החורף הגיע, וכמדי שנה - הביא איתו את הווירוסים, השפעת, השיעול, הצינון, הנזלת, כאבי הגרון ושאר מחלות העונה שגורמות לנו להישאר בבית ולא להגיע לעבודה. לעיתים לא אנחנו חולים אלא הילדים שלנו, מה שלא מאפשר לנו להשאיר אותם לבד.

היעדרויות של עובדים בשל מחלה, לצד היעדרויות הנובעות ממחלות של ילדיהם או בני זוגם, מציבות מדי שנה אתגר בפני המשק הישראלי. מקומות עבודה נדרשים להתמודד עם מצבת כוח אדם חסרה, חלוקת עומסים מחדש ופגיעה אפשרית ברציפות העבודה. ולצד מחלות החורף, ישנו גורם נוסף שממשיך להשפיע על שגרת העבודה בישראל: ימי המילואים, שמאלצים עובדים רבים להיעדר לתקופות משתנות ומחייבים מעסיקים להיערך בהתאם.

גלריה ביום הראשון למחלה לא משולם שכר. אילוסטרציה ( צילום: Shutterstock )

למרות השכיחות של מחלות החורף, ומחלות בכלל במקום העבודה, עובדים ומעסיקים רבים לא מודעים להתנהלות הנכונה בכל הנוגע לימי מחלה. בסיוע עו"ד רן קונפינו, סמנכ"ל האגף למשפט ויחסי עבודה בהסתדרות הלאומית, הכנו מדריך עם תשובות לשאלות שעשויות להישאל כאשר נחלה ונישאר בבית.

האם מגיע לנו תשלום על יום מחלה, וכמה? התשובה תלויה במשך ההיעדרות, ביתרת ימי המחלה הצבורים ובתנאי ההעסקה. עו"ד קונפינו מסביר כי לפי חוק דמי מחלה, ביום הראשון למחלה לא משולם שכר; בימים השני והשלישי משולמים 50% מהשכר; ומהיום הרביעי ואילך משולמים דמי מחלה בשיעור מלא, עד למיצוי הימים הצבורים. זאת, אלא אם חל במקום העבודה הסדר מיטיב.

לדוגמה: אם שכרו היומי של עובד/ת הוא 500 שקל והוא נעדר מחמישה ימי עבודה עקב מחלה, שכרו יפחת ב-1,000 שקל: 500 שקל ביום הראשון ו-250 שקל בכל אחד מהימים השני והשלישי. בימים הרביעי והחמישי להיעדרות, השכר שלו לא יפחת.

הודעתי למעסיק שאני חולה. האם הוא יכול להתנגד להיעדרות או לדרוש שאגיע, אפילו לחלק מהיום? הזכות להיעדר מעבודה עקב מחלה (של העובד או של בן משפחתו) אינה מותנית באישור המעסיק, בניגוד להיעדרות לצורך חופשה למשל, שאותה המעסיק צריך לאשר מראש, וזכותו אף להתנגד לה. "ככלל, למעסיק אסור לזמן עובד חולה לעבודה או לחייב אותו להגיע אפילו חלק מהיום במקום לנצל את ימי המחלה שלו, ומי שעושה זאת חשוף להפרה של דיני העבודה", מציין עו"ד קונפינו.

חליתי. האם אני חייב להביא למעסיק אישור רפואי? כן, זו חובה. כל עובד/ת שנעדר/ת מהעבודה עקב מחלה צריכ/ה להמציא למעסיק אישור מחלה, אחרת לא יהיה זכאי לדמי מחלה. אגב, מאז ספטמבר 2024 ניתן לקבל מקופת החולים גם אישור מחלה ללא חתימת רופא, בכפוף לתנאים שנקבעו בתקנות: עד ארבעה אישורים בשנה, ועד עשרה ימי מחלה במצטבר, כאשר כל אישור יכול לכלול עד ארבעה ימי מחלה. אפשר כמובן להמשיך לקבל אישור מחלה ישירות מרופא, לרבות באמצעות פנייה מרחוק, בהתאם לנהלי קופת החולים.

מתי צריך להביא למעסיק את האישור הרפואי? את אישור המחלה העובדים נדרשים למסור למקום העבודה בתוך שלושה ימים מהיום הראשון להיעדרות. אישור זה חייב לכלול: שם החולה, מספר זהות, התקופה בה אינו מסוגל לעבוד והתקופה המשוערת בה לא יהיה מסוגל להגיע לעבודתו, שם הרופא ופרטיו (ככל שהאישור אינו מקוון וניתן על ידי הקופה), ותאריך הנפקת תעודת המחלה. בניגוד לעבר, אין חובה לציין בתעודת המחלה את האבחנה הרפואית או את סיבת המחלה, משיקולי שמירת פרטיות העובד/ת.

כמה ימי מחלה שנתיים מגיעים לנו? לפי חוק דמי מחלה, עובד/ת צובר/ת 1.5 ימי מחלה לכל חודש עבודה מלא אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, ובסך הכול 18 ימים בשנה, עד לתקרה של 90 ימים. בענפים מסוימים, בהם: שמירה ואבטחה ועובדי קבלן כוח אדם במגזר הפרטי, קיימים הסדרים המאפשרים צבירה של שני ימי מחלה בחודש (כלומר, 24 ימים בשנה), עד לתקרה של 130 ימים. עובד/ת שבחודש מסוים לא עבד/ה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה בכל ימי העבודה באותו החודש, יהיה זכאי לדמי מחלה יחסיים.

האם עובד שעבד בתקופת ימי המחלה זכאי לדמי מחלה? ככלל, לא. לפי סעיף 10 לחוק דמי מחלה, עובד שעבד בפועל בתקופת מחלתו בשכר או בתמורה אחרת אינו זכאי לדמי מחלה בגין אותה מחלה. אם דמי המחלה כבר שולמו, המעסיק רשאי לדרוש את החזרתם או לנכותם בהתאם להוראות החוק.

צילום: באדיבות ההסתדרות הלאומית

אני עובד מהבית - האם יש הבדל בכל הנוגע לימי מחלה? לא. עבודה מהבית היא בבחינת עבודה לכל דבר, וכך החוק מתייחס אליה. עובד/ת שנעדר/ת מעבודתו/ה עקב מחלה, גם אם הוא רגיל לעבוד מהבית, יהיה זכאי לדמי מחלה בהתאם לתנאי החוק וליתרת ימי המחלה הצבורים שלו.

הילד הקטן שלי חלה, ואני חייב/ת להישאר איתו בבית. כמה ימי מחלת ילד/ה מגיעים לי? הורים לילדים עד גיל 16 זכאים להיעדר עד 8 ימים בשנה בשל מחלת ילד/ה, על חשבון ימי המחלה הצבורים שלהם, בתנאי שבן או בת הזוג לא נעדרו במקביל לצורך טיפול בילד. הורה עצמאי או הורה שהילד נמצא בחזקתו הבלעדית זכאי לעד 16 ימים בשנה. במקרה של מחלה קשה, כגון מחלה ממארת או צורך בטיפולי דיאליזה, ניתן להיעדר עד 90 ימים בשנה, ובנסיבות מסוימות - עד 110 ימים. הזכאות במקרה זה חלה לגבי ילדים עד גיל 18, ובכפוף לתנאים הקבועים בחוק, ובהם ותק של שנה לפחות אצל אותו מעסיק/ה או באותו מקום עבודה.

הגעתי לסוף השנה ונותרו לי ימי מחלה. האם ניתן לצבור אותם לשנה הבאה או לפדות אותם בכסף? ככלל, כן לצבירה - לא לפדיון. עו"ד קונפינו מציין כי ימי מחלה שלא נוצלו ממשיכים להיצבר משנה לשנה, עד לתקרה של 90 ימים לפי החוק, אלא אם חל על העובד הסדר מיטיב המאפשר צבירה גבוהה יותר. לעומת זאת, חוק דמי מחלה אינו מחייב את המעסיק לשלם לעובד עבור ימי מחלה שלא ניצל. פדיון בכסף יתאפשר רק אם קיימת זכאות מכוח חוזה עבודה אישי, הסכם קיבוצי או הסדר מחייב אחר במקום העבודה.

סיימתי לעבוד במקום העבודה ונותרו לי ימי מחלה צבורים. האם אז אוכל לפדות אותם בכסף? חוק דמי מחלה אינו מחייב את המעסיק לשלם לעובד עבור ימי מחלה שלא ניצל, גם עם סיום יחסי העבודה. לכן, בדרך כלל, העובד לא יקבל תמורה כספית עבור היתרה שנותרה לזכותו. חריג לכך עשוי להתקיים אם חוזה העבודה האישי, הסכם קיבוצי או הסדר מחייב אחר במקום העבודה מעניקים זכות לפדיון ימי מחלה.

הורים לילדים עד גיל 16 זכאים להיעדר עד 8 ימים בשנה בשל מחלת ילד/ה, על חשבון ימי המחלה הצבורים שלהם ( צילום: Shutterstock )

עברתי את מספר ימי המחלה השנתיים שלי, אין לי ימים צבורים נוספים - ואני צריך לנצל נוספים. איך זה מחושב על-ידי המעסיק? האם הוא יכול לגבות ממני כסף? אם עובד נעדר עקב מחלה ולא נותרו לזכותו ימי מחלה צבורים, המעסיק אינו חייב לשלם לו שכר עבור ימי ההיעדרות הנוספים. עם זאת, ניתן להגיע להסכמה על ניצול ימי חופשה צבורים, בכפוף לאישור המעסיק, או על חופשה ללא תשלום (חל"ת). חשוב להבחין בין אי-תשלום שכר בגין ימי ההיעדרות לבין גביית כסף מהעובד: ככלל, המעסיק אינו רשאי לחייב עובד בתשלום רק משום שמיצה את מכסת ימי המחלה שלו.

אני לא רוצה ששכרי ייפגע. האם יש לי אפשרות להיכנס ל"מינוס" של ימי מחלה? החוק אינו מסדיר במפורש אפשרות להיכנס ל"מינוס" של ימי מחלה. עם זאת, ישנם מעסיקים שמאפשרים לעובדים לנצל ימי מחלה מעבר ליתרה הצבורה שלהם, כדי למנוע פגיעה מיידית בשכרם. חשוב להדגיש כי מדובר בהסדר הנתון להסכמת המעסיק, ולא בזכות מוקנית של העובד.

נעדרתי זמן רב בגלל מחלה. האם הבוס יכול לפטר אותי? סעיף 4א לחוק דמי מחלה אוסר על מעסיק לפטר עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלתו, במהלך תקופת הזכאות לדמי מחלה הצבורה לזכותו, ועד לתקרה הקבועה בחוק - ככלל, 90 ימים. עם זאת, איסור זה לא יחול באחד מן המקרים הבאים: כאשר המעסיק מסר לעובד הודעה מוקדמת לפיטורים לפני תחילת היעדרותו עקב המחלה; או כאשר מקום העבודה חדל לפעול באופן קבוע, או כאשר המעסיק הוכרז כפושט רגל (ובמקרה של חברה - ניתן צו פירוק).

בן או בת הזוג שלי חלו. האם אני יכול/ה להיעדר מהעבודה כדי לטפל בהם? כן, אבל הזכאות תלויה במצב הרפואי. לפי חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), ניתן להיעדר עד 6 ימים בשנה על חשבון ימי המחלה הצבורים, אם בן או בת הזוג הפכו לתלויים לחלוטין בעזרת הזולת בביצוע פעולות יומיומיות, כגון לבישה, אכילה, רחצה וניידות בבית. לצורך מימוש הזכאות יש להגיש את ההצהרה והאישור הרפואי הנדרשים. לכן, מחלות חורף שגרתיות, כשלעצמן, אינן מזכות בהיעדרות מכוח הסדר זה. חריג חשוב: עובד שעבד לפחות שנה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, ובן או בת זוגו חולים במחלה ממארת, עשוי להיות זכאי לעד 60 ימי היעדרות בשנה, על חשבון ימי המחלה או החופשה הצבורים, בהתאם לתנאי החוק.

ואם אבא/אמא שלי חלה/חלתה? בדומה למחלת בן זוג, גם במקרה של מחלת הורה, עובד/ת זכאי/ת להיעדר עד 6 ימים בשנה בשל מחלת ההורה שלו/ה או של בן/בת זוגו/ה, על חשבון ימי המחלה הצבורים. זאת, בתנאי שההורה הפך לתלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע פעולות יומיומיות, ובן/בת הזוג של העובד/ת עובד/ת ואינו/ה נעדר/ת מהעבודה לצורך טיפול באותו הורה. לצורך מימוש הזכאות יש להגיש הצהרה ואישור רפואי המעיד על התלות המלאה בעזרת הזולת. לא ניתן לממש את הזכאות אם ההורה שוהה במוסד סיעודי או אם אח או אחות נעדרים במקביל מהעבודה לצורך טיפול באותו הורה.

הייתי חולה בימים שישי ושבת. האם מגיע לי תשלום על ימי מחלה אלה? התשובה לשאלה זו משתנה בין עובד חודשי (במשכורת) לבין עובד יומי/שעתי (בשכר). עובד במשכורת גלובאלית זכאי לתשלום בגין כל תקופת מחלתו, לרבות ימי מנוחה שבועית וחגים. עובד בשכר אינו זכאי לתשלום דמי מחלה בגין ימי מנוחה שבועית וחגים, ועל כן יהיה זכאי לתשלום רק במידה ואלה ימי עבודה שלו.