טורניר אליפות ארצות הברית הפתוחה שנפתח אתמול (ראשון) בניו יורק, מעורר סערה ציבורית ולא מהסיבות הטובות. רבים זועמים על מחירי הכרטיסים הגבוהים שנמכרים בשוק המשני: כרטיס שנמכר במכירה רשמית ב-65 דולר נמכר בשוק המשני ביותר מ-300 דולר.

המיליארדר ביל אקמן ביקר את איגוד הטניס האמריקני (USTA) המפעיל את התחרות על כך שאיפשר לכרטיסים לטורניר להגיע למחירים כל כך גבוהים, במיוחד כשמדובר בכרטיסים שלא מבטיחים מיקום טוב באצטדיון. מהר מאוד הצטרף אליו לביקורת שותף מפתיע: ראש העיר ניו יורק זוהראן ממדאני, שרכש 1,000 כרטיסים מוזלים עבור תושבי העיר מבעוד מועד.

גלריה ג'וקוביץ', הלילה ( צילום: JULIAN FINNEY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

הטורניר ידוע במוניטין שלו כ"גרנד סלאם של העם". אלא שהתייקרות הכרטיסים פוגעת במעמד הזה ודוחקת את "העם" מחוץ למגרשים.

"ארצות הברית הפתוחה מנוהל על ידי ה-USTA, שהוא ארגון ללא כוונת רווח", כתב אקמן ברשתות החברתיות. "הרעיון שכרטיס שטח ליום הראשון עולה 363 דולר הוא אבסורדי. USTA צריך לקדם את ענף הטניס. איך כרטיס ב-363 דולר מתיישב עם השליחות הזו?". שיתוף הפעולה בין אקמן וממדאני הוא נדיר: השניים בילו חלק ניכר מהשנה האחרונה במאבק משני צדי הוויכוח על יוקר המחיה בניו יורק, ובנובמבר אקמן לקח חלק פעיל במאמצים למנוע את הבחירה בממדאני.

חלק ממדיניות

ההסבר להלם המחירים בטורניר הוא גם פשוט מאוד: הביקוש התפוצץ. במהלך העשור האחרון ארצות הברית הפתוחה נהפך לאירוע הקרוב יותר לפסטיבל תרבותי שמשלב בין ספורט, אופנה, סלבריטאים וצריכה ראוותנית. קוקטיל ההאנידיוז האייקוני שנמכר ב-23 דולר הוא מזמן לא רק משקה, אלא מזכרת, סמל סטטוס ותמונה שחייבים להעלות לרשתות חברתיות.

הקוקטייל האייקוני ( צילום: Alex Brandon/AP )

תאי הצפייה מלאים בסלבריטאים, משפיעני רשת פוקדים את תאי החסויות, והאצטדיון עלול להרגיש פחות כמו מגרש שבו נפגשים הטניסאים הטובים בעולם, אלא כמו מפגש מקדים לשבוע אופנה. כבר ב-2024 הטורניר משך אליו לראשונה יותר ממיליון מבקרים. לא נראה שהמספר ירד מתחת לרף הזה בשנים הקרובות.

נראה שזה חלק ממדיניות: קרייג טיילי, המנכ"ל החדש של ה-USTA, הגיע לתפקיד בקיץ האחרון לאחר יותר משני עשורים בראש איגוד הטניס של אוסטרליה. תחת פיקודו אוסטרליה הפתוחה חווה התפתחות דומה והפך מטורניר טניס פשוט לאירוע שמשלב ספורט ובידור שמושך אליו צופים רבים. בשבת, רגע לפני פתיחת הטורניר, אמר טיילי כי החזון שלו הוא "להפוך את ארה"ב הפתוחה לדיסנילנד של הטניס".

( צילום: Sarah Stier/Getty Images )

( צילום: רויטרס )

איגוד הטניס האמריקני מרוויח

כפי שאינספור תיירי מונדיאל גילו בתחילת הקיץ, החוק של מדינת ניו יורק מתיר מכירה חוזרת של כרטיסים למרבה במחיר. כך, פלטפורמת מכירות הכרטיסים טיקטמאסטר, השותפה הרשמית של ארצות הברית הפתוחה, פועלת משני צידי המתרס: היא מוכרת את הכרטיס במחיר המקורי ואז משמשת פלטפורמה למכירת הכרטיס מחדש.

ה-USTA מאשר שהוא מקבל חלק מהעמלות כאשר כרטיס מאומת נמכר מחדש, כך שאותו כרטיס יכול לייצר הכנסה עבור הארגון יותר מפעם אחת, אך סירב להגיב לשאלת ה'גרדיאן' לגבי גובה העמלה או כמה ההסדר מניב מדי שנה.

ה-USTA טוען שסגירת אפשרות המכירה החוזרת דרך טיקטמאסטר פשוט תדחוף קונים לפלטפורמות צד שלישי פחות מאובטחות. עם זאת, טיילי מודה כי המחירים בשוק המשני עלולים להפוך לבלתי אפשריים. "אחד האתגרים הגדולים שלנו הוא השוק המשני", אמר.

אך הארגון סירב לענות על שאלה בסיסית נוספת: כמה מלאי כרטיסים במחיר נקוב אכן מוצע למכירה לפני שכרטיסים מתחילים להופיע בשוק המשני. חשוב לציין בהקשר הזה שה-USTA בשונה מארגוני ספורט אחרים בארצות הברית, אינו עסק שמטרתו למקסם רווחים. הוא מוגדר כארגון ללא מטרות רווח שהאינטרס היחידי שלו הוא קידום הטניס.