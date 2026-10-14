אמזון בסך הכל ניסתה לשדל את הלקוחות שלה לקנות קצת יותר. במקום זה, היא מצאה את עצמה ‏מסבירה לאמריקנים למה היא חושבת שאין להם חברים, שהבעל שלהם רזה מדי ושמבנה הישבן שלהם ‏טעון שיפור. תכונה חדשה של ענקית הקמעונאות, שנועדה לספק המלצות קנייה מותאמות אישית ‏באמצעות בינה מלאכותית, הפכה בימים האחרונים לבדיחה ברשתות החברתיות, אחרי שגולשים גילו את ‏המסקנות המפתיעות, ולעיתים גם המעליבות, שהחברה הסיקה עליהם מאחורי הקלעים. מתברר ‏שהאלגוריתם שממליץ על שואבי אבק ומוצרי טיפוח פיתח גם כמה דעות נחרצות על האנשים שרוכשים ‏אותם.‏

הסערה החלה כשמייגן מונטגומרי, לקוחה אמריקנית, גילתה במקרה עמוד בשם ‏About You‏ ("עליך") ‏בחשבון האמזון שלה. לצד פרטים הגיוניים למדי, כמו העובדה שהיא כנראה מחזיקה שואב אבק של חברת ‏Shark‏ והתכוננה למסיבת יום הולדת שנתיים בנושא סדרת הילדים "בלואי", הופיעה קביעה נחרצת ‏במיוחד: "יש לה ישבן שטוח". מונטגומרי העלתה צילום מסך לרשת החברתית וכתבה שהיא נותרה פשוט ‏ללא מילים. "כלומר, הם לא טועים, אבל באמת הייתם חייבים לחשוף אותי ככה?", הוסיפה. לדבריה, ייתכן ‏שהמסקנה המעליבה נולדה מרכישת טייץ שנועד להבליט את הישבן. הפרסום שלה צבר יותר מ-1.5 מיליון ‏צפיות בתוך שעות ספורות והצית תחרות בלתי רשמית בין גולשים בניסיון לגלות מי זכה לניתוח האישיות ‏המביך ביותר.‏

גלריה אילוסטרציה ( נוצר באמצעות בינה מלאכותית )

התוצאות לא אכזבו. אחת המשתמשות גילתה שאמזון קבעה שלבעלה יש רגליים רזות. אצל משתמשת ‏אחרת נכתב שהיא "מקללת כשהיא מפחדת", ואחרת גילתה שהחברה סבורה שהיא "לא סומכת על אנשים ‏בקלות". בפרופילים נוספים הופיעו מסקנות כמו "אין לו חברים", "לא מצליחה להחזיק צמחים אמיתיים ‏בחיים" ו"מתייחסת לחתולים שלה כאילו היו ילדיה הביולוגיים". במקרה האחרון אמזון אף ציינה תחילה את ‏החתולים, אחר כך את היחס האימהי כלפיהם, ורק לבסוף את העובדה שללקוחה יש בעל, שיהיה ברור מי ‏עומד בראש סדר העדיפויות המשפחתי כשבאים לפתוח את הארנק.‏

"ישבן שטוח". מתוך פרופיל של לקוחת אמזון ( צילום מסך )

"לבעל יש רגליים דקיקות" ( צילום מסך )

משתמש אחד גילה שאמזון מאמינה שהוא קורא ספרים בטלפון הנייד בזמן המקלחת. "כלומר, כן, אבל מה ‏לעזאזל?", הגיב. משתמש אחר נתקל בקביעה שהוא "קצר מדי מכדי להגיע לתחתית ארגז בעומק 40 ‏אינץ'", קצת יותר ממטר. מישהי נוספת גילתה שהחברה סבורה שיש לה "אבא גרוע". היא דווקא התפוצצה ‏מצחוק ותהתה כיצד האלגוריתם עלה על זה. ואילו משתמש אחר הופתע לגלות שאמזון קבעה כי יש לו ‏תינוק. "זה בהחלט חדשות בשבילי", כתב.‏

גם אנחנו הסתקרנו והחלטנו לבדוק מה אמזון חושבת עלינו. אחרי כל סיפורי האימה והעלבונות היצירתיים ‏ברשת, התכוננו למפגש לא נעים עם האמת. אלא שהפרופיל שלנו התגלה כמאכזב למדי: אנחנו "כנראה ‏מעדיפים יוגורט יווני", "כנראה אוהבים ערכות סלט מוכנות", "כנראה מעדיפים מוצרים אורגניים" וגם מי פה ‏ללא אלכוהול. זהו, פחות או יותר. לא ניתוח אישיות, לא ביקורת על מבנה הגוף ולא עקיצה על חיי החברה. ‏נראה שבעקבות המהומה המערכת החליטה להוריד קצת פרופיל.‏

"ללקוח יש אבא גרוע" ( צילום מסך )

אז מה בדיוק קרה שם? במאי האחרון השיקה אמזון את ‏About You‏, תכונה חדשה שנועדה לאפשר ‏ללקוחות לראות ולערוך את המידע שהחברה משתמשת בו כדי להתאים להם המלצות לקנייה. בארה"ב, ‏שבה אמזון הפכה לחלק בלתי נפרד משגרת החיים של מיליוני משקי בית, היסטוריית ההזמנות יכולה ‏לספר לא מעט על בעל החשבון: מה הוא אוכל, אילו בגדים הוא לובש, אילו תרופות ומוצרי טיפוח הוא ‏רוכש, איך הוא מנקה את הבית ואילו אירועים משפחתיים הוא מתכנן.‏

המערכת מנתחת רכישות קודמות, חיפושים באתר, מוצרים שנשמרו ברשימות, ביקורות שהלקוחות כתבו ‏ושיחות עם ‏Alexa for Shopping‏, עוזרת הקניות של אמזון. המידע מחולק לקטגוריות כמו תחביבים, ‏העדפות מוצרים, מותגים, בית ומשפחה. המטרה העסקית ברורה: ככל שהחברה יודעת יותר על הלקוח, ‏כך היא יכולה להציע לו מוצרים שסביר שירצה לרכוש, ואולי אפילו לפני שחשב עליהם בעצמו.‏

האמא עברה לפלורידה, הבת שונאת את פלורידה ( צילום מסך )

אמזון מציגה דוגמאות תמימות בהרבה מאלה שהציפו את הרשת. למשל, מי שקונה בקביעות חלב צמחי ‏עשוי לקבל המלצות על מוצרים נוספים שאינם מכילים חלב, ומי שמדבר עם אלכסה על המזון האהוב על ‏החתול שלו יקבל הצעות לחטיפים מתאימים. אלא שבפועל מעידה על הורות, חיפוש אחר מוצר לטיפול באקנה לא ‏אומר בהכרח שהקונה סובל מפצעונים, ורכישת טייץ מחטב בוודאי אינה הזמנה לחוות דעת על הישבן.‏

עם זאת, חשוב לסייג שלא כל האבחנות המשונות שהופצו ברשת נוצרו בהכרח בידי הבינה המלאכותית. ‏המשתמשים יכולים להוסיף בעצמם פרטים לפרופיל, ולכן לא ניתן לאמת שכל אחד מצילומי המסך משקף ‏מסקנה עצמאית של המערכת.‏

איך תדעו מה אמזון חושבת עליכם?

מעבר לבדיחות, התופעה מעלה גם שאלות על פרטיות. אמזון אוספת מידע על הרגלי הקנייה של ‏לקוחותיה כבר שנים, אבל הצגתו כרשימת מסקנות אישיות ממחישה כמה פרטים אפשר להסיק מפעולות ‏יומיומיות ופשוטות. לקוחה אחת סיפרה שהזדעזעה לגלות שהמערכת שמרה פרטים שכתבה בעבר ‏בביקורות על מוצרים. מה שנראה לה כמו המלצה לקונים אחרים הפך לחלק מפרופיל אישי שנבנה עליה.‏

לא חובבת גדולה של בוב ספוג ( צילום מסך )

באמזון מסבירים כי המשתמשים יכולים לתקן מסקנות שגויות, להוסיף פרטים או להסיר מידע שאינם ‏רוצים שישמש להתאמה אישית. עם זאת, אין אפשרות לכבות לחלוטין את התכונה, והסרת מסקנה ‏מהפרופיל אינה בהכרח מוחקת את המידע המקורי שעליו התבססה. החברה סירבה להתייחס לחלק ‏מהתגובות שהופנו אליה בעקבות הפרסומים.‏

למי שרוצה להצטרף לחגיגה ולגלות מה אמזון חושבת עליו, גם אם בישראל היסטוריית ההזמנות שלו ‏צנועה בהרבה מזו של הלקוח האמריקני הממוצע, הדרך פשוטה יחסית. באפליקציית ‏Amazon Shopping‏ ‏נכנסים ללשונית ‏Me‏ (סמל האדם בתחתית המסך), לוחצים על השם ובוחרים ‏About You‏. בחלק ‏מגרסאות האפליקציה אפשר להגיע דרך ‏Account‏, משם ‏Shopping Preferences‏ ולבסוף ‏About You‏.‏

באתר במחשב מעבירים את העכבר מעל ‏Account & Lists‏ בפינה הימנית העליונה, לוחצים על השם או ‏על ‏Who's Shopping‏?, בוחרים את הפרופיל ונכנסים ל-‏About You‏. מסלול חלופי הוא ‏Account‏, אחריו ‏Your Shopping Preferences‏, ובתחתית העמוד ‏Manage Your Information‏. שם אפשר לעיין במסקנות, ‏לערוך אותן או להסיר כל אחת בנפרד.‏