בשיתוף הפניקס בית השקעות

בבוקר שאחרי הבחירות הבורסה בתל אביב נכנסת לדריכות. תגובות חדות או תנודתיות בשווקים בעקבות אירועים פוליטיים אינן תופעה ייחודית לישראל. הלקח המרכזי מאירועים כאלה הוא שהשווקים אינם מגיבים לזהות הנבחרים או לסיסמאות, אלא למדיניות הצפויה, לשמירה על מסגרת התקציב ולאחריות הכלכלית של הממשלה הנכנסת.

צילום: טומי הרפז

"המבחן האמיתי הוא התקציב והיכולת להתמודד עם האתגרים המרכזיים של המשק", מסבירה רינת אשכנזי, הכלכלנית הראשית של הפניקס בית השקעות, לקראת וובינר מיוחד שייערך היום בשעה 17:00 תחת הכותרת "היום שאחרי הבחירות – ניתוח השוק בראי התוצאות ומה צפוי בהמשך?"

"המשקיעים יתמקדו ביכולתה של הממשלה הבאה להתמודד עם האתגרים המבניים של המשק - הנטל הביטחוני והשלכותיו על הגירעון ועל מסלול החוב, אתגרי הפריון והדמוגרפיה, שילוב האוכלוסייה החרדית והערבית בשוק העבודה, וההיערכות לשינויים שמחוללת הבינה המלאכותית", אומרת אשכנזי. "המבחן הראשון יהיה תקציב 2027, ובעיקר סדרי העדיפויות שבו, המחויבות לצמצום הגירעון והיכולת לקדם רפורמות שיתמכו בצמיחה ארוכת הטווח. חברות הדירוג יבחנו אותו מקרוב".

באיזה מצב הגיעה הכלכלה הישראלית ליום הבחירות?

"בסך הכול, כלכלת ישראל הפגינה חוסן לאורך שלוש שנות מלחמה, והמשק החל בתהליך של חזרה לשגרה. חוסן זה נשען במידה רבה על ענף ההייטק, התעשייה הביטחונית, ענפי תעשייה מסורתיים והמסחר", מוסיפה אשכנזי. "למרות האתגרים המשמעותיים שיצרה המלחמה, הצרכן הישראלי המשיך בשגרת חייו, ושוק העבודה הצליח לשמור על תפקוד, גם לנוכח גיוסי המילואים הנרחבים והיעדרות עובדים מהמגזר העסקי".

לדבריה, "בשנת 2025 צמחה הכלכלה הישראלית ב-3.5%. התחזית לשנת 2026 עומדת על צמיחה של 5.6%, ובשנת 2027 צפויה הצמיחה להאיץ ל-7.5%. עם זאת, כאשר מנטרלים את השפעת פעילות הייצור בחו"ל של חברות ישראליות, תמונת הצמיחה מתונה יותר: 2.1% בשנת 2025, תחזית של 3.4% בשנת 2026 ו-5.1% בשנת 2027".

"בנק ישראל ומשרד האוצר תרמו לחיזוק יכולתו של המשק לספוג זעזועים באמצעות מדיניות כלכלית אחראית לשמירה על יציבותה של המערכת הפיננסית", מציינת אשכנזי. "המשך הזרמת ההשקעות הזרות, התחזקות השקל והפעילות בשוק ההון מעידים גם הם על חוסנה של הכלכלה הישראלית ועל האמון בה, הן מצד הגופים המוסדיים והן מצד משקיעים זרים".

עם זאת, היא מדגישה כי "אין להתעלם מהמחיר הכלכלי הכבד של שנות המלחמה״. לדברי אשכנזי, "הוצאות הביטחון הוכפלו, ויחס החוב הציבורי לתוצר עלה. אמנם ישראל נכנסה לתקופה זו עם רמת חוב נמוכה יחסית, אך בשנת 2026 יחס החוב לתוצר צפוי לעמוד על כ-70%".

איזה טיפ או עצה מקצועית היית נותנת למשקיעים הפועלים בשוק בימים הקרובים?

"לא לפעול מתוך דחף וכתגובה לאירועים נקודתיים", מדגישה אשכנזי. "חשוב לבסס את החלטות ההשקעה על מידע אמין ותמיד חשוב שתיק ההשקעות שיהיה מותאם לרמת הסיכון של המשקיע ולטווח ההשקעה שלו".

צילום: טומי הרפז

הוובינר המיוחד שיוזם הפניקס בית השקעות, "היום שאחרי הבחירות - ניתוח השוק בראי התוצאות ומה צפוי בהמשך?", ייערך היום, יום רביעי, בשעה 17:00, בהשתתפות מנכ"ל הפניקס בית השקעות, אבנר חדד, והכלכלנית הראשית, רינת אשכנזי. המפגש מיועד ללקוחות החברה ולכלל ציבור המשקיעים המבקשים להבין לעומק את תמונת המצב, ומטרתו לספק ניתוח כלכלי המבוסס על נתונים בלבד. ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום ומספר המשתתפים מוגבל. לכניסה לוובינר לחצו כאן.

משכן הכנסת ( צילום: Alex Donin / Shutterstock )





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