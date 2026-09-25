המותג טוונטיפורסבן מציע אוברול ג'ינס סטרפלס לבן, להוסיף מעליו קרדיגן או ג'קט וקיבלת לוק מושלם לערב חגיגי ואלגנטי. גזרת רגל ישרה, חמישה כיסים וסגירת כפתורים.

המותג טוונטיפורסבן מציע אוברול ג'ינס סטרפלס לבן, להוסיף מעליו קרדיגן או ג'קט וקיבלת לוק מושלם לערב חגיגי ואלגנטי. גזרת רגל ישרה, חמישה כיסים וסגירת כפתורים.

המותג טוונטיפורסבן מציע אוברול ג'ינס סטרפלס לבן, להוסיף מעליו קרדיגן או ג'קט וקיבלת לוק מושלם לערב חגיגי ואלגנטי. גזרת רגל ישרה, חמישה כיסים וסגירת כפתורים.

מותג הטיפוח אלונה שכטר, שמוצריו מבוססים על תמציות צמחי מרפא, מציע מוצרי טיפוח יומיומיים, בגרסאות מיני, לשגרת טיפוח יומיומית בפורמט ידידותי לנסיעות.

מותג הטיפוח אלונה שכטר, שמוצריו מבוססים על תמציות צמחי מרפא, מציע מוצרי טיפוח יומיומיים, בגרסאות מיני, לשגרת טיפוח יומיומית בפורמט ידידותי לנסיעות.

מותג הטיפוח אלונה שכטר, שמוצריו מבוססים על תמציות צמחי מרפא, מציע מוצרי טיפוח יומיומיים, בגרסאות מיני, לשגרת טיפוח יומיומית בפורמט ידידותי לנסיעות.

ג'י שוק: קחו את הזמן

ג'י שוק: קחו את הזמן

ג'י שוק: קחו את הזמן

מותג השעונים G-SHOCK משיק בישראל סדרת שעוני יוניסקס חדשה בעיצוב עתידני ובדוגמת הסוואה. השעונים עמידים ומתאימים לטיולים ולפעילויות אקסטרים, עם עמידות לזעזועים ולמים, תאורת LED, וסוללה בעלת אורך חיים של כ־10 שנים.

מותג השעונים G-SHOCK משיק בישראל סדרת שעוני יוניסקס חדשה בעיצוב עתידני ובדוגמת הסוואה. השעונים עמידים ומתאימים לטיולים ולפעילויות אקסטרים, עם עמידות לזעזועים ולמים, תאורת LED, וסוללה בעלת אורך חיים של כ־10 שנים.

מותג השעונים G-SHOCK משיק בישראל סדרת שעוני יוניסקס חדשה בעיצוב עתידני ובדוגמת הסוואה. השעונים עמידים ומתאימים לטיולים ולפעילויות אקסטרים, עם עמידות לזעזועים ולמים, תאורת LED, וסוללה בעלת אורך חיים של כ־10 שנים.

ניין ווסט מציעה מגפון, המשלב בין גפת עור לחלק עליון דמוי גרב סרוגה וגמישה. סוליית טרקטור גסה ומסיבית למראה ” צ’אנקי” טרנדי.

ניין ווסט מציעה מגפון, המשלב בין גפת עור לחלק עליון דמוי גרב סרוגה וגמישה. סוליית טרקטור גסה ומסיבית למראה ” צ’אנקי” טרנדי.

ניין ווסט מציעה מגפון, המשלב בין גפת עור לחלק עליון דמוי גרב סרוגה וגמישה. סוליית טרקטור גסה ומסיבית למראה ” צ’אנקי” טרנדי.

רשת גלי השיקה קולקציית נעלי גברים של המותג קאטרפילר, ביניהם מגפיים גבוהים בסגנון צבאי. הגפה חזקה ואטומה עשויה עור, עם סוליה יציבה ונוחה. מתאימה לטיולים וליומיום.

רשת גלי השיקה קולקציית נעלי גברים של המותג קאטרפילר, ביניהם מגפיים גבוהים בסגנון צבאי. הגפה חזקה ואטומה עשויה עור, עם סוליה יציבה ונוחה. מתאימה לטיולים וליומיום.

רשת גלי השיקה קולקציית נעלי גברים של המותג קאטרפילר, ביניהם מגפיים גבוהים בסגנון צבאי. הגפה חזקה ואטומה עשויה עור, עם סוליה יציבה ונוחה. מתאימה לטיולים וליומיום.

מותג המשקפיים, L.G.R, מציע משקפי שמש תואמות לסתיו ולימים הקרירים, עם דגם הדגל האייקוני Algiers. פלטת הצבעים טבעית וחמה, העדשות פוטוכרומיות מתחלפות, בהתאם לשינויי האור. המסגרת המתוחכמת נעשית בעבודת יד.

מותג המשקפיים, L.G.R, מציע משקפי שמש תואמות לסתיו ולימים הקרירים, עם דגם הדגל האייקוני Algiers. פלטת הצבעים טבעית וחמה, העדשות פוטוכרומיות מתחלפות, בהתאם לשינויי האור. המסגרת המתוחכמת נעשית בעבודת יד.

מותג המשקפיים, L.G.R, מציע משקפי שמש תואמות לסתיו ולימים הקרירים, עם דגם הדגל האייקוני Algiers. פלטת הצבעים טבעית וחמה, העדשות פוטוכרומיות מתחלפות, בהתאם לשינויי האור. המסגרת המתוחכמת נעשית בעבודת יד.

מותג האופנה PURPLE מציג שמלת קאלקי. שמלה אוורירית במראה בוהמייני. משדרת רכות ונינוחות. מגיעה עם וי עמוק וגומי מחטב באזור המותן.

מותג האופנה PURPLE מציג שמלת קאלקי. שמלה אוורירית במראה בוהמייני. משדרת רכות ונינוחות. מגיעה עם וי עמוק וגומי מחטב באזור המותן.

מותג האופנה PURPLE מציג שמלת קאלקי. שמלה אוורירית במראה בוהמייני. משדרת רכות ונינוחות. מגיעה עם וי עמוק וגומי מחטב באזור המותן.

המותג RESERVED מציע עליונית קימונו, שילוב של נינוחות, שיק וסטייל עכשווי. הגזרה משוחררת ונשפכת, הסילואט הקימונואי מוסיף טאץ' אופנתי ומדויק.

המותג RESERVED מציע עליונית קימונו, שילוב של נינוחות, שיק וסטייל עכשווי. הגזרה משוחררת ונשפכת, הסילואט הקימונואי מוסיף טאץ' אופנתי ומדויק.

המותג RESERVED מציע עליונית קימונו, שילוב של נינוחות, שיק וסטייל עכשווי. הגזרה משוחררת ונשפכת, הסילואט הקימונואי מוסיף טאץ' אופנתי ומדויק.

הלב הכחול: נוח עם גולדי

הלב הכחול: נוח עם גולדי

הלב הכחול: נוח עם גולדי

רשת הנעליים הלב הכחול מציגה את GOLDIE של מותג ההנעלה הגרמני CAPRICE, סניקרס לנשים בעיצוב מינימליסטי. מצוידת ברפידת MEMOTION לריכוך הצעדים ולנוחות.

רשת הנעליים הלב הכחול מציגה את GOLDIE של מותג ההנעלה הגרמני CAPRICE, סניקרס לנשים בעיצוב מינימליסטי. מצוידת ברפידת MEMOTION לריכוך הצעדים ולנוחות.

רשת הנעליים הלב הכחול מציגה את GOLDIE של מותג ההנעלה הגרמני CAPRICE, סניקרס לנשים בעיצוב מינימליסטי. מצוידת ברפידת MEMOTION לריכוך הצעדים ולנוחות.