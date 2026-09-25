



גלריה ( הדמיה: AA STUDIO )





בשנים האחרונות השתנה שוק המגורים בישראל מן היסוד. המחסור בקרקעות באזורי הביקוש, העלייה המתמשכת במחירי הדירות והצפיפות בערים הגדולות גורמים לרבים לחפש חלופה אחרת: מקום שיאפשר מרחב משפחתי אמיתי, קהילה, חינוך ושגרה נוחה, ועדיין ישמור על חיבור קרוב למרכז הארץ.

על המפה הזו בולטת אלפי מנשה. היישוב, הממוקם באזור השרון ובקרבת כפר סבא, מציע שילוב שאינו מובן מאליו: נוף פתוח, אופי קהילתי, שירותים מקומיים וסביבה המתפתחת בשנים האחרונות, לצד נגישות נוחה לצירי תחבורה מרכזיים. כאן, בשכונת גבעת טל, מקודמת בימים אלה יוזמה חדשה של חברת בריזה בגבעה, שותפות של חברת אתגר נדל"ן ורובי קפיטל: פרויקט ALfA, הכולל 36 בתים דו־משפחתיים צמודי קרקע.

הפרויקט פונה בראש ובראשונה למשפחות שמבקשות להחליף את חיי הדירה בבית עם גינה, מבלי לנתק את עצמן ממקומות העבודה, מהמשפחה ומהחיים במרכז. "הבנייה בארץ ישראל היא שליחות לאומית", אומרים בחברה. "בתקופה שבה יש צורך להמשיך לבנות, לצמוח ולחזק קהילות, יש משמעות מיוחדת ליצירת פתרונות מגורים איכותיים למשפחות צעירות".

( הדמיה: AA STUDIO )





אלפי מנשה: קהילה בתנופה

אלפי מנשה משתרעת על פני כ־4,600 דונם ומונה כיום כ־8,500 תושבים. היישוב כולל שבע שכונות: צוותא א', צוותא ב', כפיר יוסף, שגיא, נופיה, יובלים וגבעת טל. בשנים הקרובות צפויות להיבנות ולשווק בו מאות יחידות דיור נוספות, תהליך שעשוי להגדיל משמעותית את מספר התושבים ולחזק את השירותים, התשתיות והפעילות הקהילתית במקום.

הצמיחה הזו אינה עוסקת רק במספר יחידות הדיור. מבחינת הרשות המקומית, היא כרוכה גם בהמשך פיתוח מוסדות ציבור, חינוך ותחבורה. היישוב נהנה מקרבה לכביש 6 ולערי השרון, ובאזור פועלת גם תחנת הרכבת כפר סבא מזרח, המרחיבה את אפשרויות ההגעה למוקדי תעסוקה ולערי המרכז. עבור משפחות עובדות, מדובר בשילוב חשוב: האפשרות לחזור בסוף היום לבית פרטי ולקהילה קטנה, בלי לוותר על נגישות יחסית למטרופולין.

באופן טבעי, לחינוך יש משקל משמעותי בבחירת מקום מגורים. באלפי מנשה פועלים גני ילדים, בתי ספר יסודיים וחטיבת ביניים, לצד מערכי חוגים, פעילות פנאי וקהילה. בגבעת טל עצמה פועלים ארבעה גני ילדים ובית ספר יסודי, ותלמידי חטיבת הביניים לומדים ביישוב הוותיק. במקביל, קיימות תוכניות להרחבת המענים הציבוריים והחינוכיים עם גדילת האוכלוסייה.

המרקם האנושי ביישוב מגוון: רובו חילוני, לצד אוכלוסייה דתית, ומשפחות צעירות לצד תושבים ותיקים. זהו אופי שמאפשר חיים קהילתיים פעילים, אך אינו מוותר על פרטיות ועל איכות החיים שמחפשים רוכשי בתים צמודי קרקע.

( הדמיה: AA STUDIO )





גבעת טל: בין קהילה לנוף פתוח

גבעת טל היא השכונה הצעירה ביותר באלפי מנשה. היא הוקמה בשנת 2012 ומונה כיום כ־400 יחידות דיור, בבנייה רוויה ובבנייה צמודת קרקע. השכונה ממוקמת בין רחוב גולן לרחוב הערבה, בסביבה הפונה אל שטחים פתוחים ונוף רחב לכיוון שפלת החוף.

ייחודה של גבעת טל טמון בחיבור בין חיי שכונה חדשים לבין תחושת קהילה. יש בה משפחות צעירות, משפרי דיור ותושבים שבחרו לעבור אליה מערי השרון והסביבה. חלקם הגיעו מדירות גדולות בכפר סבא, בראש העין וביישובים סמוכים, וגילו כי במחיר של דירת חמישה חדרים באזורי ביקוש מסוימים ניתן לבחון אפשרות לבית צמוד קרקע עם חצר, חניות ומרחב משפחתי רחב יותר.

בשכונה ובסביבתה יש גני שעשועים, שטחים פתוחים ושמורת טבע סמוכה. במרחק קצר נמצא המרכז המסחרי הפעיל של היישוב הוותיק, הכולל בין היתר סופרמרקט ושירותים יומיומיים. תושבי אלפי מנשה נהנים גם מקופות חולים, חוגים, קאנטרי קלאב ומסגרות תרבות ופנאי. החזון הוא להמשיך ולהרחיב את השירותים האלה בהתאם להתפתחות היישוב.

היתרון של גבעת טל אינו רק בנוף. הוא טמון ביכולת לייצר שגרת חיים פשוטה: הילדים במסגרות קרובות, השכנים מכירים, הגינה היא חלק מהבית והמרחב הציבורי נגיש. בעידן שבו משפחות רבות מחפשות איזון בין עבודה אינטנסיבית, זמן איכות בבית וחיי קהילה, מדובר במאפיין שהופך למשמעותי יותר ויותר.

( הדמיה: AA STUDIO )





פרויקט ALPA: צמוד קרקע בתכנון עכשווי

על אחת הפסגות בשכונת גבעת טל מוקם פרויקט ALfA. הפרויקט כולל 36 בתים דו־משפחתיים בני חמישה או שישה חדרים, עם גינות פרטיות ושתי חניות לכל בית. בימים אלה הסתיימו שלבי החפירה והדיפון, והחברה ממתינה לקבלת היתר הבנייה כדי להתחיל בבניית הבתים.

התכנון מבקש להתאים את הבית לאופן שבו משפחות חיות כיום. קומת הכניסה כוללת חלל אירוח פתוח ורחב, מטבח המחובר לאזור המשפחה ויציאה ישירה אל הגינה. הקומה העליונה מיועדת לחדרי השינה, ובהם גם סוויטת הורים נפרדת. הבתים מתוכננים במפרט איכותי וכוללים אפשרות לתוספת קומה, בכפוף לתכנון ולהיתרים הנדרשים.

הפרויקט לא כולל שטחי מסחר, אך הוא נשען על המרכז המסחרי והשירותים הקיימים ביישוב ובשכונה הוותיקה. הבחירה הזו שומרת על אופיו של המתחם למגורים, תוך שמירה על נגישות נוחה לשירותים היומיומיים.

המתעניינים בפרויקט הם משפחות צעירות עם ילדים ומשפרי דיור, ולא משקיעים. חלקם תושבי אלפי מנשה המבקשים להישאר ביישוב ולעבור לבית גדול יותר, ואחרים מגיעים מראש העין, מכפר סבא ומערי השרון הסמוכות.

"אנחנו פוגשים בעיקר אנשים שמחפשים בית לחיות בו", אומרים בבריזה בגבעה. "הם רוצים יותר מרחב, קהילה, חינוך וקרבה לטבע. מבחינתם, זה לא ויתור על המרכז אלא בחירה אחרת בתוך אזור המרכז והשרון."

הקהל הזה מחפש ודאות, ולכן קידום הפרויקט נעשה תוך עבודה רציפה מול המועצה המקומית והרשויות הרלוונטיות. בענף המתמודד עם עלויות מימון, מחסור בכוח אדם ואתגרי לוגיסטיקה, חשיבותה של התקדמות תכנונית מסודרת גדולה במיוחד. מבחינת הרוכשים, כל שלב שמתקדם מקרב את החלום לבית משלהם אל קרקע המציאות.

( הדמיה: AA STUDIO )





מבט קדימה

פרויקט ALfA מבקש להציע לא רק בית חדש, אלא בחירה בסגנון חיים: מגורים קהילתיים בסביבה ירוקה, בבית פרטי ובמיקום המחובר לעורקי התחבורה של השרון והמרכז. בתקופה שבה ישראל ממשיכה להיבנות מחדש, פיזית, כלכלית וקהילתית, פרויקטים מסוג זה מסמנים את האמון בעתיד ואת הרצון של משפחות לקבוע בו את ביתן.

באלפי מנשה רואים את השנים הקרובות כהזדמנות להמשך פיתוח, לחיזוק השירותים המקומיים ולצמיחה דמוגרפית. עבור מי שמחפש לעבור מדירה לבית עם גינה, בין קהילה לטבע ובין השקט של שכונה חדשה לנגישות של אזור המרכז, גבעת טל מציבה אפשרות שכדאי להכיר.

( הדמיה: AA STUDIO )





פרויקט ALFA גבעת טל, אלפי מנשה

מחיר ממוצע: צמודי קרקע: 5 חדרים, החל מ־3,590,000 שקל

נגישות תחבורתית: קרבה לכביש 6

תחנת רכבת קרובה: נורדאו כפר סבא

פנאי: גני משחקים, שמורת טבע