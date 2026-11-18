רכישת דירה היא אחת ההחלטות הכלכליות המשמעותיות בחיי משפחה. לצד בחירת השכונה והתכנון המתאים, הרוכשים נדרשים כיום לבחון בקפידה את המחיר, את תנאי התשלום ואת עלויות המימון. על הרקע הזה חוזר יריד הדירות של קטה גרופ ועופר הקניון הגדול בפתח תקווה, לאחר אירוע ראשון שהתקיים בתחילת השנה.

היריד ייערך בין 19 ל־21 בנובמבר במתחם ייעודי בלב הקניון, שיוקם לדברי המארגנים בהשקעה של כחצי מיליון שקל. במשך שלושה ימים יוצגו בו כ־20 פרויקטים למגורים ברחבי פתח תקווה, עם הנחות של עד 300 אלף שקל והטבות נוספות במסגרת האירוע.

גלריה מגדל KATA IDOL ( הדמיה: ויו פוינט )





כ־20 פרויקטים במקום אחד

ההיצע ביריד משתרע על פני אזורים שונים בעיר, בהם המרכז השקט, קרול, אם המושבות והקריה האקדמית. הוא מיועד לזוגות צעירים, למשפרי דיור ולמשקיעים המבקשים להשוות בין אפשרויות מגורים ומסלולי רכישה בלי לעבור בין משרדי מכירות שונים.

לצד הפרויקטים המשווקים כיום תציג קטה גרופ חמישה פרויקטים חדשים: ברחוב צה״ל ברמת ורבר, ברחוב כץ בכפר גנים, ברחוב אבו רביע בעין גנים, בקיש 12 וברחוב הרצוג בכפר אברהם. במסגרת היריד תתאפשר הרשמה מוקדמת לפרויקטים אלה.

המבקרים יוכלו להתרשם מהדמיות ומסיורים וירטואליים, לשוחח עם נציגי החברה ולקבל במקום ייעוץ בנושאי משכנתאות ומימון. ריכוז המידע עשוי לסייע בבחינת ההבדלים בין הפרויקטים ובקבלת החלטה המבוססת על צרכים ויכולת כלכלית.

מתחם סוף רוטשילד ( הדמיה: סטודיו הקובייה )





הנחות של מאות אלפי שקלים

על פי הודעת המארגנים, בפרויקט חפץ חיים תוצע ביריד דירת ארבעה חדרים ב־2.25 מיליון שקל, לעומת מחיר מוצג של 2.55 מיליון שקל — הנחה של 300 אלף שקל. בפרויקט נביאים 17–19 תוצע דירת שלושה חדרים ב־2.01 מיליון שקל, לעומת 2.25 מיליון שקל — פער של 240 אלף שקל.

לצד ההנחות מתוכננים מסלולי תשלום ומימון, בהם תנאי 90/10, מסלול ״שלם וקבל מפתח״ וסבסוד ריביות. בין ההטבות שהוזכרו: מטבח משודרג, מחיר ללא הצמדה למדד ופטור משכר טרחת עורך דין. ההצעות משתנות בין הפרויקטים, כפופות לתנאים ומיועדות למבקרים שנרשמו ליריד.

משה סנה ( הדמיה: סטודיו הקובייה )





מפגש בין נדל״ן לקמעונאות

לדברי נעמי סימן טוב, מנכ״לית עופר הקניון הגדול, חזרת היריד נובעת מהצלחת האירוע הקודם ומהרצון להנגיש לרוכשים מגוון פרויקטים במקום אחד. ״אנו רואים חשיבות רבה ביצירת הזדמנויות חדשות עבור רוכשי הדירות, במיוחד בתקופה שבה שוק הנדל״ן מתמודד עם אתגרים וסביבת ריבית מורכבת״, מסרה.

גבי אטר, סמנכ״ל השיווק והמכירות של קטה גרופ, מציג את הרעיון כיצירת כוח קנייה מרוכז. לדבריו, המבקרים ייהנו מ״מחירי קבוצה״, בדומה להטבות שמציע מועדון צרכנות. מטרת המהלך, לדבריו, היא לאפשר למשפחות ולמשקיעים לבחון רכישת דירה בתנאים מועדפים.

קטה גרופ מדווחת כי היא משווקת כ־25 פרויקטים ברחבי הארץ, בין היתר בתל אביב, גליל ים, רמת גן וחולון, וכי יותר מ־1,300 יחידות דיור נמצאות בשלבי ביצוע שונים. החברה מסרה גם כי גייסה לאחרונה 103 מיליון שקל בהנפקת איגרות חוב בבורסה בתל אביב.

עבור מי שנמצא בתהליך חיפוש דירה, היריד מציע הזדמנות לרכז את הבדיקה בשלושה ימים: להכיר פרויקטים, להשוות הצעות ולברר את פרטי המימון. לפני חתימה על עסקה חשוב לבדוק את מפרט הדירה, לוחות הזמנים, ההצמדות, העלויות הנלוות ואת מלוא תנאי ההטבה.