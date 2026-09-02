כשהוא נפתח ב-1977 היזמים האמינו שיהפוך לאחד הקניונים היוקרתיים בלוס אנג'לס. עם מגוון חנויות מוכרות, בתי קולנוע וחנייה ענקית, רבים האמינו שהוא ימשוך יותר מ-25 אלף מבקרים ביום.

22 שנה אחרי, הוא נסגר לגמרי, והמבנה ננטש. לצד תופעות כמו השתלטות של הומלסים, בזיזת ציוד ישן והפיכתו למזבלה עירונית, הקניון מצא חיים חדשים בזכות ביונסה וטיילור סוויפט שהחליטו לנצל את המבנה הנטוש הייחודי לצילום קליפים. בהמשך גם סטיבן ספילברג ניצל את הלוקשיין המיוחד לצילום חלקים מסרטו "דוח מיוחד", וסדרת הסרטים "מהיר ועצבני" השתמשה במבנה לסצנות מירוצים.

גלריה ביונסה בקליפ שצולם בקניון הנטוש ( צילום: יו-טיוב )

טיילור סוויפט. ניצלה את המבנה לקליפ בסגנון ייחודי ( צילום: מתוך הקליפ ביו-טיוב )

עכשיו, גם זה עומד להיגמר. לפי דיווח ב-LA Times, צו של בית המשפט אילץ את בעלי הנכס להתחיל בהריסה הסופית. המבנה המתפורר, שמשתרע על שטח ענק של 140 אלף מ"ר, יפנה סוף סוף את מקומו ויאפשר לאזור הות'ורן בדרום לוס אנג'לס להתחיל פיתוח מחדש.

למעשה, קניון הות'ורן פלאזה היה יותר סגור מאשר פתוח לאורך כל השנים שבהן המבנה היה קיים. הוא נפתח, כאמור, ב-1977 בשיא שנות פריחת הקניונים, בתקופה שבה כל עיר רצתה רחוב ראשי ממוזג משלה, עם חנויות כלבו כעוגן ושפע מקומות חניה.

הות'ורן פלאזה החל לדעוך מוקדם יותר מרוב הקניונים האחרים. הוא נסגר ב-1999, אבל עדיין תלויים בו שלטים גדולים של The Broadway ושל Montgomery Ward - שתי רשתות כלבו מפורסמות לשעבר שחדלו לפעול לפני עשרות שנים. מלבד קליפים וסצנות מסרטים, הוא הפך ליעד מבוקש גם עבור חוקרים עירוניים ואנשי סושיאל שפרצו פנימה והעלו לרשתות החברתיות סרטונים של מה שמצאו.

בשבוע שעבר החלה ההריסה הסופית של המבנה, ובאתר מדווחים כי שלוש משאיות אשפה ענקיות עמוסות בשברי מתכת חלודים החלו לפנות את החלקים למזבלה עירונית.

לפי LA Times, בשנים האחרונות התרבו התלונות על ההזנחה באתר, כולל חסרי בית שמתגוררים בו, כתובות גרפיטי וגולשי סקייטבורד המשתמשים בו כמגרש משחקים. בשנת 2001 נמכר הנכס לבעליו הנוכחי, חברת פיתוח נדל"ן ממערב הוליווד בשם Charles Co, תמורת 7 מיליון דולר.

המתיחות בין חברת הפיתוח לבין העיר הסלימה בשנת 2021, כאשר העירייה הגישה תביעה נגד Charles Co. בגין שורה של הפרות בריאות ובטיחות לכאורה, כולל שימוש בחניון הריק להשכרת מקומות חניה לטסלה ולאמזון - טענה שהבעלים הכחישו.

( סרטון על הקניון הנטוש )

בשנה שלאחר מכן נגזרו על ארמן גבאי, ממייסדי Charles Co ושותף-מנהל בה, ארבע שנות מאסר בגין מתן שוחד לפקיד במחוז לוס אנג׳לס, באמצעות עשרות תשלומים במזומן במפגשים חשאיים במכוניות, מסעדות ושירותים ציבוריים, בעודו מקבל בתמורה חוזי שכירות נדל"ניים משתלמים.

בשנת 2025 הכריזו הנציבים המפקחים על מחלקת הבנייה והבטיחות של לוס אנג׳לס כי הקניון הנטוש מהווה מטרד, "לאחר שנים של חוסר מעש מצד בעלי הנכס", כך מסרה עיריית הות'ורן בהודעה לעיתונות. זמן לא רב לאחר מכן השיגה העירייה צו מניעה קבוע מבית המשפט, שמחייב את בעלי הקניון הריק להתקדם עם פיתוח מחדש או הריסה לא יאוחר מ-14 באוגוסט. "פיתוחו מחדש של האתר נחשב חיוני להתאוששות הכלכלית של מרכז העיר, ויספק גם הקלה לשכונות הסובבות," נכתב בהודעה.

כעת נראה שההריסה תתבצע בחמישה שלבים, כאשר השלב הראשון מתחיל בקצה הדרומי של האתר ומתקדם צפונה, לפי תוכנית העבודה של קניון הות'ורן. לא ברור מתי תסתיים ההריסה, וכך גם התוכניות העתידיות לנכס.