לכבוד סוכות שופרסל שוחטת את מחיר האנטרקוט ל-99 שקל מ-189.90 שקל: הרשת יצאה במבצע ליומיים על בקר אנגוס טרי מצונן - 99 שקל לק"ג אנטריקוט, סינטה ושייטל, שהיא מייבאת בעצמה בייבוא ישיר מדרום אמריקה. המבצע תקף עד מחר (שישי) או עד גמר המלאי, בסניפי יוניברס, שופרסל דיל, שלי, אקספרס ובשופרסל אונליין.

בענף טוענים שחול המועד הוא חג שמאופיין במנגל ומי שקצב המכירות שלו לא מספק, עלול להיתקע עם סחורה ולהשמיד אותה. שופרסל הציעה עד כה השבוע אנטרקוט ב-149.90 שקל במבצע וכעת העמיקה עוד יותר את ההנחה

גלריה המבצע בשופרסל

איפה עוד זול?

מחירי המבצע של שופרסל הם העמוקים בשוק, אבל פה ושם מצאנו זול יותר. קחו בחשבון שלא בכל הרשתות מוכרים אנגוס ולא בכולן האיכות זהה.

סניף אושר עד בראשל"צ מוכר אנטרקוט ב-99.90 שקל וכך גם קינג סטור בב"ש (שם זה מבצע עד 27 בספטמבר). ביוחננוף המחיר הוא 129.90 שקל ובוויקטורי 139 שקל במקום 159 שקל. בקרפור סיטי תשלמו 259.90 שקל.

ק"ג אונטריב טרי נמכר בזול בויקטורי: 69.90 שקל, בשופרסל הוא מוצע ב-89.90 שקל או 2 ב-140 שקל.

נתח כתף מספר 5 נמכר בשופרסל וביוניברס ב-99.90 שקל לק"ג, ממש כמו בוויקטורי, אבל במחסני השוק (מהדרין): 89.90 שקל במקום 109.90 שקל.

שופרסל מוכרת ק"ג סינטה בכל הארץ ב-99 שקל כאמור, אבל בשני סניפים שלה בירושלים מצאנו סינטה ב-89.90 שקל. עדיין זול יותר באושר עד ירושלים: 69.80 שקל, ובקשת טעמים 89.90 שקל, אבל לא בכל הסניפים. לשם השוואה באושר עד מחיר הנתח: 129.90 שקל וברמי לוי 149.90 שקל.

אסאדו בקר טרי נמכר בזול ביוחננוף: 3 ק"ג ב-99.90 שקל (במקום 69.90 שקל לק"ג, בקנייה מעל 99 שקל). שופרסל מוכרת אסאדו בקר עם עצם במבצע 2 ב-120 שקל.

ויקטורי מוכרת שייטל ב-99.90 שקל לק"ג, מחיר דומה למחיר המבצע של שופרסל וכך גם מחסני השוק.

מחיר אנטרקוט לפני המבצע

מחירי הבשר זינקו לעומת החג בשנה שעברה

שימו לב שלעומת החג בשנה שעברה, שופרסל העלתה את מחירי הבשר, אחרי שעברה לייבוא עצמי. אנטרקוט התייקר ביוניברס מ-149 שקל לק"ג בשנה שעברה ל-189 שקל השנה, 40 שקל יותר והתייקרות של כ-27%. המבצע מוריד את המחיר ב-33%-48%.

סינטה התייקרה בשופרסל ב-7% מ-139.90 שקל ל-149.90 שקל ושייטל נמכר בשנה שעברה ביוניברס ובשופרסל דיל ב-99.90 שקל לק"ג והשנה ב-129.90 שקל וב-139.90 שקל לק"ג, התייקרות של כ-30%-40%.

גם רשתות אחרות העלו מחירי בשר בקר מצונן. AM:PM מכרה אנטרקוט בשנה שעברה ב-178 שקל לקילו והשנה ב-280 שקל, התייקרות של 57%. גם בטיב טעם, סטופ מרקט, פוליצר וקרפור חלו התייקרויות באנטרקוט.

טיב טעם מכרה ק"ג שייטל ב-95.90 שקל ב-2025 והשנה ב-104.90 שקל התייקרות של 10.5%.

ביוחננוף המחיר לקילו שייטל עלה ב-10% מ-99.90 שקל ל-109.90 שקל. בקרפור היתה התייקרות בשייטל של כ-17%.

כמה עולה בשר טחון?

ביומיום, הצרכנים בישראל מתעניינים באטליז בעיקר בבשר טחון. מחירי בשר טחון עלו בשנים האחרונות, למרות שזה מוצר הבקר הטרי הכי נמכר בקצבייה.

נזכיר ששופרסל מכרה בשר טחון מצונן ב-28 שקל לק"ג לפני כ-4 שנים, במסגרת מכרז משרד הכלכלה לייבוא בשר טרי במכסות פטורות ממכס. המחירים במסגרת המכרז היו 35-28 שקל לק"ג ופוקחו על-ידי המדינה. מאז בוטל המכס ובוטל המכרז.

האם הורדת המכס ופתיחת השוק לייבוא הורידה מחירים? ההיפך הוא הנכון. מאז המחיר בשופרסל עלה בכ-185%: יוניברס מכרה באוקטובר 2025 ק"ג בשר בקר טחון טרי ב-69.90 שקל וכעת הוא נמכר ב-79.80 שקל, 10 שקלים יותר והתייקרות של יותר מ-14%. המבצע השנה על בשר טחון טוב יותר ממבצע החג של השנה שעברה: 50 שקל לק"ג. בשופרסל דיל חלה התייקרות דומה.