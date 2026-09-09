איפה עם ישראל עורך את הקניות לחג? באלו ערים יש יותר בחירה מתחת לבית והיכן יש יותר סניפי סופרמרקט מוזלים? מדוח חברת Points, שמיפה את רשתות המזון בישראל לקראת חגי תשרי, עולה שבישראל פועלים כיום 1,667 סניפי רשתות מזון, גידול של 1.7% (28 סניפים) לעומת אשתקד, תוצאה של פתיחת 59 סניפים חדשים מול סגירת 31.

​שופרסל היא כצפוי הרשת הגדולה ביותר עם 327 סניפים, שמהווים כ-19.6% מכלל הסניפים בארץ: 95 סניפי רשת שופרסל אקספרס, שהיא רשת עירונית יקרה, 80 סניפי שופרסל דיל ו-75 סניפי שופרסל שלי. ליוניברס המוזלת, רשת בת של שופרסל, יש כבר 30 סניפים.

גלריה סניף שופרסל. מפעילה חנויות במגוון פורמטים ( צילום: אביהו שפירא )

שופרסל היא הרשת הדומיננטית בת"א אחרי am:pm (שמחזיקה 32 סניפים בעיר) ומפעילה 24 סניפי שופרסל בת"א-יפו, רובם יקרים (7 שלי ו-15 אקספרס). סניף עזריאלי השלום, שהיה שופרסל דיל, צפוי להפוך לשופרסל שלי או אקספרס בעזריאלי הספירלה. לשופרסל יש גם 23 סניפים בחיפה, 22 בירושלים (5 מהם סניפי דיל) ו-11 בבאר שבע (6 מהם סניפי דיל). בנוסף, שופרסל מחזיקה בפריסה רחבה בערים ויישובים נוספים.

שופרסל גם מפעילה תת-רשתות במגזר החרדי: 21 סניפי יש חסד, 10 חנויות יש בשכונה ו-10 חנויות גוד מרקט. היא גם מחזיקה בבעלות 2 חנויות רשת שערי רווחה המוזלת מאוד וב-4 חנויות "המפיץ".

​רשת קרפור היא הרשת השנייה בגודלה בארץ עם 150 סניפים (כ-9% מהשוק). הסיבה למספר הסניפים הגדול של קרפור היא כי היסטורית, קרפור היא גלגול של רשת קואופ רבוע כחול, שהפכה למגה ואז התאחדה עם יינות ביתן. גם קרפור מפוצלת למספר תתי רשתות: היפר, מרקט, מרקט בכשרויות מהודרות למשל. קרפור סיטי היקרה היא הרשת הדומיננטית של קרפור בת"א.

​רמי לוי שיווק השקמה היא הרשת השלישית בגודלה בישראל עם 102 סניפים (כ-6.1% מהשוק). גם לרמי לוי יש תתי רשתות: רמי לוי מהדרין, רמי לוי בשכונה (כולל סופר קופיקס), שווייצריה הקטנה וסופר בית הפרי.

​שלוש הרשתות הגדולות יחד מחזיקות בכ-35% מכלל סניפי המזון בישראל.





נתיב החסד מפתיעה במקום הרביעי עם 90 סניפים אחרי רכישת 44 סניפי ברכל ושירה מרקט, ואחריה מחסני השוק ותתי רשתותיה עם 70 סניפים, ויקטורי ותת הרשתות שלה עם 69, סיטי מרקט עם 67, am:pm עם 60, יוחננוף ותת הרשתות שלה עם 55 סניפים, וסופר ספיר (כולל בשכונה, המכולת שלנו ונון סטופ מרקט), שהתחזקה מאוד השנה עם 53 סניפים.

טיב טעם מפעילה 50 סניפים וצפויה לגדול בזכות פתיחת פורמט חדש של סניפים עירוניים. למי שרוצה לקנות יקר בדרכים: ליילו ולאלונית 25 ו- 24 סניפים בהתאמה, בדומה לאושר עד וקשת טעמים. לספאר ההולנדית 3 סניפים ולמשנת יוסף (קיי.טי יבוא ושיווק), שמוכרת באמצעות הטלפון ומרכזי חלוקה, יש 4 סניפים.

​פריסה עירונית וצפיפות סניפים

​ת"א-יפו היא העיר עם הכי הרבה סניפי סופר - 178 סניפים, יחס של 0.79 סניפים לכל 1,000 משקי בית.

הריבוי הזה לא ממש עוזר לתושבים לחסוך כסף בקנייה, כי העיר מהווה מוקד משמעותי לרשתות עירוניות יקרות כמו AM:PM (32 מתוך 60 סניפים), טיב טעם וטיב טעם סיטי ודלי (21 סניפים בעיר) וסיטי מרקט (17 מתוך 67). זה כן חוסך נסיעה מחוץ לעיר, ויש בה גם סניפים זולים כמו יוחננוף ביד אליהו, אושר עד ביגאל אלון ורמי לוי ברמת החייל.

סניף של קרפור. מחזיקה ב-9% מהשוק ( צילום: הרצל יוסף )

אחריה ירושלים עם 130 סניפים, 0.45 ל-1,000 משקי בית, אם כי צפיפות הסניפים בת"א-יפו גבוהה בכ-74% לעומת ירושלים. לתל-אביבים יש אמנם יותר בחירה, אבל אין בתוך העיר תחרות מחירים דרמטית.

לעומת זאת בירושלים, עיר ענקית, יש פחות סניפים עירוניים מאשר בת"א אך שוכנים בה לא מעט סניפים זולים, יותר מאשר בת"א בה המעמד הסוציואקונומי גבוה יותר. בין היתר, שני סניפי שערי רווחה, שלושה סניפי אושר עד, 8 סניפי רמי לוי ורמי לוי מהדרין (ו-4 סניפי בית הפרי של רמי לוי) ורשתות כמו שפע ברכת השם, וגם 23 סניפי זול ובגדול.

בחיפה יש 71 סניפים, 0.6 סניפים לאלף משקי בית, כולל סלאח דבאח, קשת טעמים, סטופמרקט, 3 סניפי רמי לוי וסניפי שופרסל דיל ושלי; ובראשל"צ פועלים 57 סניפים כולל 3 סניפי חצי חינם ושני סניפי קשת טעמים ופ"ת עם 55 סניפים, כולל שירה מרקט, שני סניפי היפר דודו ו-וולט מרקט.

בכפ"ס פועלים 33 סניפים: כ-0.93 סניפים לכל 1,000 משקי בית, בלרעננה 0.85. וברמת השרון והוד השרון פועלים 0.75 סניפים לכל אלף משקי בית.

​בדומה לת"א, גם ערים חרדיות בולטות בפריסה צפופה: מודיעין עילית מובילה במגזר זה עם 15 סניפים (כסניף אחד לכל 1,000 משקי בית), אחריה אלעד (0.97) ובית"ר עילית (0.86). כמובן שרמת המחירים שם נמוכה, אם כי גם במגזר הזה יש סניפים עירוניים יקרים יותר.

​צפיפות ברמת השכונות

​באלו שכונות יש הכי הרבה סניפי סופרמרקט? בגני שרונה בת"א נרשמה הצפיפות הגבוהה ביותר כ-2.26 סניפים לאלף משקי בית. השכונה גובלת בשאול המלך בצפון, מנהרת מנחם בגין במזרח ואבן גבירול, החשמונאים וקרליבך במערב ודרום מערב. בשכונת מונטיפיורי יש 2.24 סניפים לאלף איש, בלב תל-אביב 1.29, בפלורנטין 1.19 והצפון הישן 1.03.

יחס חנות לאלף משקי בית

מחוץ לתל אביב בולטות שכונת תל גנים בגבעתיים (הכוללת דרך יצחק רבין, כורזין, אלוף שדה, עמישב וגונן) עם 1.62 סניפים לאלף משקי בית, שכונה ט' בבאר שבע עם 1.41 ומרכז רמת גן עם 1.26.

בשנה החולפת נפתחו הכי הרבה סניפים בב"ש: 6 פתיחות מול 2 סגירות. ר"ג רשמה 4 פתיחות ללא סגירות (אם כי סניף תת רשת של סופר ספיר שנפתח השנה נסגר בימים אלה ויוחלף באלמה מרקט), בעוד שת"א רשמה מאזן שלילי קל של 3 פתיחות מול 4 סגירות (בין הסגירות: am:pm).