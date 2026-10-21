ישראליות שקונות באתר ספורה בריטניה גילו שהמשלוח המוזל לישראל נעלם ודורשים מהן 169.7 שקל, או 103.5 שקל למשלוח אקספרס. עד כה ישראלים יכלו להזמין מאתר ספורה בריטניה בעלות משלוח של 6.95 פאונד (כ-28.8 שקל) וחינם בקנייה מעל 50 פאונד. לא כל המוצרים נשלחים לארץ אבל אפשר להזמין משם מותגים כמו RHODE, שרלוט טילברי, גלואו רספי, סול דה ז'נרו, אנסטסיה בוורלי הילס ורייר ביוטי.

לאחרונה, בנות שמו לב שבוטל השילוח המוזל ואפשר לשלוח מספורה לארץ רק בשילוח אקספרס באמצעות DHL ב-41-25 פאונד. תקלה זמנית, מחסור בטיסות, או שינוי מדיניות? לקוחות שפנו לחברה נענו בכך שכרגע זו דרך השילוח היחידה.

גלריה סניף של רשת ספורה ( צילום: Shutterstock )

41 פאונד למשלוח. המחיר החדש ( צילום מסך )

מחיר המשלוח הקודם ( צילום מסך )

בנוסף, יש לקוחות שטוענות שהזמנות שנעשו לפני השינוי בוטלו במפתיע או מתעכבות זמן רב. חלק מהלקוחות האלה קיבלו החזר מחברות האשראי אחרי שהחבילה פשוט לא הגיעה, וחלקן מדווחות שקיבלו זיכוי מספורה ואפילו שובר פיצוי.

לקוחה סיפרה ל-ynet: "גיליתי שהמשלוח התייקר ואין לי מאיפה להזמין. החבילה האחרונה שלי מספורה הוחזרה בשדה התעופה בלונדון כי 'נכשלה בבדיקת השיקוף'".

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בקבוצת הפייסבוק "'האתר הפולני' וכל מה שחם ברשת", לקוחות דיווחו שהחבילות שלהן מתעכבות. אחת מהן כתבה: "האם קרה או חלמתי חלום (בלהות)? מה קרה עם ספורה UK? הפסיקו לשלוח לארץ? קיבלתי מהם היום מייל מאוד מוזר בעקבות שתי ההזמנות האחרונות שלי שלא הגיעו. קרה לעוד מישהו?".