתאם לרכבת וליעד. "למי שעובד מחוץ לעיר, זה יתרון משמעותי", אומר אלון. בעתיד מתוכננת תחנה נוספת באזור עיר היין, אך עדיין אין צפי למועד פתיחה. “אני נזהר מלהתחייב ללוחות זמנים. מניסיוני, תוכניות תחבורה לא תמיד מתממשות במועד”. הוא מוסיף.

שלושה פרויקטים, שכונה אחת

לאפי קפיטל שלושה מיזמים בעיר היין. הראשון: שישה בניינים בני שש קומות, אוכלס בסוף 2021. השני: חמישה מגדלים בני 15 קומות עם מסחר בקומת הקרקע, אוכלס בדצמבר 2024.

"בשכונה חדשה, שבה לא כל המרכזים המסחריים כבר פועלים, חנויות ושירותים ליד הבית הם דבר חשוב מאוד", אומר אלון. “פעם מסחר מתחת לבית נחשב חיסרון, היום אנשים מחפשים את הנוחות לרדת לסופר או לבית קפה בלי להניע את הרכב”.

המגדל האחרון בשכונה

הפרויקט השלישי, שנמצא כעת בבנייה ובשיווק, הוא המגדל האחרון של החברה בשכונה: 24 קומות ו־130 יחידות דיור, ממש מול שטחי המסחר של הפרויקט השני. "בפרויקטים הקודמים בנינו גם במסגרת מחיר למשתכן”, מדגיש אלון. “כאן כל הדירות משווקות בשוק החופשי".

המגדל תוכנן ברמה אדריכלית גבוהה. הוא מחולק לשני אגפים, עם ארבע מעליות, לובי מרשים וחניון תת־קרקעי, ובכל קומה תוכננו חלונות שמכניסים אור טבעי ואוויר לחללים המשותפים. “בחלק ממגדלי המגורים הלובי הקומתי סגור וחשוך”, אומר אלון. "כאן רצינו סביבה מוארת ונעימה, עם תחושה שמזכירה בית מלון".

תמהיל הדירות מתאים לכולם, מזוגות צעירים ועד משפחות גדולות: דירות 3 חדרים של כ־82 מ”ר עם מרפסת של כ־12 מ”ר, דירות 4 חדרים של כ־103 מ”ר, ודירות 5 חדרים של כ־123 מ”ר עם מרפסת של כ־13 מ”ר. למי שמחפש דירת פרימיום, יש מיני־פנטהאוזים, ובקומה ה־24 שני פנטהאוזים של 6 חדרים, כ־152 מ”ר כל אחד, עם מרפסות של כ־115 עד 122 מ”ר. המפרט שודרג, בין היתר בריצוף באריחים של 100X100 ס”מ, ובחדרי הרחצה באריחים של 60X60 ס”מ.

הרבה מעבר לארבעה קירות

הדגש הגדול הוא דווקא מחוץ לדירה: מתקני כושר פתוחים, שולחנות פינג־פונג, משטח יוגה, עצים, ספסלים ואזורי ישיבה, כולם לדיירי הבניין בלבד. "אנחנו רוצים שהדייר ירגיש שהוא מקבל הרבה מעבר לארבעה קירות”, אומר אלון. “בניין חדש בסטנדרט גבוה ושטחים משותפים, שמאפשרים פנאי ומפגש בין שכנים".

האכלוס צפוי במהלך 2027, וייתכן שיוקדם. לרוכשים מוצעים מסלולי תשלום המותאמים למועד הכניסה לדירה והטבה של חבילת מוצרי חשמל. “רכישת דירה היא החלטה משמעותית לכל משפחה", אומר אלון, “ולכן חשוב לנו להציע גם תנאי רכישה אטרקטיביים".

חלק ב | סחר ותעסוקה: הכתובת העסקית החדשה של אשקלון

החזון לפיתוח צפון-מזרח אשקלון לא מסתכם במגורים. לצד השכונה יועדה עתודת קרקע רחבה, שאמורה להפוך לעוגן הכלכלי של האזור.

צמוד לעיר היין מתפתח טרה פארק, אזור התעסוקה החדש של אשקלון. הפארק משתרע על פני 340 דונם ועתיד לכלול כ־720 אלף מ”ר של תעסוקה, הייטק, מסחר ולוגיסטיקה, לצד פארקים ושבילי הליכה.

"טרה פארק צפוי להיות אזור תעסוקה גדול, שיכלול חברות הייטק וחברות בינלאומיות”, אומר אושריאל שטראובר, מנהל מחלקת המניבים של אפי קפיטל. “חברה בינלאומית אחת כבר חתמה על כניסה לפארק, ומתנהלים מגעים עם חברות נוספות”. הפארק קרוב לתחנת הרכבת של אשקלון ולכבישים 4, 3 ו־35, שדרכו מתחברים לכביש 6.

Effi Square. תכנון ועיצוב מוקפדים ( הדמיה: טוטם הדמיות )





Effi Square: בנקודת החיבור

בדיוק במקום שבו השכונה פוגשת את הפארק, מקימה אפי קפיטל את Effi Square ־ לא מדובר בעוד בניין משרדים, אלא במבנה יוקרה מעוצב במתחם המשרדים החדש. “זה היתרון הגדול של המיקום שלנו”, מסביר שטראובר. “מצד אחד שכונת מגורים גדולה שכבר מתאכלסת, ומצד שני אזור תעסוקה שמתפתח וימשוך חברות, עסקים ועובדים”.

Effi Square הוא מבנה בן שש קומות, כ־10,500 מ”ר, מעל מתחם מסחרי של כ־3,800 מ”ר, עם חניה עילית ותת־קרקעית. “השקענו מאוד בתכנון ובעיצוב, עם חזית זכוכית גדולה”, אומר שטראובר. “אנחנו מאמינים שזה יהיה אחד המבנים המזוהים עם סביבת העסקים החדשה. יש משמעות לכתובת שבה העסק נמצא ולאופן שבו הוא מציג את עצמו ללקוחות".

דירת 5 חדרים. תמהיל שמתאים לכולם ( הדמיה: טוטם הדמיות )





מסחר מהבוקר עד הערב

קומת המסחר תוכננה לשרת שני קהלים. “בשעות היום היא תשרת בעיקר את העובדים במשרדים ובאזור התעסוקה, ואחר הצהריים ובערב היא תהפוך למוקד מסחר ובילוי לתושבי השכונה והסביבה”, מסביר שטראובר. “הרעיון הוא מתחם פעיל לאורך כל היום, שלא נשען רק על אוכלוסיית המשרדים”. את תמהיל העסקים, הוא מוסיף, עוד מוקדם לפרט.

לגור, לעבוד ולנסוע באותו מרחב

"כל הרעיון של עיר היין הוא לתת לתושבים מעטפת רחבה של שירותים ואפשרויות קרוב לבית”, אומר שטראובר. “שכונה בהיקף כזה זקוקה למסחר, לתעסוקה ולשירותים. תושב השכונה יוכל לגור, לעבוד, ליהנות ממסחר ובילוי ולצאת מהעיר ברכבת, כשהכול באותו מרחב”. תחנת הרכבת המתוכננת בסמוך למתחם תחבר אותו גם לעובדים ולעסקים מחוץ לאשקלון.

מיני פנטהאוז 5 חדרים. מפרט משודרג ( הדמיה: טוטם הדמיות )





למה דווקא עכשיו

"אחד היתרונות המשמעותיים הוא כמובן המיקום, בסמוך לשכונת מגורים גדולה, לאזור תעסוקה מתפתח ולתחנת רכבת מתוכננת”, אומר שטראובר. הפרויקט מציע קומות שלמות, חלקי קומות ומשרדים קטנים. “תכננו אפילו קומה ייעודית למשרדים קטנים, כך שאפשר להיכנס לעסקה בסכום שמתחיל בכ־900 אלף שקל".

כבר לפני קבלת היתר הבנייה נמכרו כ־2,500 מ”ר, וחלק ניכר מהרוכשים הם בעלי עסקים פעילים בעיר, שמעבירים את פעילותם למבנה חדש וממותג. “אנחנו מאמינים שהבניין יהפוך לכתובת עסקית מוכרת באשקלון”, הוא אומר. “זה לא רק עניין של שטח משרד, אלא גם של הסביבה שבה העסק פועל והאופן שבו הוא נתפס”.

שיקול נוסף הוא הטבת המס: תושבי העירכאים לזיכוי של 7% מההכנסה מיגיעה אישית, עד תקרת הכנסה שנתית של 146,640 שקל, בהוראת שעה לשנים 2026 עד 2029.

“עובד שגר בעיר וזכאי להטבה, נהנה מיתרון משמעותי בשכר הנטו”, מסביר שטראובר. “יש לכך משמעות רבה גם עבור מעסיקים, גם אם הם עצמם אינם תושבי האזור. כאשר העובדים נהנים מהטבת מס, המעסיק יכול להציע תנאי שכר אטרקטיביים יותר ללא עלות נוספת מבחינתו. זהו יתרון משמעותי בגיוס ובשימור עובדים, ולכן גם שיקול חשוב בבחירת מיקום המשרד בפרויקטים כמו Effi Square”. הפרויקט נמצא כיום בשלב הבנייה, והמסירה מתוכננת ל-2028. במקביל נמשך שיווק שטחי המשרדים.

Effi Square. משמעות למיקום הנבחר ( הדמיה: טוטם הדמיות )





החזון: שכונה שלמה, לא רק בניין

מגדל מגורים אחרון מצד אחד, ובניין משרדים ומסחר מצד שני: בעיר היין, אפי קפיטל בונה את המרחב שבו משפחות יגורו, יעבדו ויבלו בשנים הקרובות. השילוב נותן מענה לאורח החיים של היום, שמחפש איכות חיים, קהילה וזמן פנוי.

“הרוכשים מקבלים דירה חדשה בשכונה מתפתחת, במחירים נוחים יחסית לאזורי ביקוש אחרים”, מסכם אלון, “ובסביבה שמציעה חינוך, מסחר, תעסוקה ותחבורה”.

עיר היין במספרים

כ־11,000 יחידות דיור מתוכננות בשכונה

כ־40 אלף תושבים

24 קומות | 130 דירות בשוק החופשי | אכלוס במהלך 2027

3 פרויקטים של אפי קפיטל בשכונה (2021, 2024, שלב ג')

3,000 דונם ב־Tera Park

כ־720 אלף מ”ר תעסוקה ומסחר

10,500 מ"ר משרדים

מעל 3,800 מ"ר מסחר | מסירה ב־2028

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