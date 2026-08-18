הגופייה של מייקל ג'ורדן ממשחק מס' 3 בגמר ה-NBA של 1998 יוצאת למכירה פומבית ב-15 בספטמבר, והערכת המחיר שהוצמדה לפריט היא לפחות 10 מיליון דולר. החולצה אף עשויה לשבור את שיא המכירה של 10.1 מיליון דולר, שנקבע ב-2022 עבור הגופייה ממשחק מס' 1 באותה סדרת גמר של שיקגו בולס נגד יוטה ג'אז. ההערכה משקפת את אמת המידה המוקדמת ואת התפיסה ששוק המזכרות היה פחות חזק ב-2022 מכפי שהוא היום. המכירה מנוהלת בידי בית המכירות ג'ופיטר, והגופייה תוצג בגלריית פרי פארקינג בניו יורק מ-15 עד 20 בספטמבר ובקאנון קולקטיבלס בלוס אנג'לס מ-21 עד 26 בספטמבר.
האותנטיות של הגופייה אומתה על ידי מאמת חיצוני, מייגריי, ונקבע כי אכן מדובר בפריט שלבש הכוכב במשחק מס' 3 בסדרה,
שהתקיים ב-7 ביוני 1998 והסתיים בתוצאה חד צדדית של 96-54. אותה עונה, שהסתיימה באליפות השישית והאחרונה של ג'ורדן עם הבולס, ידועה גם בכינוי "הריקוד האחרון" של מייקל ג'ורדן. "הריקוד האחרון הוא אכן אחד הפרקים המכוננים בהיסטוריה של הספורט", אמרה מנהלת המכירות הגלובלית של ג'ופיטר קייטלין דונובן לסוכנות רויטרס.
שיאי מכירות פומביות
אספנים ישוו את המכירה לשני מדדים שממסגרים את השוק הנוכחי. השיא העומד לגופיית כדורסל שנמכרה במכירה פומבית הוא 10.1 מיליון דולר, ששולמו ב-2022 עבור הגופייה של ג'ורדן ממשחק מס' 1 באותה סדרת גמר ב-1998. השיא הכללי עבור פריט ספורט ששימש בתחרות כלשהי שייך לחולצה שלבש החובט האגדי בייב רות' בסדרת ה-World Series של ליגת הבייסבול ב-1932: החולצה נמכרה ב-2024 בסכום שיא של 24.12 מיליון דולר, בזכות החבטה המפורסמת שלו (called shot) מאותו משחק.
הסכומים האסטרונומיים הללו עבור פריט בודד משקפים גם את הדינמיקה המשתנה בנוגע לפריטי אספנות של כוכבי ספורט: בתקופתו של ג'ורדן ככדורסלן פעיל טרם הייתה דינמיקה מוסדרת שבה שוחררו לשוק באופן סדיר מדי משחק של כוכבים, מה שהופך פריטים כמו החולצה של ג'ורדן לנדירים הרבה יותר מאשר פריטים דומים של כוכבים בתקופה מאוחרת יותר.
המכירה מגיעה גם על רקע ביקוש מתמשך לפריטים הקשורים לג'ורדן במגוון קטגוריות. ג'ורדן נותר הספורטאי בעל החיפושים הרבים ביותר באיביי מדי חודש, ומכירות שקשורות אליו הגיעו לכ-19.4 מיליון דולר ביולי האחרון. אשר לתג המחיר המוערך לגופיית משחק 3, הוא מתודלק בין היתר גם בשל העובדה שהיה זה משחק חד צדדי ומכריע בסדרת הגמר של עונת 1997/98, שממשיכה לרתק אספנים ואוהדים כאחד.
בהערכת המחיר כלולים כמה פרמטרים שאמורים להפוך את הפריט לנחשק – ויקר – במיוחד: היותו בעל זיקה ישירה לעונת אליפות, החיבור שלו למשחק איקוני ספציפי וכמובן ההשתייכות לג'ורדן עצמו, שנותר עד היום מותג שמניע מכירות.
פורסם לראשונה: 10:45, 18.08.26