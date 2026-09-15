צעירים רבים בסין מעדיפים לחיות לבדם ומשנים את הנוף הצרכני של אסיה לגמרי. כך, למשל, רווקים סינים הוציאו יותר מטריליון דולר ב-2025 - כ-50% יותר מאשר ב-2023. חברות רבות ממהרות להתאים את מוצריהן לשינויים החברתיים האלה, ומשווקות יותר ויותר מכשירים קומפקטיים, ערכות ארוחה למנה אחת, חבילות נופש ופלטפורמות דיגיטליות הבנויות סביב משתמש יחיד. הרווקות בסין עוברת שינוי - מחיסרון חברתי ודרך חיים שנקשרה בעבר לבדידות ולאי הצלחה - למנוע כלכלי חדש.

השינוי הדמוגרפי שמניע את המגמה חד. מפקד האוכלוסין הסיני של 2020 מנה 125 מיליון אנשים החיים לבדם - כרבע ממשקי הבית, רובם, בערים הגדולות. יותר ויותר צעירים מתרחקים מסמני ההצלחה המסורתיים: נישואים, ילדים, בעלות על בית. עלויות המחיה הגדלות, ציפיות חברתיות משתנות, שעות עבודה ארוכות ועיור מתמשך - כל אלה מחזקים את המשיכה לחיים לבד - ומסייעים לרווקות לעבור מהשוליים למיינסטרים.

סין ( צילום: Andy Wong/AP )

דפוסים דומים ניכרים ביפן ובדרום קוריאה: ב-2020 38% ממשקי הבית ביפן מנו אדם אחד, ולפי התחזיות יגיעו ל-44% עד 2050. בדרום קוריאה מדובר היום על 36%, הקטגוריה הגדולה ביותר.

רווקים מוציאים יותר על עצמם - נסיעות, אכילה בחוץ, השכלה וצורות אחרות של פיתוח אישי ובידור. מגוון שירותים המיועדים לאדם אחד הולך ומתרחב, משליחויות מזון במנות קטנות ועד צ'אטבוטים מבוססי AI שמיועדים לשוחח ולספק איזשהו צורך חברתי.

השינוי החברתי הזה גורר שינויים פחות צפויים: עד 2030 צפוי מספר חיות המחמד בסין לעלות על מספר הילדים הצעירים. סביר להניח שבקרוב הסינים יראו ברחובות יותר חנויות שמשווקות מוצרים לחיות מחמד מאשר לילדים. נראה כי גם מותגים משווקים יותר ויותר ריהוט ומוצרים לעיצוב הבית שמתאימים לדירות קטנות כמו למשל ריהוט מודולרי.