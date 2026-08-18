הגופייה של מייקל ג'ורדן ממשחק מס' 3 בגמר ה-‏NBA‏ של 1998 יוצאת למכירה פומבית ב-15 ‏בספטמבר, והערכת המחיר שהוצמדה לפריט היא לפחות 10 מיליון דולר. החולצה אף עשויה ‏לשבור את שיא המכירה של 10.1 מיליון דולר, שנקבע ב-2022 עבור הגופייה ממשחק מס' 1 ‏באותה סדרת גמר של שיקגו בולס נגד יוטה ג'אז. ההערכה משקפת את אמת המידה המוקדמת ‏ואת התפיסה ששוק המזכרות היה פחות חזק ב-2022 מכפי שהוא היום. המכירה מנוהלת בידי ‏בית המכירות ג'ופיטר, והגופייה תוצג בגלריית פרי פארקינג בניו יורק מ-15 עד 20 בספטמבר ‏ובקאנון קולקטיבלס בלוס אנג'לס מ-21 עד 26 בספטמבר.‏

האותנטיות של הגופייה אומתה על ידי מאמת חיצוני, מייגריי, ונקבע כי אכן מדובר בפריט שלבש ‏הכוכב במשחק מס' 3 בסדרה,

גלריה מייקל ג'ורדן בגמר פלייאוף ה-NBA ב-1993 ( צילום: ‏AP Photo/Beth A. Keiser )

שהתקיים ב-7 ביוני 1998 והסתיים בתוצאה חד צדדית של 96-‏‏54. אותה עונה, שהסתיימה באליפות השישית והאחרונה של ג'ורדן עם הבולס, ידועה גם בכינוי ‏‏"הריקוד האחרון" של מייקל ג'ורדן. "הריקוד האחרון הוא אכן אחד הפרקים המכוננים בהיסטוריה ‏של הספורט", אמרה מנהלת המכירות הגלובלית של ג'ופיטר קייטלין דונובן לסוכנות רויטרס.‏

שיאי מכירות פומביות

אספנים ישוו את המכירה לשני מדדים שממסגרים את השוק הנוכחי. השיא העומד לגופיית ‏כדורסל שנמכרה במכירה פומבית הוא 10.1 מיליון דולר, ששולמו ב-2022 עבור הגופייה של ‏ג'ורדן ממשחק מס' 1 באותה סדרת גמר ב-1998. השיא הכללי עבור פריט ספורט ששימש ‏בתחרות כלשהי שייך לחולצה שלבש החובט האגדי בייב רות' בסדרת ה-‏World Series‏ של ליגת ‏הבייסבול ב-1932: החולצה נמכרה ב-2024 בסכום שיא של 24.12 מיליון דולר, בזכות החבטה ‏המפורסמת שלו (‏called shot‏) מאותו משחק. ‏

החולצה שלבש בייב רות' בסדרת הגמר ב-1932 ( צילום: AP Photo/LM Otero )

הסכומים האסטרונומיים הללו עבור פריט בודד משקפים גם את הדינמיקה המשתנה בנוגע ‏לפריטי אספנות של כוכבי ספורט: בתקופתו של ג'ורדן ככדורסלן פעיל טרם הייתה דינמיקה ‏מוסדרת שבה שוחררו לשוק באופן סדיר מדי משחק של כוכבים, מה שהופך פריטים כמו החולצה ‏של ג'ורדן לנדירים הרבה יותר מאשר פריטים דומים של כוכבים בתקופה מאוחרת יותר. ‏

המכירה מגיעה גם על רקע ביקוש מתמשך לפריטים הקשורים לג'ורדן במגוון קטגוריות. ג'ורדן ‏נותר הספורטאי בעל החיפושים הרבים ביותר באיביי מדי חודש, ומכירות שקשורות אליו הגיעו ‏לכ-19.4 מיליון דולר ביולי האחרון. אשר לתג המחיר המוערך לגופיית משחק 3, הוא מתודלק בין ‏היתר גם בשל העובדה שהיה זה משחק חד צדדי ומכריע בסדרת הגמר של עונת 1997/98, ‏שממשיכה לרתק אספנים ואוהדים כאחד.‏