גולף: ג'ינס נוח
רשת גולף מציעה מכנסי פרנץ’ טרי בגזרה רחבה בעלי מותן אלסטית בשילוב שרוך.
מחיר: 149.90 שקל. להשיג: בסניפי הרשת ובאתר
טוונטיפורסבן: לבן אלגנטי וחגיגי
המותג טוונטיפורסבן מציע אוברול ג'ינס סטרפלס לבן, להוסיף מעליו קרדיגן או ג'קט וקיבלת לוק מושלם לערב חגיגי ואלגנטי. גזרת רגל ישרה, חמישה כיסים וסגירת כפתורים.
מחיר: 229.90 שקל. להשיג: בחנויות ובאתר טוונטיפורסבן
אורוקה: משקפיים בצבעי אדמה
המותג Erroca מציע משקפי שמש Erroca 2654 - מסגרת מלבנית בצבע חום ועדשות אפורות.
מחיר: 299 שקל. להשיג: בסניפי אירוקה בסופר־פארם ובאתר המוצר
אלונה שכטר: תמציות מצמחי מרפא
מותג הטיפוח אלונה שכטר, שמוצריו מבוססים על תמציות צמחי מרפא, מציע מוצרי טיפוח יומיומיים, בגרסאות מיני, לשגרת טיפוח יומיומית בפורמט ידידותי לנסיעות.
מחירים: 29-69 לפריט. להשיג: באתר המותג
ג'י שוק: קחו את הזמן
מותג השעונים G-SHOCK משיק בישראל סדרת שעוני יוניסקס חדשה בעיצוב עתידני ובדוגמת הסוואה. השעונים עמידים ומתאימים לטיולים ולפעילויות אקסטרים, עם עמידות לזעזועים ולמים, תאורת LED, וסוללה בעלת אורך חיים של כ־10 שנים.
מחיר: 879 שקל. להשיג: בחנויות שעונים מובחרות ובאתר היבואן טי אנד איי
ניין ווסט: מגפון עור
ניין ווסט מציעה מגפון, המשלב בין גפת עור לחלק עליון דמוי גרב סרוגה וגמישה. סוליית טרקטור גסה ומסיבית למראה ” צ’אנקי” טרנדי.
מחיר 499.90 שקל. להשיג: ברשת חנויות ניין ווסט ובאתר
גלי: סגנון צבאי
רשת גלי השיקה קולקציית נעלי גברים של המותג קאטרפילר, ביניהם מגפיים גבוהים בסגנון צבאי. הגפה חזקה ואטומה עשויה עור, עם סוליה יציבה ונוחה. מתאימה לטיולים וליומיום.
מחיר 499.90 שקל. להשיג: ברשת חנויות ואתר גלי
LGR: משקפי שמש פוטוכרומיות
מותג המשקפיים, L.G.R, מציע משקפי שמש תואמות לסתיו ולימים הקרירים, עם דגם הדגל האייקוני Algiers. פלטת הצבעים טבעית וחמה, העדשות פוטוכרומיות מתחלפות, בהתאם לשינויי האור. המסגרת המתוחכמת נעשית בעבודת יד.
מחיר: 2150 שקל. להשיג: בחנויות האופטיקה המובחרות
ניו־ביי: כוס לפעוטות
מותג התינוקות NUBY מציע כוס לפעוטות מגיל 18 חודשים. בידוד כפול, פייה רכה ושסתום למניעת נזילות.
מחיר 39.90 שקל.
להשיג: ברשתות שיווק ובאתר היבואן אינטרסן
פרפל: מראה בוהמייני מחמיא
מותג האופנה PURPLE מציג שמלת קאלקי. שמלה אוורירית במראה בוהמייני. משדרת רכות ונינוחות. מגיעה עם וי עמוק וגומי מחטב באזור המותן.
מחיר: 153 שקל. להשיג: רשת החנויות ובאתר
יפה מקסימוב: קרם BB
יפה מקסימוב מציעה BB Cream 30spf, קרם יום להגנה מהשמש. כיסוי מלא לעור הפנים, למראה מופחת קמטים.
מחיר: 245 שקל. להשיג: בחנויות הרשת ובאתר
לוצ'י: קו ברמודה
לוצ'י מציעה מכנסי ברמודה מבד פשתן, בגזרה מתרחבת ומחמיאה. הגומי במותן לנוחות מושלמת.
מחיר: 229 שקל. להשיג: בחנויות הרשת ובאתר
ריזרבד: עליונית נוחה ואופנתית
המותג RESERVED מציע עליונית קימונו, שילוב של נינוחות, שיק וסטייל עכשווי. הגזרה משוחררת ונשפכת, הסילואט הקימונואי מוסיף טאץ' אופנתי ומדויק.
מחיר: 179.90 שקל. להשיג: רשת החנויות ובאתר ריזרבד
הלב הכחול: נוח עם גולדי
רשת הנעליים הלב הכחול מציגה את GOLDIE של מותג ההנעלה הגרמני CAPRICE, סניקרס לנשים בעיצוב מינימליסטי. מצוידת ברפידת MEMOTION לריכוך הצעדים ולנוחות.
מחיר: 450 שקל. להשיג: בסניפי הרשת ובאתר
קרייזי ליין: טי שרט קלילה
קרייזי ליין מציעה חולצת טי־שרט קלילה עם רקמת פרחים. מתאימה ללוק נינוח או מתחת לבלייזר למראה עדכני ומדויק.
מחיר 169.90 שקל. להשיג: בחנויות הרשת ובאתר
גולברי: ג'קט בגוון קוניאק
גולברי מציעה ג׳קט מחויט, דמוי זמש, בגוון קוניאק על־זמני. הגזרה האלגנטית מקבלת אופי נינוח בזכות טקסטורה רכה, עם דש קלאסי, כפתור קדמי וכיסים בחזית.
מחיר 399.90 שקל. להשיג: בחנויות הרשת ובאתר
אאוטדור: להגן על הגוף
חולצת הפליס Nora לנשים של OUTDOOR REVOLUTION מבודדת ומגנה על הגוף מפני הקור, ומסייעת לנידוף זיעה גם בפעילות מאומצת.
מחיר: 79 שקל. להשיג: בסניפי אתר קל גב ובאתר
סלומון: נעליים לכל שטח
נעלי הטיולים X ULTRA 5 MID GTX של מותג הפרימיום Salomon עמידות וחזקות, מעניקות ביטחון ויציבות בכל תוואי שטח. סוליית Contagrip עמידה, מעניקה נוחות ממושכת.
מחיר: 999 שקל. להשיג: אתר אאוטדור וחנות הדגל בנמל ת"א
רנואר: פולו מחוייטת
המותג רנואר מציע חולצת פולו מחויטת ארוכה עם טקסטורת פסים. הצווארון מחויט ומחשוף וי משולב כפתורים נותן שיק לחולצה.
מחיר: 129.90 שקל. להשיג: ברשת החנויות ובאתר