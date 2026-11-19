תקלה באתר טרמינל X גרמה לכך שבנות קיבלו נעלי UGG (אג) גולדן סטאר אוולינה בצבע שגוי, והן כבר לא יזכו לקבל את הפריט המקורי שעליו שילמו. למה? כי הצבע שהזמינו אזל.

אופיר הזמינה בטרמינל נעלי UGG בצבע חום שוקולד (Burnt Cedar) תמורת 749.90 שקל, כשחלק מהסכום שולם באמצעות קרדיט באתר. תוך כדי שהמשלוח היה בדרך אליה, היא גילתה שהפריט הוחלף במערכת לצבע ערמוני (קאמל), וכשהמוצר הגיע הוא אכן היה בצבע ערמוני ולא בצבע החום העמוק שהוזמן.

גלריה ההזמנה שביצעה הלקוחה

המוצר שקיבלה

היא פנתה לשירות הלקוחות של החברה בוואטסאפ, ושם נאמר לה שאין החלפה ושתוכל לבצע החזרה ללא עלות. "אף אחד לא פנה אליי לומר לי שקרתה תקלה. אני פניתי אליהם, ולא הוצע לי פיצוי, רק החזרה ללא עלות".

למה לא להתקשר ולפצות?

במקביל, גם גיתית הזמינה את אותה נעל UGG בצבע חום שוקולד. לאחר ביצוע ההזמנה, היא שמה לב בעמוד ההזמנה שהמוצר שעומד להישלח אליה בפועל הוא בצבע חול (בז' בהיר) ולא בצבע חום שוקולד.

"אני קולטת שזה לא המוצר שהזמנתי, זה מין בז' מכוער ולא החום שוקולד שלי, הכי התעצבנתי", היא מספרת. "ואז ניסיתי לתפוס אותם בשירות הלקוחות בוואטסאפ, הם לא עונים, או עונים ואז מסננים אותי. בסוף חוזרים אליי ואני אומרת להם: 'זה לא המוצר שהזמנתי, אז תבטלו לי ותזכו אותי'. אם הייתה תקלה – בסדר, אבל הכול בלי להרים טלפון, בלי להתקשר ובלי כלום, ממש מעצבן. אני אמורה לרדוף אחריכם בשירות הלקוחות?"

לקוחה שלישית בשם אילת קיבלה בכלל סווטשירט של אדידס במקום הנעליים שהזמינה. היא מספרת: "אצלי ההזמנה נראתה תקינה וקיוויתי לקבל את הנעליים בצבע הנכון. עכשיו, כשפתחתי את החבילה, זה מה שהיה בפנים: סווטשירט אדום של אדידס. "הבאסה היא גם שהטענתי במיוחד כרטיס ביימי חבר של חברה, אז הכסף יכול לחזור רק כקרדיט לאתר, ככה שהוא נשאר אצלם", היא אמרה.

מישהו פנה אלייך? הציע זיכוי ופיצוי? "לא. אשמח שיפנו. אני מעדיפה את ההחזר הכספי לאשראי, אלה נעליים יקרות. הטענתי את כרטיס החבר במיוחד בשביל האג האלה".

תקלות כאלה קורות, אבל הלקוחות מלינות על השירות שקיבלו לאחר מכן. בטרמינל X אמרו ל-ynet שנשלח אליהן וללקוחות נוספות שסבלו מהאירוע קופון פיצוי של 30% הנחה. לטענתן הוא לא הגיע, או שהגיע רק אחרי פניית ynet.

הסוויטשרט של אדידס שקיבלה הלקוחה במקום הנעל

הדגם אזל, בעיה שלך?

גם לקוחה בשם שירז מתלוננת על סדרת כשלי אספקה. "הזמנתי בטרמינל X סט של חמש כריות זהות לסלון וקיבלתי שתי כריות בדגם שגוי", היא מספרת.

"בשירות הלקוחות אמרו לי שהפריטים האלה ניתנים להחזרה בלבד ולא להחלפה, כנראה כי הם מספק חיצוני. הדגם שרציתי אזל מהמלאי, ואין לי גם מה לעשות עם הכריות שכן בחרתי וקיבלתי כי רציתי סט של 5, לא של 3. לאחר מאמצים רבים קיבלתי מהם קופון פיצוי עם המון אותיות קטנות, למשל שהוא לא כולל מבצעים, והזמנתי נעלי בית לבן שלי. הגיעו שתי נעליים שמאליות.

"פניתי שוב לשירות הלקוחות, ושוב הנציגה מסרבת לספק את נעל ימין ודורשת להחזיר את הנעליים ולהזמין מחדש, על אף ששוב המוצר כבר לא היה במלאי. אני לא בחרתי זוג נעליים שמאליות, נכון? ובכל זאת הנציגה מתעקשת שאני אחזיר את הפריט".

לקוחה נוספת בשם נטעלי קנתה בטרמינל נעלי טבע נאות, ואחד הברגים הגיע רופף. היא פנתה לשירות הלקוחות והתבקשה ללכת לדואר ולשלוח את הפריט, כדי שיחזור אליה מתוקן תוך 14 ימי עסקים. "ביקשתי שישלחו שליח ושהכול ייעשה מהר יותר, נניח תוך שבוע, וכלום לא עזר. בסוף שילמתי 50 שקל לסנדלר".

מאות אלפי הזמנות ללקוחות מרוצים

מהחברה נמסר: "אתר האופנה והלייף סטייל טרמינל איקס מעמיד את לקוחותיו בראש סדר העדיפויות ומחויב להעניק להם שירות איכותי, מקצועי ומהיר, לצד חוויית קנייה מיטבית. מדי חודש יוצאות מהאתר מאות אלפי הזמנות ללקוחות מרוצים, ואנו פועלים כל העת לשמירה על סטנדרט השירות הגבוה ביותר.