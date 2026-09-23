שימו לב מה קורה למחירי העגבניות: לקוחה נדהמה לגלות מחיר של 18.90 שקל לק"ג עגבנייה בסניף שופרסל אקספרס בצפון ת"א. מבדיקת ynet עולה שהמחיר הזה ניתן בשלושה סניפים נוספים של הרשת, ובסניף נוסף: 17.90 שקל, כשברוב סניפי שופרסל אקספרס המחיר הוא 9.90 שקלים לק"ג. זה אומנם מחיר של זכיינים של שופרסל ולא של הרשת עצמה אבל הוא מסמן מגמה. בעקבות פרסום הכתבה הורדו המחירים בסניפים המדוברים ל-9.90 שקל.

המחיר הכי גבוה שמצאנו הוא בסופר יודה בוולט: 19.90 שקלים. מצאנו גם עגבניות ב-16.90 שקל בירקניות ובכמה מסניפי סופר יודה, למשל בפ"ת וגם ברשת הסופרמרקטים בדיור המוגן. לפי המגדלים, אלה מחירים גבוהים מדי לעגבניות, אבל הם עצמם מודים: אחרי קיץ של עגבניות בזול, העלינו מחירים בשבועיים האחרונים והמחיר הסיטוני מתקרב ל-10 שקלים לק"ג.

גלריה 18.90 שקל לק"ג עגבנייה ( צילום: מירב קריסטל )

יש עדיין ק"ג עגבנייה בשקל

למרות זאת, יש רשתות שנמצאות בעיצומם של מבצעי החג ומוכרות במחירי רצפה, שייתכן שהם אפילו מחירי הפסד. בחלק מסניפי ויקטורי וויקטורי פלוס מצאנו מבצע חג: ק"ג עגבנייה בשקל בקנייה מעל 100 שקל, מוגבל ל-3 מימושים, עד 3 באוקטובר. כלומר, לקוחות שופרסל אקספרס בצפון ת"א שילמו כ-1,790% יותר. ללא מבצע המחיר בויקטורי הוא 6.90 שקלים.

19.90 שקלים בסופר יודה בוולט ( צילום מסך )





​ברמי לוי, המחיר ללא מבצע הוא 5.90 שקלים אבל בסניפים רבים יש מבצע חג: 2.90 שקלים או 3.90 שקלים לק"ג, תלוי בסניף, מוגבל ל-3 מימושים, בתוקף עד 26 בספטמבר.

​בשופרסל דיל וביוניברס המחיר ללא מבצע הוא 5.90 שקלים, ובמבצע חג: 2.90 שקלים לק"ג בקנייה מעל 100 שקל מוגבל ל-2 מימושים עד 28 בספטמבר.

בחלק מסניפי מחסני השוק, ק"ג עגבניות נמכר ב-3.90 שקלים ללא מבצע וללא הגבלה. באושר עד ובטיב טעם: 5.90 שקלים. בשופרסל דיל: 8.90 שקלים. בקרפור מרקט: 9.90 שקלים ובקרפור סיטי - 14.90-12.90 שקל.

"צרכנים יראו קפיצה מטורפת בירקניות" ( צילום: מירב קריסטל )

היכונו לעליית מחירי העגבניות, אלא אם הרשתות ימשיכו להתחרות

קיץ חם במיוחד וסוף עונת הגידול הם שהביאו לכך שמחירי העגבניות זינקו בשבועיים האחרונים ולפנינו חודש של התייקרויות. בעוד שהרשתות עדיין מתחרות על לקוחות החגים, בירקניות המחירים כבר עלו.

"צרכנים יראו קפיצה מטורפת בירקניות וגם כרגע אין עגבניות איכותיות", אמר לנו אחד המגדלים. "אנחנו אוספים מה שנקרא סופי שטחים, גידולי סוף העונה, בתפר בין הקיץ לחורף. בדרך כלל בתקופה הזאת יש 40-30 טונות ועכשיו אין. בנוסף, היה חודש מטורף מבחינת המזג אוויר, חם מאוד גם בלילה".

אין יבוא, אבל הגדילו את שטחי הגידול. "אין יבוא מטורקיה. מירדן ייבאו מעט מאוד וגם שם היה קיץ חם מהרגיל. השנה אכן הגדילו משמעותית את שטחי הגידול של העגבניות, עד 20% לדעתי וזאת הסיבה שבקיץ המחירים היו נמוכים.

"אפשר לראות ירידה במחירים לעומת 2025 משבוע 23 של השנה. עגבניות נמכרו לצרכן כל הקיץ בממוצע סביב 5.50 שקלים לק"ג, כשבשנה שעברה ב-5.84 שקלים, ירידת מחיר של 6%. למגדלים זה היה גרוע: עד 3 שקלים לק"ג. אז כן, עכשיו המחיר הסיטוני עלה מאוד, אבל הרשתות לא יעלו מחירים בחג. הן ממש בסדר כרגע, חייבים להגיד. בהמשך הצרכן חייב להיות חכם".

בסניף בצפון ת"א העגבניות נראו יפות לפחות. בהרבה רשתות הן נראות רע בימים אלו. "נכון, זאת לא עגבנייה שבשיא שלה, זה כי אין סחורה. גם המגדלים נבהלים מהמחירים, אבל גם הפסדנו כסף הקיץ כי המחירים ירדו וגם אין מה לקטוף. יש כבר מקומות שעגבניות שרי נמכרות במחיר של עגבניות רגילות".