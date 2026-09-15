בשיתוף בנק לאומי

מאות אלפי ישראלים עזבו בשלוש השנים האחרונות את שגרת חייהם ועלו על מדים. הם הותירו מאחור משפחות, ילדים, בני ובנות זוג, עסקים ומקומות עבודה, ויצאו להגן על ביטחון המדינה. על רקע המציאות הזו, הוקמה לפני כשנה קרן סיוע ייחודית בהיקף של 430 מיליון שקל, שהעניקה למשרתי מילואים הלוואות בריבית מסובסדת וקבועה של 2% בלבד בשנה. בעקבות הביקוש, החליטו השותפים להשיק קרן נוספת בהיקף דומה.

הקרן הנוספת, שהוקמה גם היא בשיתוף הסוכנות היהודית, הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה, קרן שוסטרמן-ישראל ובנק לאומי, תאפשר למשרתי מילואים ששירתו לפחות 200 ימי מילואים מאז 7 באוקטובר, או 30 ימי שירות במהלך השנה האחרונה או חיילי מילואים שנפצעו במהלך המלחמה מ- 7.10.23, ושלא מימשו את ההטבה במסגרת הקרן הקודמת, לקבל הלוואה של עד 40 אלף שקל לכל מטרה, לתקופה של ארבע שנים.

"אין משימה חשובה יותר למדינת ישראל מאשר לעמוד לצד אנשי ונשות המילואים. הם ליבת החוסן הלאומי ועמוד השדרה של ביטחוננו", אמר מנכ"ל הסוכנות היהודית, יהודה סטון. "כאשר אדם עוזב את משפחתו ואת מקור פרנסתו כדי להגן על כולנו, חובתנו כחברה וכעם היא לתמוך בו ולהקל עליו ככל הניתן".

צילום: דרור סיתהכל





מאמץ רחב לחיזוק העורף הכלכלי

הקרן החדשה היא חלק ממערך תמיכה רחב יותר שנבנה מאז 7 באוקטובר. הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה גייסו עד כה למעלה מ-900 מיליון דולר לטובת שיקום וחיזוק ישראל, בעוד שהסוכנות היהודית העמידה מאות מיליוני שקלים לסיוע חירום, לרבות מענקים והלוואות לכ-20 אלף בעלי עסקים ברחבי הארץ.

"מאז 7 באוקטובר נאלצו מאות אלפי ישראלים לעזוב את משפחותיהם ואת פרנסתם, לשאת בנטל כבד ולהגן על מדינת ישראל באחת התקופות המאתגרות בתולדותיה", אמר אריק פינגרהוט, נשיא ומנכ"ל הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה. "בעבור יהדות צפון אמריקה, זה אינו רק מאבקה של ישראל, אלא מאבקו של העם היהודי כולו".

מי זכאי להטבה?

צילום: דרור סיתהכל

הקרן מיועדת ללקוחות כל הבנקים. הזכאים יוכלו להגיש בקשה לקבלת הלוואה בריבית קבועה של 2% בלבד, שתשמש לכל מטרה, החל מחיזוק עסקים ועד כיסוי הוצאות שוטפות והוצאות משפחתיות.

"השותפות עם הסוכנות היהודית והפדרציות היהודיות הוכיחה את עצמה בקרן הקודמת, ואנו שמחים להמשיך ולהעמיד פתרונות למען משרתי המילואים", אמר איל אפרת, ראש החטיבה הבנקאית בבנק לאומי. "בשנים האחרונות נחשפנו מקרוב לאתגרים הרבים שעימם מתמודדים חיילות וחיילי המילואים, ובראשם חוסר הוודאות והקושי לתכנן את חייהם חודשים קדימה. הלוואה בתנאים מועדפים יכולה לסייע להם להתייצב כלכלית ולהקל על ההתמודדות היומיומית". לדבריו, המהלך מצטרף לשורה של הטבות ויוזמות שקידם בנק לאומי בשלוש השנים האחרונות עבור משרתי המילואים וכוחות הביטחון.

ביטוי לערבות ההדדית בין ישראל ליהדות העולם

מעבר למשמעות הכלכלית, הקרן מהווה ביטוי נוסף לקשר ההדוק בין ישראל ליהדות התפוצות. לדברי פינגרהוט, מדובר במסר ברור של סולידריות וערבות הדדית בתקופה מאתגרת. "זהו ביטוי לערבות ההדדית שמחברת אותנו ומסר ברור לאזרחי ישראל שהם אינם לבד", אמר.

סטון הוסיף כי "הסוכנות היהודית ושותפיה ממשיכים להתייצב לצד החברה הישראלית ברגעי מבחן. הקרן, שהוקמה פעם נוספת בסיוע תורמים יהודים מצפון אמריקה, ממחישה כיצד הסולידריות והשותפות בין ישראל ליהדות העולם מתורגמות למעשים ולסיוע ממשי".

משפחות משרתי המילואים ( קרדיט: Shutterstock )

"לוודא שאף חייל לא נשאר לבד"

לדברי פינגרהוט, המחויבות של יהדות צפון אמריקה לישראל תימשך גם בעתיד. "כפי שעמדנו לצד ישראל בשנים האחרונות, כך נמשיך לעמוד כתף אל כתף, בתמיכה ובשותפות מלאה", אמר.

הקרן היא חלק ממערך רחב של תוכניות שמפעילה הסוכנות היהודית, ובהן תוכנית "כנפיים" המלווה אלפי עולים חדשים המשרתים בצה"ל ובמערך המילואים, הרחק ממשפחותיהם ומארצות מוצאם.

"האחריות שלנו כעם היא לוודא שאף חייל, עולה חדש או איש מילואים לא נשאר לבד", סיכם סטון. "זהו הבסיס לחוסן החברתי והלאומי שלנו, לא פחות מהחוסן הביטחוני".

מה חשוב לדעת על הקרן? היקף הקרן הוא 400 מיליון שקל. הזכאות היא למשרתי מילואים ששירתו 200 ימים מאז ה-7 באוקטובר, או 30 ימים החל מה-1 בספטמבר 2025, או משרתי מילואים שנפצעו במהלך שירות המילואים החל מה-7 באוקטובר, 2023.

סכום ההלוואה הוא עד 40 אלף שקל, תקופת ההלוואה היא 4 שנים עם ריבית קבועה של 2 אחוזים. הקרן פתוחה ללקוחות כל הבנקים.

דיסקליימרים:

פרטים נוספים על הקרן וההליך לקבלת הלוואות באתר לאומי.

• אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

• מתן האשראי בכפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו.