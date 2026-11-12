גבר סיני רכש דירת שני חדרי שינה מרוהטת במלואה, בשטח של כ-68 מ"ר, במחיר של 11 יואן בלבד (כ-1.6 דולר), במסגרת מכירה פומבית מקוונת שנערכה ביום הרווקים הסיני. במכירה השתתפו 1,677 מתמודדים, והזוכה שילם 11 יואן, מחיר התקרה שנקבע מראש בכללי המכירה, לאחר שהמחיר טיפס במרווחים של 0.01 יואן והוא היה הראשון שהציע את התקרה.

לפי פלטפורמות נדל"ן מקומיות, שווי הדירה מוערך בכ-40 אלף יואן (כ-5,900 דולר), אך הרוכש יידרש לשלם עוד כ-2,000 יואן (כ-300 דולר) במסים כדי להשלים את העברת הבעלות, כך לפי דיווח של העיתון סאות' צ'יינה מורנינג פוסט.

קונים במבצעי יום הרווקים בסין ( סוכנויות הידיעות )

הדירה, בקומה השביעית, ממוקמת במחוז היילונגג'יאנג שבצפון-מזרח סין. היא הוצעה למכירה באמצעות אליבאבא אוקשן (Alibaba Auction), כחלק מקמפיין קידום של יום הרווקים, פסטיבל הקניות המקוון השנתי של סין, שלעתים מושווה לבלאק פריידי.

המכירה התנהלה לפי כללים שפורסמו מראש: מחיר התחלתי של יואן אחד, ותקרת הצעה של 11 יואן (כ-1.6 דולר). כל הצעה העלתה את המחיר ב-0.01 יואן בלבד, כך שלא ניתן היה להציע את מחיר התקרה כבר בתחילת המכירה. המחיר טיפס בהדרגה, והמשתתף הראשון שהציע 11 יואן הוכרז כזוכה. לפי רישומי הפלטפורמה, 1,677 מתמודדים השתתפו והגישו יחד 1,001 הצעות, ובתוך שתי דקות ו-20 שניות נסגרה המכירה ב-5 בנובמבר. סכום הרכישה ודמי העסקה של הפלטפורמה כבר שולמו.

בשידור חי של המכירה הפומבית אמר הרוכש שלא ציפה לזכות בנכס. אין לו תוכניות לעבור להיילונגג'יאנג, והוא מתכוון להשתמש בדירה כבית נופש מדי פעם, בטיולי חורף.

המחיר הנמוך באופן חריג עורר גם שאלות לגבי ההוצאות הכרוכות בהחזקת נכסים כאלה. ואנג יוצ'ן, עורך דין במשרד ג'ינסאו בבייג'ינג, שצוטט בסאות' צ'יינה מורנינג פוסט, הזהיר קונים פוטנציאליים שלא למהר לעסקאות נדל"ן בזול קיצוני. הוא הצביע על סיבוכים אפשריים, בהם רישום בעלות לא ברור, מסים שלא שולמו, דמי אחזקה בפיגור וסכסוכים משפטיים יקרים. הרוכש יידרש גם לשלם כ-2,000 יואן (כ-300 דולר) במסי העברת בעלות כדי להשלים את רישום הדירה על שמו.